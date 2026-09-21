Carín León: "Los mexicanos del norte somos como gitanos. Todo gira en torno al dolor, la familia, la comida y la borrachera"

Entrar en The Sphere para vivir un concierto de Carin León (37 años) es una experiencia que va mucho más allá de asistir a un espectáculo musical. Desde el primer momento, el recinto deja claro que aquí el escenario no está únicamente delante del público: está alrededor de él.

La gigantesca pantalla que envuelve la sala convierte cada canción en un viaje visual, con imágenes, luces y efectos que hacen que por momentos resulte difícil distinguir dónde termina la realidad y dónde empieza el espectáculo.

Carín León no se limita a cantar sus grandes éxitos, sino que utiliza todas las posibilidades que ofrece uno de los espacios más sorprendentes del mundo para construir un concierto pensado para ser vivido con los cinco sentidos.

EL ESPAÑOL se desplaza hasta Las Vegas para vivir una de las experiencias más impresionantes de la industria y audiovisual musical. La propuesta adquiere todavía más dimensión por lo que representa para la música latina.

El artista mexicano se convirtió en el primer artista de habla hispana en protagonizar una residencia de 7 días en The Sphere, un escenario que hasta ahora había estado asociado a grandes nombres internacionales.

Carin León durante el concierto de The Sphere. Cedida a EL ESPAÑOL.

Durante estas jornadas, Las Vegas se rindió a la música regional mexicana y Carín llevó hasta allí un espectáculo concebido específicamente para este formato inmersivo. El resultado es una combinación entre concierto y experiencia audiovisual en la que el público deja de ser un simple espectador para sentirse dentro de las canciones.

Hay momentos en los que la pantalla gigante hace que el público viaje con él desde el desierto mexicano hasta otros paisajes, mientras las imágenes se sincronizan con la música y la tecnología de The Sphere multiplica la sensación de estar dentro de cada historia.

Pero, pese a todo el despliegue visual, hay algo que permanece en el centro de la experiencia: Carín León y su voz.

Después de vivir desde dentro una de las noches de esta residencia, la experiencia deja también una pregunta: ¿qué supone para un artista latino ocupar durante siete días uno de los escenarios más singulares del mundo?

Sobre ello, y sobre todo lo que hay detrás de este proyecto, Carin León habla con EL ESPAÑOL en una entrevista en la que repasa cómo se gestó su llegada a The Sphere, qué significa abrir este espacio a la música latina y cómo se enfrenta a un espectáculo de estas dimensiones.

Enhorabuena por su residencia y por ser el primer latino que llena The Sphere. ¿Podría ser esto un precedente para que cruce el charco y haga una residencia en España?

Uy, nos encantaría. La verdad que, como fiel fanático de España, ya han visto los acercamientos que siempre he tratado de hacer a la música española, sobre todo al flamenco, al cantar.

De hecho, este año que viene llevamos mi festival a España, llevamos el festival La Cura, que tuvimos la oportunidad de hacerlo en Hermosillo -lugar de origen del mexicano- donde fue un éxito rotundo.

Y tenemos una sorpresa muy, muy cool para Madrid este año que viene, en 2027.

Carin León durante el concierto de The Sphere. Cedida a EL ESPAÑOL.

No nos puede avanzar nada...

No, por ahora.

Tiene un vínculo muy fuerte y particular con los artistas españoles, con Manuel Carrasco, Niña Pastori, Vanesa Martín... ¿Piensa seguir abriendo puentes entre México y España?

Pues es que la verdad que el flamenco ha formado parte de mi vida de una manera brutal. De hecho, siempre, al principio de mi carrera, como que se me criticaba un poco por mi manera de cantar, que tenía como unos dejes ahí un poquito de flamenco.

Y la verdad, siempre ha sido un sello de mi casa y, para mí, siempre ha sido una conexión muy importante la que tenemos yo, en mi casa y en mi familia, con la cultura española, con la cultura andaluza.

Entonces, estamos hambrientos de seguir conociendo estas grandes regiones, estos grandes lugares, a estos grandes artistas. Creo que uno de los sueños más grandes que tengo es ir a una Semana Santa, a una procesión allí.

Entonces, ese tipo de cosas, al borde de las lágrimas, me ha tocado verlas, por ahora, solo en vídeo.

Carín León: "Uno de los sueños más grandes que tengo es ir a una Semana Santa en España"

Así que creo que para mí España es uno de los lugares a los que siempre quise ir y a los que es más difícil acercar a este tipo de música porque no cualquiera canta esto. Hay que tener garra, corazón y mucho respeto.

