El lamentable estado de la casa de Luis Miguel en Acapulco: ventanas reventadas, escombros y amenazas de secuestro

Hubo un tiempo en que Acapulco no se entendía sin Luis Miguel, ni Luis Miguel sin Acapulco. En la dorada década de los 90, en la cúspide de su carrera y con el éxito de sus discos de boleros sonando en todo el continente, el cantante mandó construir en este lugar de moda un búnker de ensueño en la exclusiva Zona Diamante.

Aquella imponente mansión se convirtió en el epicentro de la alta sociedad, el refugio de sus noches de fiesta interminables y el símbolo definitivo de su opulencia.

Hoy, tres décadas después, ese paraíso se ha transformado en un cascarón en ruinas. El paso del tiempo, el abandono y la furia del huracán Otis han reducido la antigua mansión de El Sol de México a una postal desoladora, envuelta además en misteriosos rumores que van desde el control del narcotráfico hasta amenazas de secuestro.

La residencia fue diseñada a la medida de un mito que buscaba alejarse del foco y refugiarse en este particular paraíso. Distribuida en tres niveles, la propiedad contaba con una salida directa a la playa que permitía al cantante desembarcar casi en su propia puerta.

Quienes lograron cruzar sus puertas en la época de esplendor describían un complejo recreativo sin precedentes: varias piscinas que se fundían con el horizonte, gimnasio privado, canchas de tenis y bádminton, y un lago artificial con su propia cascada.

La casa albergaba además su propia discoteca privada y un bar completamente equipado. En los pisos superiores, una sala con telescopio apuntaba al cielo de Acapulco, mientras que la suite principal destacaba por un imponente vestidor de dos plantas conectado a un jacuzzi privado.

Durante años, este fue el escenario de reuniones con celebridades internacionales, políticos, modelos e íntimos amigos de la estrella. El cantante utilizaba este espacio para recargar energías entre giras, siempre resguardado por un estricto equipo de seguridad que blindaba su intimidad.

¿Por qué la abandonó?

A principios de los años 2000, el idilio de Luis Miguel con su joya de Acapulco comenzó a agrietarse. Dejó de visitarla, la desocupó y, finalmente, se desprendió de ella, dejándola a merced del olvido.

Durante mucho tiempo, el vacío de información oficial alimentó teorías conspirativas de todo tipo. La más oscura de estas hipótesis apuntaba a que el cantante se había visto obligado a huir tras un supuesto conflicto con Édgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, un narcotraficante -que actualmente cumple condena- que presuntamente lo habría amenazado para que abandonara la casa.

Sin embargo, esta versión de tintes criminales nunca pudo ser comprobada. La explicación real detrás del abandono podría ser mucho más cotidiana. Parece ser que el crecimiento inmobiliario de la zona hizo que perdiera su intimidad.

Tras su venta y posterior abandono definitivo, la propiedad entró en un declive acelerado. Así hasta que llegó el devastador huracán Otis. El ciclón terminó de desmantelar lo poco que quedaba en pie: arrancó las icónicas palmeras de raíz, reventó los ventanales de los salones principales y llenó de escombros y suciedad las piscinas vacías.

En los últimos años, se han multiplicado los rumores que aseguran que la zona está bajo el control y vigilancia de carteles de la droga locales. Algunos relatos vecinales incluso advierten de manera informal que cualquier persona que intente entrar sin autorización al terreno corre un riesgo real de sufrir un secuestro.

Aunque ninguna autoridad mexicana ha confirmado de manera oficial estas sospechas de actividad criminal dentro de la propiedad, el rumor ha sido suficiente para teñir el antiguo palacio de Luis Miguel con un halo de peligro y misterio.

Vida en Madrid

Luis Miguel ha dejado atrás su época de residencia permanente en México o Estados Unidos y ahora vive en España. El cantante decidió establecer su base y hogar definitivo en Madrid para pasar más tiempo con su amada Paloma Cuevas (53).

El intérprete adquirió un chalet en la exclusiva urbanización de La Finca por el que desembolsó 3 millones de euros. Sin embargo, según la información que maneja este periódico parece que pasa más tiempo en el centro de Madrid, entre el domicilio de Cuevas y barrios como el de Chamberí, donde frecuenta establecimientos muy conocidos.

Luis Miguel y Paloma Cuevas. Gtres

A finales del mes pasado se conoció que el cantante había sido operado en Nueva York por el mismo cardiólogo que Julio Iglesias (82). Tras su alta hospitalaria no han trascendido muchos más detalles sobre su situación.