Adiós a Dolly Parton: la estrella que vivió una gran historia de amor, no consiguió tener hijos y amadrinó a Miley Cyrus

El universo de la música country está de luto. La icónica cantante y filántropa Dolly Parton ha fallecido a los 80 años, dejando un vacío irremplazable en el panorama artístico y sumiendo a su numerosa familia en un profundo duelo.

La triste noticia, confirmada por sus allegados y su equipo de representación, culmina con la vasta trayectoria de una de las figuras más queridas, respetadas e influyentes de la industria del entretenimiento.

El deceso de la artista ha provocado una conmoción inmediata en su Tennessee natal, donde su entorno familiar más cercano se ha reunido en la intimidad para rendirle homenaje y gestionar los actos de despedida.

La cantante Dolly Parton. Gtres

Para los millones de admiradores que la aclamaron a lo largo de más de seis décadas, Parton era una superestrella global; para los suyos, era el pilar fundamental que mantuvo unida a una extensa saga radicada en las Grandes Montañas Humeantes.

Para comprender la dimensión personal de Dolly Parton es imprescindible remitirse a sus orígenes.

Nacida en 1946 en una humilde cabaña de madera en Locust Ridge, en el condado de Sevier (Tennessee), Dolly fue la cuarta de los doce hijos nacidos del matrimonio formado por Avie Lee Caroline y Robert Lee Parton.

La artista. Gtres

En un entorno marcado por la escasez económica pero profundamente rico en valores y tradición musical, la joven Dolly creció rodeada de hermanos con los que compartió la pasión por el canto y la guitarra desde la infancia.

A lo largo de su fulgurante carrera, que la llevó a vender millones de discos y a conquistar los escenarios más prestigiosos del planeta, la artista jamás se distanció de su saga.

Al contrario, hizo de su familia el núcleo de su vida y de su proyecto empresarial. Varios de sus hermanos, como Stella, Randy, Freida o Rachel Parton, siguieron sus pasos en la industria musical.

Colaboraron, además, estrechamente con ella en espectáculos, grabaciones y en la gestión del parque temático Dollywood, erigido en el corazón de su comunidad natal para generar empleo y prosperidad entre sus allegados y vecinos.

Dolly Parton, en un acto público, en 2012, en Los Ángeles. Gtres

En el ámbito estrictamente personal, la vida afectiva de Dolly Parton estuvo marcada por una historia de amor tan discreta como duradera.

En 1966, cuando apenas comenzaba a despuntar en la escena musical de Nashville, contrajo matrimonio con Carl Thomas Dean, un empresario de asfaltados apartado por completo del foco mediático.

Juntos compartieron cerca de seis décadas de matrimonio. Aunque la pareja no consiguió tener hijos biológicos -una circunstancia sobre la que la cantante habló abiertamente en multitud de ocasiones-, Dolly volcó su instinto maternal en sus hermanos y en sus sobrinos.

Para la tercera generación de los Parton, la artista no era la estrella galardonada con múltiples premios Grammy, sino la 'Tía Dolly', una figura entrañable, generosa y siempre presente en las celebraciones familiares.

Asimismo, su faceta protectora se extendió al plano profesional y afectivo con figuras de la música a las que apadrinó como a su propia sangre, siendo el ejemplo más destacado el de su afamada ahijada, la cantante Miley Cyrus (33).

"Siempre la he querido muchísimo, la tengo mucho cariño, desde que era pequeña, y sabía que era especial. Miley tenía una especie de iluminación que la rodeaba. Su brillo, su sonrisa y sus ojos siempre estaban llenos de asombro", contó Dolly.

Y añadió: "Cuando estaba en ese pequeño programa (Hannah Montana), fui testigo del gran momento en que me di cuenta lo graciosa que era, una gran humorista".

Esta relación derivó de la fortísima amistad que unió en vida a Dolly con Billy Rae Cyrus, el cantante de country que trabajó durante décadas de la mano de Dolly, y padre de Miley.

"Amo a Dolly. Probablemente no estaría haciendo lo que hago sin ella", dijo Billy una vez.

Su amistad se mantuvo fuerte a través de las décadas y, cuando llegó el momento de escoger una madrina para su hija Miley, Parton fue la elegida por Billy.