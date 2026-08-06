Matteo y Valentino, los mellizos de Ricky Martin, cumplen 18 años: su gran cambio físico y dos formas de ser muy dispares

Este jueves, 6 de agosto, es un día felicísimo y muy emotivo en la vida personal de Ricky Martin (54 años): sus hijos mellizos, Matteo y Valentino, cumplen 18 años. Alcanzan la mayoría de edad. Todo un acontecimiento que, de seguro, ha emocionado sobremanera al artista.

Los mellizos, nacidos en 2008 mediante gestación subrogada, marcaron el inicio de la paternidad del artista puertorriqueño y el comienzo de una etapa que él mismo describió como "la aventura más intensa" de su vida.

Hoy, convertidos ya en adultos, representan no solo un antes y un después en su vida, sino también la consolidación de una familia que ha crecido, evolucionado y aprendido a convivir con la fama sin perder su privacidad.

Ricky junto a Matteo y Valentino. Redes Sociales

Cuando Matteo y Valentino llegaron al mundo, Ricky Martin decidió presentarles públicamente a través de dos reportajes exclusivos en las revistas ¡HOLA! y People.

En aquel momento explicó que había elegido nombres "fuertes y con significados valiosos": Valentino, "el valiente", y Matteo, "regalo de Dios".

También confesó que la paternidad le había transformado por completo. "Nunca he estado tan feliz", dijo entonces, subrayando que poder compartir cada momento con sus hijos era un privilegio que no todos los padres podían disfrutar.

Desde ese instante, el cantante dejó claro que su vida giraría en torno a ellos. El deseo de formar una familia numerosa acompañó a Ricky Martin desde el principio.

Valentino Martin, en una imagen reciente. Redes Sociales

Aunque durante años se centró en criar a los mellizos, finalmente amplió la familia con la llegada de Lucía en diciembre de 2018 y de Renn en octubre de 2019, ambos concebidos también mediante gestación subrogada y ya durante su relación con el artista Jwan Yosef.

Con cuatro hijos, el cantante consolidó el sueño que había verbalizado una década antes: construir un hogar amplio, diverso y lleno de afecto.

A pesar de su enorme fama internacional, Ricky Martin ha procurado mantener a sus hijos en un segundo plano mediático. Cuando eran pequeños, Matteo y Valentino aparecieron en algunas alfombras rojas junto a él, pero con el paso del tiempo el artista optó por proteger su privacidad.

Sus apariciones públicas se han reducido a momentos puntuales, como la presentación de la serie Palm Royale en Los Ángeles en marzo de 2024, donde los mellizos acompañaron a su padre.

En redes sociales, Ricky comparte ocasionalmente imágenes de ellos, permitiendo a sus casi 20 millones de seguidores ver cómo han crecido, pero siempre desde el respeto a su intimidad.

Con la mayoría de edad recién alcanzada, los mellizos comienzan a mostrar caminos muy distintos, reflejo de sus personalidades dispares.

Valentino es el más mediático. Ha heredado de su padre la pasión por el baile y lo demuestra en su perfil público de Instagram, verificado y con más de 150.000 seguidores.

Allí publica coreografías propias, fotografías y contenido relacionado con el anime, una afición que también expresa a través del cosplay.

Su estilo, su energía y su presencia digital lo han convertido en una figura emergente entre los jóvenes seguidores del artista. Uno de sus hitos más comentados fue su participación en un concierto de Ricky Martin el pasado octubre, donde salió al escenario para bailar.

Un gesto que muchos interpretan como un posible primer paso hacia una carrera artística.

Matteo, por el contrario, prefiere la discreción. Su cuenta de Instagram es privada y apenas reúne algo más de 200 seguidores, entre ellos su familia y algunos amigos cercanos de su padre, como Esther Cañadas (49).

Solo tiene una publicación y mantiene un perfil prácticamente invisible para el público. Según ha contado Ricky Martin en varias entrevistas, Matteo se inclina más por el arte y la música que por la danza.

De hecho, suele ser uno de los primeros en escuchar los nuevos temas de su padre y en dar su opinión.

En él, además, muchos observan un parecido físico cada vez más marcado con el cantante, algo que se ha vuelto evidente con el paso de los años.

Sea como fuere, el artista ha logrado que sus hijos vivan una infancia relativamente normal pese a la exposición mediática, y ahora, en su transición hacia la adultez, cada uno comienza a construir su propio camino.

Hace un tiempo, Martin habló de los mellizos, de los que se mostró muy orgulloso: "Tú sabes, todo es parte de la etapa. Pero ambos son muy buenos muchachos".

Miedos como padre

Matteo, en una imagen reciente con su padre. Redes Sociales

En junio de 2020, Ricky Martin fue invitado por videollamada al programa El Hormiguero, donde ya confesó sus miedos, inseguridades y la ansiedad que estaba padeciendo por la pandemia de la Covid-19.

También desveló cómo era su día a día con sus hijos y confesó que sus hijos le preguntaban sobre por qué no se podía salir a la calle, y Ricky no les engañó en ningún momento ni les edulcoró la realidad.

"Sobre cómo había vivido su familia este trance de la pandemia, el puertorriqueño explicó que "a mis hijos les digo la verdad. Si formulan una pregunta es porque pueden conocer la respuesta. Son chicos saludables", detalló.

Y ahondó: "Nos ha ido bien, aunque honestamente vivimos un poco aislados. Vivo en la montaña, bajo a comprar y poco más. Es mi zona de confort".

A Ricky siempre le gustó formar una familia. "Alguna gente piensa que estoy loco, pero amo tener una familia grande, por lo que tengo varios embriones esperando por mí. Eso es todo lo que puedo contar", dijo en un momento dado.

"Hay momentos en que quiero tener diez hijos, y de repente hay mañanas en las que todo el mundo está llorando y ahí recapacito en que seis es una buena cantidad", reflexionó en 2020.