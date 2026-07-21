Los restos mortales de Bonnie Tyler ya están en su tierra natal: los detalles de su funeral que será retransmitido en directo

Ya hay fecha para el funeral de Bonnie Tyler. La voz y la vida de la artista británica se apagaba el pasado 8 de julio a la edad de 75 años tras varios meses ingresada en un hospital de Portugal. Ahora, cuando se cumplen 10 días de su triste fallecimiento, su familia ha comunicado que no será sepultada hasta el próximo 17 de agosto.

En un comunicado difundido a través de su web oficial exponen que los actos fúnebres comenzarán el sábado 15. Ese día el féretro llegará al domicilio familiar en Gales (Reino Unido) a las 15:30 horas.

El cortejo fúnebre partirá previamente, a las 15:15, desde la funeraria William Pressdee -donde a día de hoy se encuentra su cuerpo sin vida- hasta la casa de la cantante.

Se invita a todos los dolientes y a sus fans a colocarse a lo largo del recorrido para dar el último adiós a la intérprete de temas míticos como Holding out for a Hero.

La ceremonia de celebración de la vida -como ellos la llaman- tendrá lugar dos días más tarde en la Iglesia de Santa María en un servicio público.

La cantante durante una de sus actuaciones. Geety Images

Dentro de la iglesia, se dará prioridad a los familiares y a los invitados, pero se prevé que habrá un número limitado de asientos disponibles para el público en general, explican en el comunicado.

Además, la ceremonia será retransmitida en directo en su página web oficial para todas aquellas personas que no puedan acceder al interior del templo.

Tras finalizar la misa, el cortejo fúnebre recorrerá algunas calles hasta salir a la carretera principal. A partir de aquí, los detalles se mantendrán estrictamente privados como es el deseo de la familia. No indican, por tanto, dónde descansarán sus restos mortales.

Intimidad

Durante toda la enfermedad de Bonnie Tyler una de las máximas de sus allegados ha sido siempre la discreción y preservar la intimidad de la artista. Las informaciones durante su ingreso siempre llegaron a cuentagotas y jamás ni su marido, Robert Sullivan, ni ninguno de sus sobrinos ofreció una declaració a cámara para explicar la situación.

El proceso lo han vivido con la máxima privacidad hasta el punto que en un momento de la enfermedad tuvieron que emitir un comunicado para que cesaran las especulaciones en torno a Bonnie Tyler.

"La familia de Bonnie está muy decepcionada por los numerosos rumores sensacionalistas y falsos que circulan en los medios", dijeron entonces.

La misma línea están siguiendo tras el deceso de la cantante. Se presupone que los días desde que los restos mortales de Bonnie Tyler lleguen a su casa en Gales hasta el funeral, su féretro se quedará en su domicilio para que los suyos puedan velarla en privado. Pero nadie ha confirmado nada.

La cantante con su marido, Robert Sullivan. Geety Images

Fernhill

La estrella de la música británica y su esposo vivían a caballo entre Portugal y Reino Unido, seis meses en cada lugar. Cuando Bonnie comenzó a sentirse mal a finales del pasado mes de abril justo se encontraba en su impresionante casa del Algarve. Por eso fue ingresada en un hospital de Faro.

Sin embargo, todo apunta a que su descanso eterno será en su tierra natal. En Gales, el matrimonio posee una vivienda a la que llamaron Fernhill, en homenaje al célebre poema homónimo de Dylan Thomas, que la cantante tiene escrito en la pared de su cocina.

Está situada en una colina de la exclusiva y pintoresca zona costera de Mumbles, cerca de Swansea, donde también residen otras estrellas.

Flores en la casa de Bonnie Tyler en Gales. Geety Images

La propiedad la compraron hace casi 30 años y pagaron por ella 300.000 euros. Las mejores casas de la zona ahora se venden por más de un millón.

The Times, que tuvo el privilegio de poder acceder a la vivienda, la describió como "un pequeño castillo blanco con habitaciones llenas de espacio y luz, mucha madera, vidrieras y lámparas de araña.

Tienen otros inmuebles en el Reino Unido, repartidos entre Londres y Berkshire, pero su gran despedida será en Fernhill donde Bonnie Tyler fue inmensamente feliz.

"Se ruega no enviar flores. En lugar de flores, la familia solicita amablemente donaciones para apoyar a dos organizaciones benéficas de las que Gaynor era mecenas", finaliza el anuncio de sus arreglos fúnebres.

Bonnie Tyler será recordada como una artista cálida y generosa cuya música conmovió a generaciones y continúa llenando pistas de baile y cabinas de karaoke en todo el mundo.