Las vacaciones de ensueño de George y Amal Clooney en Capri: megasuite de lujo y cena en el célebre restaurante Il Ricio

Si hay un destino en absoluto auge este verano ese es Capri. La exclusiva isla mediterránea consolida su estatus como el refugio predilecto de magnates, íconos de la moda y estrellas de Hollywood con el desembarco de sus nuevos huéspedes: George (65 años) y Amal Clooney (48).

La pareja fue avistada en la madrugada del pasado lunes, 13 de julio, por un reducido grupo de turistas y admiradores en los alrededores de la emblemática Piazzetta.

Según publica el medio local Capri Press, el oscarizado actor y director y la reconocida abogada de origen libanés-británico se están alojando en una megasuite en el exclusivo Hotel Punta Tragara.

Es uno de los hoteles de lujo más legendarios, exclusivos e históricamente significativos de la isla de Capri. Situado en una ubicación privilegiada al final de un sendero peatonal y con vistas excepcionales a la bahía de Marina Piccola, este hotel de cinco estrellas ofrece un aislamiento absoluto. Esto explica por qué sigue siendo el escondite preferido de celebridades.

Desde allí, el matrimonio salió para subir a uno de los vehículos más legendarios del lugar. Se trata del taxi descapotable color rojo amaranto propiedad de Paolo y Lorenzo De Gregorio, descendientes de una histórica dinastía local cuyos Fiat 1500 han transportado a la realeza y a la élite internacional durante décadas.

El actor, vestido con un elegante traje gris, y Amal, con un impecable look total white al más puro estilo Capri, fueron recibidos con aplausos por los presentes antes de que el automóvil arrancara con rumbo desconocido.

Una jornada de alta cocina y alta mar

El martes estuvo dedicado por completo al mar. Los Clooney descendieron hasta la emblemática zona de los Faraglioni, donde embarcaron en el yate de unos amigos para navegar hacia Anacapri.

Tras bordear la Gruta Azul, la embarcación echó el ancla en Il Riccio, el célebre restaurante frente al mar del hotel Jumeirah Capri Palace.

Amal y George Clooney en una imagen de archivo. Geety Images

La pareja y sus acompañantes llegaron de incógnito y ocuparon una mesa para cuatro en uno de los rincones más pintorescos del establecimiento. Recibidos por el gerente Roberto Bonetti y asesorados por la responsable del restaurante, Imma Somma, los comensales disfrutaron de un menú diseñado por la chef Anna Vichi.

El almuerzo incluyó una cuidada selección de aperitivos locales y pasta con langosta, coronada con la visita obligada al Salón de la Tentación, el espacio insignia del local dedicado a la repostería tradicional napolitana.

Haciendo gala de la cercanía que lo caracteriza, George Clooney no dudó en posar con el personal de Il Riccio para inmortalizar la visita antes de regresar al yate, desde donde la comitiva disfrutó de la icónica puesta de sol de la isla.

Como curiosidad, en este restaurante estuvo hace unos días también Carlos Alcaraz (23), quien fue fotografiado en Capri en compañía de una joven.

Otros famosos que han elegido este 2026 la isla para disfrutar de unos días de relax han sido la estrella de la NBA Michael Jordan (63) y la Familia Real de Marruecos, que justo este jueves ha abandonado Capri tras 15 días de vacaciones.