El apoyo incondicional de Cindy Crawford a su hijo Presley Gerber en su larga lucha contra las adicciones

Durísima pérdida la que afronta el seno de la familia Gerber Crawford. Este pasado domingo, Presley Gerber, modelo e hijo mayor de Cindy Crawford (60 años) y del empresario Rande Gerber, ha fallecido a los 27 años de edad en un centro de rehabilitación.

Según han confirmado fuentes del entorno familiar, el joven no ha podido superar una prolongada batalla contra la adicción a las drogas, severos episodios de ataques de pánico y un complejo cuadro de salud mental.

A través de un escueto comunicado remitido a los medios por el portavoz de Cindy Crawford, la familia ha hecho un llamamiento directo al respeto de su intimidad en este trágico momento: "La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso".

La familia al completo: Cindy, su marido, Rande, y sus dos hijos. Redes Sociales

La repentina pérdida de Gerber resulta especialmente desgarradora al observarse los recientes mensajes públicos que le dedicó su entorno más cercano en el último tramo de su vida. Su hermana y sus padres siempre han sido el incondicional y férreo apoyo del joven.

Solo dos meses antes del desenlace, con motivo de su cumpleaños en julio, Cindy compartió en sus redes dos fotos de la infancia de su primogénito acompañadas de unas palabras que hoy cobran un significado devastador: "Estoy muy orgullosa del hombre en que te has convertido".

Y agregó: "¡Pero siempre te veré como mi niño pequeño! Te quiero. Eres un guerrero". No era la primera vez que la familia expresaba públicamente su apoyo hacia el joven en su proceso de curación.

El pasado mes de marzo, Presley reveló en sus perfiles oficiales que se había sometido a un tratamiento experimental con ibogaína en una clínica de México.

La ibogaína es una sustancia psicoactiva de origen natural -derivada de un arbusto africano- utilizada en terapias de desintoxicación complejas para aliviar el síndrome de abstinencia y estimular la reconfiguración de las vías neuronales.

En aquel momento, el propio Presley describió la experiencia como un intento desesperado de recuperar el control sobre su vida: "Pre-dosis de ibogaína: un momento de tranquilidad antes de que todo cambiara. Estaba absolutamente aterrorizado...".

"Me enfrenté a aquello de lo que había estado huyendo y, en medio de todo, comencé a encontrar el camino de regreso a mí mismo. Rezo para que sea la última vez que tenga que volver".

Ante aquella confesión, tanto su madre como su hermana menor, la cotizada modelo Kaia Gerber (25), y su padre lo arropaban públicamente calificándolo de "guerrero".

Su padre, Rande Gerber, le dedicaba entonces unas emotivas palabras de aliento: "Estoy muy orgulloso de ti y de tu valentía. Afrontar las dificultades requiere mucha fuerza, y verte reencontrarte contigo mismo lo es todo". Las dificultades de Presley marcaron la dinámica diaria de la saga.

Apenas unas semanas antes del fatal desenlace, su hermana Kaia ofreció una sincera entrevista a la revista Vogue en la que reflexionaba sobre cómo la lucha de su hermano contra las adicciones había impactado en el seno de la casa.

"Cuando algo así sucede en una familia, de alguna manera iguala a todos", admitió la joven, haciendo referencia a cómo la fama y el éxito quedan completamente neutralizados frente a las enfermedades de salud mental.

Presley Gerber. Redes Sociales

Los problemas de Presley con la justicia y la salud comenzaron a manifestarse públicamente desde muy joven.

En 2019, con apenas 19 años, el modelo fue arrestado en California por conducir bajo los efectos del alcohol, un primer episodio público al que sucedieron continuos ingresos en centros especializados.

Carrera interrumpida

La tragedia interrumpe de forma definitiva la vida de un joven que parecía destinado a perpetuar el legado estético de su madre en la industria de la moda. Representado por la prestigiosa agencia IMG Models, Presley debutó sobre las pasarelas y ante las cámaras con tan solo 15 años.

A lo largo de su carrera como modelo, fue imagen publicitaria de firmas de alta costura internacionales como Dolce & Gabbana y Calvin Klein.

Uno de los hitos más recordados de su trayectoria tuvo lugar en el año 2018, cuando protagonizó junto a su madre un anuncio publicitario para la marca Pepsi durante la emisión de la Super Bowl, reeditando el célebre spot que la propia Cindy inmortalizó en la década de los noventa.

La muerte de Gerber vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de las jóvenes promesas nacidas a la sombra de los focos de Hollywood y el complejo abordaje de las adicciones, dejando a una de las familias más célebres de la moda sumida en el dolor.