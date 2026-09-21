Muere a los 27 años Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford: estaba en un centro de rehabilitación de Los Ángeles

Presley Gerber, hijo de la afamada modelo estadounidense Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió este domingo a los 27 años de edad, según confirmó una representante de la familia.

Según informa la revista People, la oficina del forense del condado de Los Ángeles detalló que la muerte del joven, hermano de la también modelo y actriz Kaia Gerber, se produjo en un centro de rehabilitación de Los Ángeles.

Gerber arrastraba desde hacía años episodios de ansiedad y había tenido problemas de adicción al alcohol. La causa del fallecimiento no ha trascendido por el momento, a expensas de que se realice la autopsia.

"La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso", expresó la representante al portal TMZ, que fue el medio que adelantó la noticia.

El pasado mes de diciembre, Gerber publicó un video en Instagram en el que detallaba su consumo de medicamentos recetados, incluidos antidepresivos y Xanax, para hacer frente a los ataques de pánico.

"Lamentablemente, he sufrido muchas pérdidas de diversa índole últimamente", confesaba en el vídeo, que posteriormente fue eliminado. "No es una excusa, pero es la razón por la que me encuentro en la situación actual".

Nacido en Beverly Hills, California, en 1999, Gerber entró en la industria de la moda muy joven, debutando para la marca italiana Moschino a los 16 años. Posteriormente colaboró con Burberry, Dolce&Gabbana, Tommy Hilfiger o Ralph Lauren. También participó en campañas de Calvin Klein, Pepsi u Omega.

Además, trabajó como inversor y emprendedor, según una biografía en DNA Model Management, agencia que fichó a Gerber en 2019 y que representa a su hermana Kaia.

Problemas psicológicos

A pesar de su atractivo, de pertenecer a una de las familias más populares del star system y de su éxito, sus últimos años estuvieron marcados por sus problemas de adicciones y salud mental -en 2019 fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol- que no dudó en hacer públicos para ayudar a otras personas en una situación similar a la suya.

"[La salud mental] es un tema importante", reconoció en una entrevista con el podcast Studio 22. "Es una parte fundamental de mi vida. Es una labor de 24 horas al día, los siete días de la semana, y conlleva muchísimos aspectos. Eso es realmente lo que quiero hacer: ayudar a las personas, ya sea que sufran depresión o que estén lidiando con algo que afecta negativamente a su cuerpo. Es decir, puede tratarse de cualquier cosa".

Cindy Crawford, con su marido, Rande Gerber, y sus hijos Presley y Kaia. GTRES

"Tras haber lidiado con problemas de salud mental, depresión y otras cuestiones, creo que, tanto si ayudo a una persona a salir de la situación en la que yo mismo me encontré en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito saber", subrayó en una iniciativa que puso en marcha en redes sociales para visibilizar su proceso de recuperación.

Centrado en su rehabilitación -de hecho ha fallecido en el centro en el que estaba ingresado en Los Ángeles desde hace semanas para superar sus adicciones-, Presley llevaba una temporada alejado del foco mediático y la última vez que se le vio en público fue hace 3 meses, el pasado junio, cuando fue fotografiado junto a sus padres en Malibú.