Carin León durante el concierto de The Sphere. Cedida a EL ESPAÑOL.

Ha dicho que va a ir a España, que tiene una sorpresa para presentar allí, pero en el último show cuando estuvo en Madrid, estaba rodeado de amigos. ¿De dónde salen estas amistades?

Sí, yo soy muy fan de la música española, como te digo. Sabemos la cultura española que tiene 3.000 o 4.000 años más que la de nosotros y su música, sus compases son más complejos, tienen todo este rollo.

Y nosotros es algo que todavía tenemos muy fresco. Pero, a fin de cuentas, el flamenco comparte esa crudeza con nosotros.

Me gusta traer a mis amigos a mi ecosistema y hacerles ver de dónde viene la música regional mexicana. Los del norte de México somos casi gitanos casi. O sea, vivimos igual, nos expresamos igual, todo gira en torno a nuestra familia, la comida, la borrachera, el dolor, todo ese rollo.

Entonces me di cuenta de la conexión tan importante que hay, que nunca nadie la ha capitalizado y nunca nadie la ha hecho. Y para mí lo más interesante siempre es juntar cosas así. La música es un idioma binario: en sí son sonidos y vibraciones, pero tocados por diferentes manos, por diferentes culturas, diferentes maneras de expresarse y diferentes dolores.

Pero, a fin de cuentas, siempre hay un punto de conexión entre la bachata, la cumbia, el flamenco, entre todos estos géneros raíz que entran fácil.

De hecho, en el disco hay otras colaboraciones también, con Israel Fernández, con Canelita, que siempre he sido muy fan de Canela, y con muchísimos.

O sea, la verdad que para mí el flamenco es algo primordial en mi vida, hasta la fecha, y yo siempre tiendo a acercarme sin quererlo, por tanto que he escuchado y por la cultura española.

¿También lo baila?

No, no. Ahí es otra cosa. (risas) El arte del zapateado y del flamenco es como una ingeniería al máximo nivel, es ingeniería anatómica.

Carin León durante el concierto de The Sphere. Cedida a EL ESPAÑOL.

Ha marcado en la historia haciendo una residencia en The Sphere, ¿cómo se vive desde su perspectiva, desde el escenario, toda la experiencia?

Es muy curioso. Me tocó verlo por primera vez de frente, pero con los in-ears puestos. Nada más escuchaba la música, entonces como que me faltaba el ambiente de fuera. No lo sentí igual. Estaba al borde de la lágrima también viendo a mis abuelos, viendo a mi ciudad, o sea, otro rollo.

Lo veo ahora y me conmueve. Pero sí, es muy incrédulo. Pero es muy raro cuando estás enfrente en el escenario. Creo que también sale Carin, que para mí es como un alter ego donde "ese güey pues le vale madre" O sea, literalmente, Carin es todo lo que no es Óscar.

Yo soy una persona muy tímida. Toda la vida fui muy tímido, una persona muy insegura, una persona con esos dolores -los de sus canciones-. Pero esos dolores, en su momento, cuando estaban sucediendo las cosas, fueron el "güey, ya estoy aquí, ya qué le tienes miedo, ya". Y soltar el cuerpo, perderle el miedo al ridículo, perderle el miedo a esas cosas fue lo que nos llevó hasta la Esfera.

El political statement que es estar haciendo una residencia de este tipo en Estados Unidos. ¿Es estar orgulloso de sus raíces en un momento complicado para los inmigrantes? No sé si esa fue la razón por la que decidió hacer esto.

Fíjate que no era la razón principal. Pero qué gusto. O sea, qué gusto que dentro de todo lo que está sucediendo, dentro de todo lo malo que está pasando, creo que es una voz de aliento también para el latino, es una voz de aliento también para nuestros hermanos mexicanos.

Y de saber que, a fin de cuentas, lo más importante que creo que tiene cada país es su cultura, sus raíces y su manera de proyectar lo que somos.

Y hoy en día venir a este recinto tan importante, que creo que es el recinto más importante en Estados Unidos, poder traer a México, poder hacer este statement en una ciudad tan americana como es Las Vegas y poder dejar claro que México seguimos fuertes. Y nada nos va a tumbar.

Hemos sido una raza que ha sido siempre, todo el tiempo, aplastada y nos levantamos más fuertes toda la vida. Y esto es otro golpe para poder constatar que los mexicanos somos chingones. Como dicen, muy trillada la frase, pero Dios le da sus peores batallas a los guerreros más encuerados.