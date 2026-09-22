El emotivo mensaje de la exnovia de Presley Gerber tras su muerte: "Merecías más vida. Estoy muy enfadada por esto"

La modelo canadiense Charlotte D'Alessio (28 años), exnovia de Presley Gerber, ha compartido unas sentidas palabras en redes sociales tras la repentina muerte del hijo de Cindy Crawford (60 años), quien falleció el domingo 20 de septiembre de 2026 en un centro de rehabilitación de Los Ángeles a los 27 años.

D'Alessio, quien mantuvo una relación con Presley durante aproximadamente dos años a partir de 2018, publicó una serie de fotografías íntimas de la pareja en sus historias de Instagram, acompañadas de mensajes cargados de emoción.

En una de las imágenes, donde aparecen abrazados en un muelle, la modelo escribió: "Compartí un amor puro contigo y por eso te agradezco y honro tu vida. Merecías más tiempo. Merecías más vida. Estoy muy enfadada por esto".

Una de las imágenes que ha compartido su exnovia en Instagram. Redes sociales

También compartió otra fotografía en blanco y negro los muestra abrazados, junto a la dedicatoria: "Te quiero, Pres, siempre. Allá arriba, aquí abajo. Nunca lo dudes. Todos te queremos mucho. Espero que puedas sentirlo".

El tributo incluyó también un vídeo nostálgico de Presley caminando hacia el océano, seguido por un pequeño perro blanco. "Siempre te recordaré así", escribió D'Alessio sobre la grabación.

Posible sobredosis

Presley Gerber, único hijo varón de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber (64), falleció en un centro de rehabilitación de lujo en Los Ángeles.

Según ha indicado la policía de Santa Mónica en un comunicado, los servicios de emergencia fueron llamados el domingo 20 de septiembre a las 9:35 de la mañana a un centro médico no identificado en la manzana 1000 de Berkeley Street, por un posible paro cardíaco y una sobredosis.

Los paramédicos declararon su fallecimiento a las 9:45 horas en el lugar. La muerte se está investigando como una presunta sobredosis y, por el momento, no hay indicios de que se trate de un crimen.

La oficina del médico forense del condado de Los Ángeles informó que la autopsia se completó el lunes por la mañana, aunque la causa oficial de la muerte aún no ha sido determinada y los resultados están pendientes de pruebas adicionales.

Según TMZ, Presley se había alojado en una casa independiente dentro del recinto del centro de rehabilitación y había ingresado el sábado por la noche, apenas horas antes de su muerte.

La pareja tuvo una relación de dos años. Redes sociales

Adicción y problemas de salud mental

Presley había hablado abiertamente sobre su lucha de una década contra la adicción a las drogas, los ataques de pánico y sus problemas de salud mental.

A principios de este año, en marzo de 2026, compartió en redes sociales que había recibido una "dosis de inundación previa a la ibogaína" en la clínica Beyond Ibogaine en Cancún, México. Este tratamiento está diseñado para inducir un profundo reinicio y aliviar los síntomas de abstinencia.

En aquella publicación, Presley escribió: "Estaba absolutamente aterrorizado, y sabía que lo estaría de nuevo si alguna vez tuviera que enfrentarme a algo así".

Sus padres y su hermana Kaia (25) elogiaron su coraje y valentía por buscar tratamiento. Cindy Crawford comentó: "¡Eres un guerrero! ¡Atravesaste el fuego para encontrarte a ti mismo! ¡Estoy muy orgullosa!".

En noviembre de 2025, Presley reveló que se había alejado de las redes sociales para "tomarse un respiro" y cuidar su salud mental. Un mes después, comenzó a compartir vídeos en Instagram, donde habló con honestidad sobre los medicamentos que tomaba para los "terrores nocturnos" y los "ataques de pánico".

Otra d elas instantáneas que ha compartido la modelo candiense. Redes sociales

El impacto en la familia Gerber

La muerte de Presley se produce apenas unas semanas después de que su hermana Kaia hablara abiertamente sobre el enorme impacto que las dificultades de su hermano habían tenido en toda la familia.

En una entrevista en Vogue, Kaia admitió que ver a su hermano luchar la llevó a presentarse a sí misma como la hija "fácil" de la familia, alguien que no quería añadir otra carga a sus padres.

"Cuando algo así sucede en una familia, afecta a todos por igual", declaró Kaia. "Creo que por eso también empecé a considerarme la persona fácil y nunca quise pedir ayuda. Porque me parecía demasiado tener dos hijos que me necesitaban".