Hilaria, mujer de Alec Baldwin, sobre su anorexia: "Tenía miedo de cuántas calorías podía tener la pasta de dientes”

"Pasé por todo. Pasé por la anorexia, la bulimia, comer en exceso y comer demasiado poco".

Es la desgarradora confesión con la que Hilaria Baldwin (42 años) ha vuelto a romper el silencio sobre la cruda batalla que libró durante casi dos décadas contra los trastornos de la conducta alimentaria.

La mujer del actor estadounidense Alec Baldwin (68), instructora de yoga de profesión, ha revelado cómo una enfermedad que comenzó cuando era apenas una niña no solo distorsionó por completo su imagen corporal, sino que hoy condiciona radicalmente la forma en la que educa a sus siete hijos.

"Yo pensaba que era una ballena"

Nacida en Boston bajo el nombre de soltera Hillary Lynn Hayward-Thomas, la mujer de Baldwin se ha sincerado en el programa Virtual Reali-Tea, emitido en Page Six Radio (SiriusXM).

Durante la entrevista, la concursante de Dancing With the Stars ha rememorado los episodios más oscuros de un calvario que comenzó a una edad escalofriantemente temprana: "Empecé a hacer dieta con tan solo cinco años".

Aquella espiral derivó en un control extremo e insostenible en su día a día. "Tenía miedo de cuántas calorías podía tener la pasta de dientes", ha admitido Hilaria al recordar el grado de ansiedad que le producía cualquier contacto con la comida.

A pesar de que la realidad era muy distinta, la distorsión de su propia imagen la acompañó durante años: "Ahora miro atrás y veo que estaba bien. Pero yo pensaba que era una ballena. Simplemente pensaba que algo estaba roto dentro de mí".

Se sintió "miserable"

El agotamiento físico y emocional acabó aislándola socialmente y mermando su bienestar hasta que tocó fondo.

"No quiero vivir así. Soy miserable. No puedo tener buenas relaciones, no puedo tener buenas amistades, no puedo salir a cenar con gente. Es tan, tan, tan estresante", ha recordado sobre el momento en que comprendió que no podía continuar por ese camino.

Decidida a buscar una recuperación que llegó antes de convertirse en madre, Hilaria explicó que parte de su proceso de sanación se apoyó en el hiperfoco asociado a su trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), canalizando toda esa energía en volver a estar sana.

Alec Baldwin y su esposa Hilaria se casaron en en año 2012. GTRES

Una nueva filosofía de crianza sin culpa

Convertida hoy en madre de siete hijos, Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo, María e Ilaria,, su principal prioridad es evitar que revivan su historia.

"Lo que intento hacer con mis hijos es darles herramientas, hablarles de la fortaleza y preguntarles: '¿Cómo te hace sentir la comida?'", ha explicado.

Aunque reconoce que no le entusiasma que consuman aperitivos industriales como los Cheetos, evita tajantemente los reproches: "No les hacemos sentir culpables"

Como símbolo de esta etapa de libertad, ha confesado que "no puede esperar" a publicar un vídeo en sus redes sociales disfrutando a altas horas de la noche de una tarrina de helado Häagen-Dazs junto a su hija pequeña. Un acto cotidiano y feliz que en su pasado le habría provocado un auténtico pánico.

Más de una década de amor con Alec Baldwin

Hilaria (de soltera Thomas) y el actor Alec Baldwin se conocieron por casualidad en febrero de 2011 en un restaurante vegetariano de Manhattan.

Tras un rápido noviazgo, la pareja pasó por el altar en junio de 2012 en la catedral de San Patricio de Nueva York, ciudad donde han fijado su residencia familiar tras adquirir también una amplia finca en los Hamptons.

Para el célebre actor de Hollywood este es su segundo matrimonio, tras haber estado casado anteriormente entre 1993 y 2002 con la actriz Kim Basinger, con quien tuvo a su primogénita, Ireland Baldwin.

Alec e Hilaria Baldwin. GTRES Gtres

En los momentos más oscuros de la trayectoria de su marido, Hilaria se ha consolidado como el soporte fundamental en la vida de Alec Baldwin.

Ella fue el pilar imprescindible para el actor a lo largo del complejo proceso penal que enfrentó tras el trágico accidente ocurrido en 2021 durante el rodaje de Rust, en el que la directora de fotografía Halyna Hutchins perdió la vida tras recibir un disparo accidental.

Durante el tiempo en que la causa permaneció abierta y la sombra de una posible condena de hasta 18 meses de prisión amenazó al intérprete, Hilaria permaneció de forma inquebrantable a su lado, convirtiéndose en su mayor refugio y sostén público frente al escrutinio mediático internacional y la presión judicial.