Robert Sullivan, la inseparable pareja de Bonnie Tyler: 52 años de matrimonio, un aborto y una infidelidad pública

La cantante Bonnie Tyler ha estado luchando por su vida hasta el final. La estrella de la música británica fue ingresada a principios de mayo en un hospital de Faro (Portugal) tras sufrir un fuerte dolor abdominal y desde entonces su estado era grave.

Aunque en las últimas semanas había conseguido salir del coma inducido y, los médicos confiaban en su recuperación total, este jueves, 9 de julio, sus seres queridos han comunicado su muerte, a los 75 años, a través de un comunicado difundido en su página web.

"La familia y el equipo de Bonnie lamentan profundamente anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada. Pedimos privacidad para afrontar esta tragedia", se puede leer en el texto que han compartido.

La cantae y su esposo se conocieron cuando ella no era aún famosa. Geety Images

Hasta su último suspiro ha estado Robert Sullivan, su marido y el amor de su vida. Fue él precisamente el que decidió llevar a Bonnie al hospital cuando comenzó a encontrarse mal. Ambos estaban disfrutando de unos días de vacaciones en una de las residencias que tienen en el Algarve.

En los más de 60 días que la cantante ha estado hospitalizada, el exjugador olímpico de judo no se ha separado de ella. Llevaban casados más de 50 años y, aunque su relación nunca fue un cuento de hadas, siempre se profesaron un amor incondicional.

Se conocieron en 1970 en un club nocturno de Swansea, antes de que ella fuera famosa. Eso les permitió construir una base real, lejos de las presiones de la fama. Como dato curioso de la familia, Robert es primo del padre de la actriz Catherine Zeta-Jones (56).

Bonnie y Robert se casaron el 14 de julio de 1973 y en 2024 celebraron sus bodas de oro. Una de las pruebas más difíciles para el matrimonio fue cuando en 2014 el diario inglés The Mirror publicó una entrevista con Meghann Pernot, una fan francesa de Tyler, en la que confesaba que había mantenido una relación de año y medio con el marido de la cantante, dando detalles sobre sus encuentros sexuales y sus mensajes telefónicos.

"Al principio pensé que eran una pareja libre, es decir, que mantenían una relación abierta. Es algo habitual en el mundo del espectáculo", dijo entonces la amante en su defensa.

Rober Sullivan fue jugador de judo. Geety Images

Tyler no lo dudó y decidió perdonar a su marido. "Siempre habrá altibajos, pero nos amamos. Hemos pasado todo este tiempo juntos. Nos reímos mucho, hablamos mucho. Le quiero y él me quiere a mí. Además, desde finales de los años 70 siempre me acompaña cuando estoy de gira. No tiene sentido llevar vidas separadas".

La pareja no tenía hijos y su única familia eran el uno para el otro. Al principio de su matrimonio, decidieron priorizar su carrera y posponer la idea de tener niños. Cuando finalmente se sintió lista a los 39 años, se quedó embarazada rápidamente, pero sufrió un aborto espontáneo a los dos meses y medio.

Así lo contó ella en una entrevista: "Cuando nos casamos, decidimos esperar siete años antes de formar una familia, pero mi carrera había despegado considerablemente mientras tanto. Seguimos posponiéndolo hasta que yo tenía 39 años y él 41. De repente sentí el impulso de ser madre; el momento parecía el adecuado. Me quedé embarazada muy pronto, pero sufrí un aborto espontáneo a los dos meses y medio, lo cual fue una experiencia terrible en aquel momento. Lo intentamos de nuevo, pero dos años después, no había pasado nada; llegamos a la conclusión de que no estaba destinado a ser".

A pesar de este golpe, Bonnie siempre dijo que nunca le faltó el amor de un niño porque tenía 16 sobrinos, 12 sobrinos nietos y 5 ahijados. Su casa en Gales solía estar llena de familiares, un ambiente que ella comparaba con la concurrida estación de trenes de Paddington.

Su madre siempre le inculcó un lema antes de fallecer de Alzheimer: "Mantén a la familia unida". Gracias al éxito masivo de su música, lo primero que hizo Bonnie fue comprarles una casa a sus padres y ayudar económicamente a todos sus hermanos.

Junto a su esposo, logró amasar un importante patrimonio. La astucia de Robert Sullivan en el sector inmobiliario tuvo mucho que ver. Aunque la vida de ambos siempre transcurrió entre una hermosa zona costera en el sur de Gales y el Algarve, su verdadero refugio, llegaron a poseer decenas de propiedades.

Bonnie Tyler durante uno de sus conciertos. Geety Images

Tienen propiedades en el Reino Unido, repartidas entre Londres y Berkshire, y son dueños de extensos terrenos agrícolas en Portugal y Nueva Zelanda, además de contar con más de 60 establos de caballos.

Se estima que la fortuna neta de Bonnie Tyler asciende a unos 40 millones de dólares.

Su inconfundible voz

La inconfundible voz rasgada y ronca de Bonnie Tyler no era así al principio de su carrera; en realidad, nació de un accidente médico provocado por su propia impaciencia.

A mediados de los años 70, tras varios años cantando sin parar en bares y clubes nocturnos, sus cuerdas vocales sufrieron el desgaste. En 1977, justo cuando acababa de lanzar su primer álbum, le diagnosticaron nódulos en las cuerdas vocales y tuvo que someterse a una operación quirúrgica para extirparlos.

Tras la cirugía, el médico le dio una orden médica estricta: debía permanecer en silencio absoluto durante seis semanas para permitir que la zona cicatrizara correctamente.

Sin embargo, Bonnie Tyler se ha descrito siempre a sí misma como una auténtica "charlatana" a la que le costaba la vida estar callada. El encierro y la imposibilidad de comunicarse la desesperaron tanto que, un buen día, pegó un fuerte grito de pura frustración.

Al forzar la garganta en pleno proceso de curación, se causó una lesión permanente en el tejido. Cuando volvió al especialista, este le confirmó que se había hecho daño. Al regresar al estudio de grabación, descubrió que su voz ya no era limpia, sino que había adquirido ese característico tono roto y áspero.

En uno de sus conciertos en 2020. Geety Images

Aunque al principio pensó que su carrera musical estaba completamente destruida, ese "accidente" resultó ser su mayor bendición. Esa textura rota la convirtió en una cantante única.

Ahora el mundo entero llora a la estrella de la música. Sus fans han dejado un mensaje de condolencia a la familia. "Nuestro más sentido pésame a todos. Esta es una noticia increíblemente triste y estamos en shock".

"Nuestros pensamientos están ante todo con la familia de Bonnie, sus amigos, y por supuesto su marido Robert que no se ha ido de su lado".

"Y gracias a Bonnie por la banda sonora que nos dio, la luz que trajo al mundo, y simplemente por ser nuestra artista favorita durante tanto tiempo. Su voz vivirá para siempre", concluyen desde su club oficial de seguidores.