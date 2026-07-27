La antigua casa de Madonna y Guy Ritchie en Londres se alquila por 10.700 euros al mes 18 años después de su ruptura

Pocas direcciones en Londres concentran tanto glamour, historia del pop y celuloide entre sus adoquines como Queen's Gate Mews.

En el corazón de South Kensington, este pintoresco rincón decimonónico esconde la que fuera la residencia de Madonna (67 años) y Guy Ritchie (57) a finales de los noventa y principios de los 2000.

Ahora, la cotizada propiedad ha salido al mercado inmobiliario de alquiler por un precio a la altura de su pedigrí: 2.075 libras a la semana (unos 2.450 euros), lo que equivale a unos 10.700 euros al mes.

Un decorado de cine

Construida por William Jackson a principios de la década de 1860 para servir como establo para las grandes fincas cercanas, la casa sobrevivió a un impacto directo durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial antes de ser protegida por el Área de Conservación de Queen's Gate en 1969.

Las míticas mews londinenses, construidas a finales del siglo XVIII y principios del XIX como establos y alojamiento para el servicio de las aristocráticas mansiones colindantes, se han transformado en algunas de las fincas más codiciadas y exclusivas de la capital británica.

Esta joya en particular, situada justo enfrente de un pub inglés y a breves pasos de parajes icónicos como Hyde Park o el Royal Albert Hall, fusiona a la perfección la arquitectura clásica con el diseño contemporáneo más sofisticado.

La vivienda combina su estructura de establo del siglo XIX con interiores ricos y eclécticos. DEXTERS

El idilio de la propiedad con la cultura pop no termina con la ambición rubia. Los cinéfilos más observadores reconocerán su fachada y su patio empedrado, convertidos en plató de culto para producciones británicas como Performance (1970) o The Bank Job (2008), de Jason Statham.

Madonna y Guy Ritchie compartieron esta casa en Londres durante su vida en común. DEXTERS

Pero fue en 2004 cuando la propia vivienda alcanzó un estatus especial al servir como la sofisticada guarida del personaje de Daniel Craig en Layer Cake, el aclamado thriller dirigido por Matthew Vaughn, íntimo amigo de Ritchie.

Con una superficie aproximada de 143 metros cuadrados divididos en dos niveles, la casa destaca por una distribución abierta y fluida articulada sobre suelos de madera oscura.

La cocina, en acero inoxidable, fue diseñada por Guy Ritchie. DEXTERS

Uno de sus mayores atractivos reside en la cocina de acero inoxidable, diseñada por el mismísimo Guy Ritchie.

El espacio social se completa con un acogedor rincón de biblioteca, un comedor para seis comensales y una zona de oficina independiente.

Madonna y Guy Ritchie convirtieron esta vivienda de South Kensington, en Londres, en su refugio familiar. DEXTERS

Mármol de Carrara y detalles de autor

La zona de descanso da paso a dos dormitorios concebidos para el máximo confort.

La suite principal, bañada por una luminosa paleta de tonos blancos y suelo de madera clara, está presidida por un elegante cabecero y diván en terciopelo azul marino, además de contar con su propio balcón Juliet.

Por su parte, el baño principal es un templo del diseño chic: conserva un imponente arco de ladrillo visto que contrasta con el lujo del suelo de mármol de Carrara en mosaico y una elegante bañera exenta.

Madonna y Guy Ritchie, en Nueva York, en 2006. GTRES

"Las propiedades con este tipo de historia no suelen salir al mercado", ha señalado Elinor Ward, directora de la inmobiliaria Dexters South Kensington & Knightsbridge a The Mirror.

"La casa fue habitada por Madonna y Guy Ritchie, y se utilizó como la casa de Daniel Craig en la película Layer Cake. Tiene muchísimo encanto, unos acabados preciosos y una ubicación perfecta para cualquiera que busque estar en el corazón de South Kensington", ha destacado.

Una oportunidad única para habitar un fragmento de la historia reciente de la música y el cine británico, con todo el encanto de la vieja Inglaterra.

Madonna y Guy Ritchie en el estreno de la película 'Snatch', en 2001, en Los Ángeles. GTRES

El romance de Madonna y Guy Ritchie

El romance entre la reina del pop y el cineasta británico comenzó a finales de 1998 tras conocerse en una cena organizada por Sting y Trudie Styler.

La química fue instantánea y, apenas dos años después, la pareja consolidó su unión con una multitudinaria y blindada boda en el castillo de Skibo, en Escocia, en diciembre de 2000.

Fue precisamente durante esa etapa de apasionado idilio cuando ambos fijaron su residencia principal en la codiciada mews de South Kensington, convirtiendo esta tranquila callejuela en su refugio familiar junto a su hijo Rocco y a Lourdes, la hija mayor de la cantante.

Imagen del dormitorio principal de la vivienda en la que residieron Madonna y Guy Ritchie durante su matrimonio. DEXTERS

Allí combinaron el glamour hollywoodiense con la sobriedad del estilo de vida británico, hasta que las desavenencias profesionales y personales empezaron a fracturar el matrimonio tras casi una década juntos.

El fin de su historia de amor saltó a las portadas internacionales en octubre de 2008, cuando los portavoces de la pareja confirmaron oficialmente un secreto a voces: la separación era un hecho tras meses de especulaciones sobre su distanciamiento.

La casa en la que vivieron Madonna y Guy Ritchie en Londres ha salido al mercado de alquiler por 10.700 euros al mes. DEXTERS

El proceso judicial se resolvió con una rapidez insólita y, antes de que finalizara ese mismo año, en noviembre de 2008, un tribunal de Londres concedió el divorcio rápido que se ratificaría formalmente a principios de 2009.

Como parte del multimillonario acuerdo económico, Guy Ritchie se quedó con varias de las propiedades del matrimonio en Reino Unido, incluida la finca campestre de Ashcombe House.

Por su parte, la cotizada casa de Queen's Gate Mews terminó saliendo al mercado inmobiliario, despojándose del bullicio de los paparazzi para transformarse en el exclusivo alquiler de lujo que es hoy.