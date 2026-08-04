Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, vacaciones de lujo en la increíble villa de Elton John en Niza, valorada en 15 millones

Brooklyn Beckham (27 años) y su esposa, Nicola Peltz (31), están disfrutando de un verano de ensueño, de unas vacaciones lujosísimas. Así, parece que el hijo mayor de David (51) y Victoria (52) trata de olvidarse de los problemas familiares.

La dupla se ha desplazado hasta la Riviera francesa para relajarse en una increíble y exclusiva villa, la que posee Elton John (79), padrino de Brooklyn, en Niza. Hay quien entiende que esta invitación por parte del músico no es baladí.

Que encierra un posicionamiento por su parte en la guerra familiar. Elton ha pasado de ejercer de mediador a tomar partido. Algunos tabloides deslizan que John apoya sin fisuras a Brooklyn. No sólo esto: habría dejado de hablarse con David y Victoria.

Brooklyn y Nicola, en la villa de Elton. Redes Sociales

La villa en cuestión, valorada en 15 millones de libras, es, además y para más inri, un lugar emblemático para la familia Beckham: allí se alojaron en otras ocasiones David y Victoria, antes de que la relación con su hijo mayor se deteriorara por completo.

Brooklyn lleva varios días instalado en el yate de Elton John, y durante el fin de semana se trasladó a la villa del artista en Castel Mont-Alban, con vistas a Niza.

Elton suele pasar allí los meses de verano junto a su marido, David Furnish, y sus hijos Zachary y Elijah.

La pareja compartió imágenes en Instagram con apenas minutos de diferencia, mostrando jardines, balcones y momentos de ocio en la propiedad.

Nicola posó con un minivestido blanco en los jardines, mientras Brooklyn aparecía relajado y haciendo bromas en el césped. Más tarde, ambos se unieron a Elton para una cena elegante, posando juntos en el balcón de la villa.

El fin de semana con Elton coincidió con un episodio llamativo: Brooklyn y Nicola estuvieron a punto de cruzarse con David y Victoria Beckham en St. Tropez, sin saberlo.

Mientras Brooklyn salía a comprar helado en la heladería Barbarac, sus padres estaban a solo cinco minutos, almorzando en el restaurante Cherry.

Los Beckham navegaban en su yate de lujo, Seven, a unos 120 kilómetros de donde se encontraba su hijo, pero la cercanía física no se tradujo en un encuentro.

La última vez que el clan Beckham fue fotografiado junto a Brooklyn y Nicola fue en Navidad de 2024, antes de que la comunicación entre ellos se rompiera por completo.

El distanciamiento familiar ha sido uno de los temas más comentados en torno a Brooklyn en los últimos meses.

En enero, el joven publicó un comunicado de seis páginas en el que denunciaba a sus padres y afirmaba que ya no formaba parte de la 'Marca Beckham'.

En ese texto, acusaba a David y Victoria de haber controlado su vida, de intentar generar conflictos entre él y Nicola, y de avergonzarlo durante su boda, especialmente por un baile que consideró "inapropiado" por parte de su madre.

Desde entonces, Brooklyn ha evitado cualquier aparición familiar y ha dejado de felicitar públicamente cumpleaños o fechas señaladas, incluido el Día del Padre.

La tensión ha llegado incluso a las redes sociales: poco antes de Navidad, Brooklyn bloqueó a sus padres en Instagram.

Posteriormente, sus abogados enviaron una comunicación al equipo de los Beckham solicitando que cualquier contacto se realizara exclusivamente a través de representantes legales.

La pareja, en una imagen de sus redes. Redes Sociales

Según fuentes cercanas, Brooklyn se sintió "furioso" cuando David y Victoria lo incluyeron en una publicación del Día del Padre, interpretándolo como un gesto público que no respetaba su deseo de distancia.

Mientras tanto, los Beckham continúan con su agenda familiar y profesional. En las últimas semanas han seguido el Mundial desde Estados Unidos junto a Romeo (23), su novia Kim Turnbull, Harper (15), Cruz (21) y su pareja Jackie Apostel.

Antes de llegar a St. Tropez, el matrimonio visitó diferentes puntos de las Islas Baleares con Romeo, disfrutando de unos días de navegación en su yate.

Las imágenes difundidas muestran a David pensativo, abrazando a Romeo, en un gesto que muchos han interpretado como reflejo del vacío que ha dejado la ausencia de Brooklyn.

El contraste entre la vida de Brooklyn y la de sus padres es cada vez más evidente. Mientras los Beckham mantienen una agenda familiar activa y unida, Brooklyn ha optado por un círculo reducido en el que Elton John ocupa un lugar central.

La relación entre el músico y los Beckham se remonta a más de 30 años, y David siempre ha llamado cariñosamente a Elton 'Tío Elton'.