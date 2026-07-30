De los Casiraghi a Jennifer Aniston o Priscilla Presley: el extraordinario desembarco de 'celebrities' en Mallorca e Ibiza

Un verano más, Mallorca e Ibiza han vuelto a colgar el cartel de lleno absoluto en sus puertos náuticos y villas exclusivas. En las últimas semanas, la llegada de celebrities internacionales a las Islas Baleares se ha convertido en un auténtico desfile de rostros conocidos.

En Ibiza, el estío cuenta estos días con la siempre refinada y desenfadada presencia de la casa Grimaldi. Andrea Casiraghi (41 años) y su esposa, Tatiana Santo Domingo (42), han vuelto a hacer de la isla pitiusa el escenario de sus vacaciones familiares.

La pareja desembarcó el pasado sábado, con su embarcación fondeada en las aguas del puerto ibicenco, para cumplir con el ritual que repiten cada año: regresar a Es Cavallet, la playa que ya frecuentaban antes de su matrimonio.

Andrea Casiraghi y su mujer

Esta vez, el retrato veraniego del hijo mayor de Carolina de Mónaco (69) viene con el matiz de su prole.

Acompañados esta vez por sus tres hijos, Alexandre Andrea Stefano (13), India (11) y Maximilian Rainier (8), el royal se dejó ver en bañador luciendo sus característicos tatuajes, recordando la faceta más libre del "príncipe rebelde" de la realeza europea.

Michael Jordan, en Ibiza, junto a Yvette Prieto, en 2024. GTRES

Michael Jordan

Si Ibiza encarna la bohemia sofisticada, Mallorca se consolida como el refugio de los gigantes del entretenimiento y los negocios.

Quien surque estos días la costa mallorquina no podrá pasar por alto la presencia del M'Brace, el colosal superyate de 244 pies (unos 74 metros) perteneciente a la leyenda de la NBA Michael Jordan (63).

Valorado en unos 115 millones de dólares (unos 105 millones de euros) y construido por el prestigioso astillero alemán Abeking & Rasmussen, el buque - que recientemente impactó contra el muelle en el puerto de Capri- es una proeza de la ingeniería naval que cuenta con piscina con fondo de cristal, salón submarino y una tripulación de 24 personas.

Jordan, un enamorado confeso de las Baleares, ha vuelto a hacer de las aguas mediterráneas su cancha particular de descanso.

Rod Stewart

No muy lejos de allí, en la marina de Puerto Portals, descansa la embarcación de otro mito viviente: Sir Rod Stewart.

Según adelanta el Mallorca Daily Bulletin, el veterano cantante británico ha elegido el archipiélago para disfrutar de unos merecidos días de desconexión y brisa marina, reponiendo fuerzas tras una exigente gira de conciertos en la que ha tenido que lidiar con algunos contratiempos de salud.

Michael Jordan, en Ibiza. GTRES

El magnate Kjell Inge Røkke

Entre las grandes fortunas que estos días buscan la discreción de la bahía mallorquina destaca una figura menos mediática para el gran público, pero de enorme peso en el norte de Europa: el magnate noruego Kjell Inge Røkke, accionista principal del gigante industrial Aker ASA.

La historia de Røkke, por cierto, responde al clásico patrón del hombre hecho a sí mismo. Nacido en 1958 y aquejado de dislexia, abandonó los estudios muy joven para enrolarse a los 18 años como pescador en barcos de arrastre.

Su posterior aventura empresarial en Estados Unidos al frente de American Seafoods precedió a su consolidación como una de las grandes fortunas de Escandinavia.

Cercano a la Casa Real noruega y amigo íntimo de los príncipes herederos Haakon (53) y Mette-Marit (52), con quienes comparte jornadas de navegación y veranos desde hace años, Røkke surca la costa balear a bordo de un impresionante yate equipado con ascensor para sus cuatro cubiertas, helipuerto en la popa, gimnasio bajo el mástil y una espectacular plataforma de ocio con jacuzzi.

Priscilla Presley

El broche de oro a este despliegue de celebridades lo pone la llegada de Priscilla Presley (81).

La actriz y empresaria estadounidense aterrizó en el aeropuerto de Palma para convertirse en la gran estrella invitada de la 14.ª edición de la Remus Lifestyle Night, una cita que se celebra el próximo jueves, 30 de julio, en el hotel Hilton Mallorca Galatzó.

Recibida a pie de pista con un ramo de flores por el promotor inmobiliario Marcel Remus, la exesposa del 'Rey del Rock', cuya historia volvió a fascinar al mundo recientemente gracias a la película Priscilla, de Sofia Coppola (55), compartirá la velada con nombres como la presentadora holandesa Sylvie Meis (48), la actriz británica Mischa Barton (40) y Mónica Cruz (49).

Jennifer Aniston y Courteney Cox

Entre las últimas celebrities en pisar suelo balear están Jennifer Aniston (57) y Courteney Cox (62), dos de las figuras más emblemáticas de la mítica serie Friends, han sido fotografiadas el pasado miércoles en Mallorca al tocar tierra tras una exclusiva travesía a bordo de un lujoso yate.

Ambas actrices no han disfrutado a solas de esta jornada en altamar: junto a ellas ha viajado una nutrida comitiva de personalidades de la meca del cine.

Entre los acompañantes se encontraban Jim Curtis, pareja de Aniston, el aclamado actor Pedro Pascal (51) y la productora Amanda Anka, esposa del intérprete Jason Bateman.

Jennifer Aniston y su pareja, Jim Curtis, en Mallorca, en 2025. GTRES

Puede que este viaje, que ambas repiten por segundo año consecutivo (ya estuvieron en la isla en 2025), sirva como balón de oxígeno para Cox, quien se ha separado recientemente de Johnny McDaid tras 10 años de relación.

Tan extraordinario cartel de turistas internacionales VIP confirma que las Islas Baleares siguen siendo el destino favorito, el más premium y codiciado, entre la élite del famoseo a nivel mundial.