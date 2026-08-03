Ariana Grande se aleja de los escenarios: "Su trabajo y sus apariciones le han supuesto un escrutinio público constante"

Ariana Grande (33 años) ha tomado la decisión de parar, de frenar, de hacer un descanso en su carrera musical. La artista ha anunciado que se alejará de los escenarios tras terminar su gira, The Eternal Sunshine Tour.

La decisión de Ariana de alejarse temporalmente de la vida pública marca un punto de inflexión en la carrera de una de las artistas más influyentes del panorama musical actual.

Según han confirmado este fin de semana medios especializados como People y Deadline, la cantante estadounidense hará un impasse en su agencia laboral tras su último concierto, previsto para el 1 de septiembre en Londres.

Con ello, también queda descartada su participación en la reposición del musical Sunday in the Park with George, que se estrenará en el West End el próximo verano y en el que iba a compartir escenario con Jonathan Bailey, su compañero de reparto en Wicked.

Ariana Grande, en una imagen de archivo. Gtres

Un representante de la artista ha explicado que Grande desea cerrar la gira "por todo lo alto, con buena salud y feliz", antes de tomarse un descanso que considera necesario tras meses sometida a un "escrutinio público interminable y constante".

La gira, que comenzó el 6 de junio en California, ha sido descrita como una experiencia "maravillosa" para la cantante, que ha mostrado en cada concierto un nivel de entrega física y vocal notable.

Según esta misma fuente, Ariana "quiere mucho a sus fanáticos y ha disfrutado muchísimo cada minuto del tour", pero necesita recuperar privacidad y estabilidad lejos de los focos.

El anuncio llega en un momento especialmente delicado para la artista, que en los últimos meses ha sido objeto de numerosos comentarios en redes sociales relacionados con su aspecto físico.

Parte del público ha especulado sobre un posible trastorno alimentario, generando un debate que ha ido creciendo a medida que avanzaba la gira y que se intensificó el pasado viernes con el lanzamiento de Petal, su octavo álbum de estudio.

El videoclip del sencillo del mismo nombre, publicado ese mismo día, reavivó las discusiones sobre su salud, obligando a su entorno a intervenir para frenar la ola de rumores.

La artista en un acto público. Gtres

Una fuente cercana a la cantante y actriz recalcó a People que el espectáculo que Ariana ofrece en sus conciertos "es muy físico y requiere una gran capacidad atlética", y aseguró que la artista "actúa de manera saludable y con éxito a un nivel muy alto noche tras noche".

Estas declaraciones buscan contrarrestar la narrativa que se ha instalado en redes sociales, donde cada aparición pública de Grande se analiza con lupa y se convierte en motivo de debate, muchas veces sin fundamento médico ni información verificada.

La presión mediática no es nueva para Ariana Grande, pero en esta etapa parece haber alcanzado un nivel que afecta directamente a su bienestar.

La artista, que ha mantenido una carrera prolífica desde su debut en 2013, ha alternado periodos de intensa actividad con momentos de retiro parcial, aunque nunca había anunciado una pausa tan explícita como la que ahora planea.

Su participación en Wicked, el esperado musical cinematográfico, y el lanzamiento de Petal habían devuelto a la cantante al centro de la conversación pública, pero también la habían expuesto a un escrutinio que, según su equipo, ha sido especialmente duro.

La cancelación de su participación en Sunday in the Park with George confirma que la decisión de alejarse de los escenarios y de la vida pública no es un gesto puntual, sino un replanteamiento más profundo de sus prioridades.

La pausa de Ariana Grande también plantea interrogantes sobre el futuro inmediato de su carrera.

Aunque su representante ha insistido en que se trata de un descanso temporal, la industria musical sabe que estos periodos pueden extenderse más de lo previsto, especialmente cuando responden a una necesidad de desconexión profunda.

La cantante, que ha mantenido una relación estrecha con sus seguidores a través de redes sociales, podría reducir significativamente su presencia digital durante este tiempo, algo que ya ha hecho en otras ocasiones.