Luis Miguel reaparece tras los rumores sobre su estado de salud: el sorprendente vídeo del que todo el mundo habla

Luis Miguel (56 años) ha reaparecido. El Sol de México llevaba semanas apartado de la primera línea mediática desde que, el pasado mes de junio, surgieran algunos rumores sobre su estado de salud.

Se aseguró entonces, en distintos medios, que el cantante estaba ingresado en un hospital en Nueva York. Se llegó a poner nombre a su presunta afección. En todo momento, Luis Miguel, fiel a su estilo de vivir, guardó silencio y recogimiento. Hasta ahora.

La pareja sentimental de la diseñadora Paloma Cuevas (53) ha regresado, y de qué manera. En realidad, lo ha hecho a través de sus redes sociales con un vídeo que ha sorprendido a todos, por aquello de lo inesperado. Luis Miguel, muy rejuvenecido, ha protagonizado un spot publicitario.

Se ha convertido en la imagen de la nueva campaña global de Coca-Cola, una superproducción con la que la compañía celebra su centenario en México.

El artista, que creció y dio sus primeros pasos musicales en ese país, se erige en el rostro de una iniciativa que busca reforzar el vínculo emocional entre la marca y una nación donde ha construido buena parte de su identidad artística.

Este jueves, el cantante ha compartido en sus redes sociales el anuncio, grabado hace unas semanas, acompañado de un mensaje que resume el espíritu de la campaña: "Una historia con México que no se explica con palabras…".

"Se siente en el corazón. Nuestra fórmula es estar siempre juntos", remacha el mensaje. En el spot, Luis Miguel aparece relajado, sonriente y con una Coca-Cola en la mano, sentado en un patio mexicano rodeado de vegetación.

La estética del anuncio, con claros toques nostálgicos, acompaña un discurso en el que el intérprete de La Bikina rinde homenaje al país que lo vio crecer.

"México es y será por siempre mi lugar en el mundo", afirma en la pieza audiovisual. A lo largo del mensaje, el artista describe la esencia del país como una mezcla de colores, emociones y formas de vivir que, según él, lo convierten en "el mejor país del mundo".

Luis Miguel, tomándose una Coca-Cola. Redes Sociales

El spot apela a la unión, a la celebración de quienes ya no están y a la idea de que México tiene un "sabor único" que se comparte entre todos.

La campaña, titulada Un siglo de momentos compartidos, conmemora los cien años de presencia de Coca-Cola en México, un país donde la compañía genera cerca de 100.000 empleos directos y más de 1,5 millones de puestos de trabajo indirectos.

La elección de Luis Miguel no es baladí: no en vano, es uno de los iconos culturales más importantes del país, con una trayectoria que ha trascendido generaciones y fronteras.

Además, este reencuentro con la marca tiene un componente nostálgico, ya que el cantante protagonizó hace 35 años la recordada campaña Vive la sensación, que marcó una época y consolidó su imagen como figura internacional.

Su pareja sentimental, Paloma Cuevas, también ha compartido, orgullosa, el spot publicitario en sus redes sociales. Sea como fuere, atrás parecen quedar los supuestos problemas de salud que lo llevaron a pasar por el hospital en los últimos meses.