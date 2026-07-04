Taylor Swift y Travis Kelce ya son marido y mujer: boda-show oficiada por Adam Sandler y con donativo de 26 millones

Olvídense de las ceremonias íntimas, los votos en secreto y el minimalismo. Lo que sucedió el pasado viernes, 3 de julio, en el corazón de Manhattan no fue solo una boda; fue el mayor espectáculo romántico jamás orquestado por una reina del pop y una estrella del fútbol americano.

Taylor Swift y Travis Kelce ya son marido y mujer, y para sellar su unión eligieron el escenario más icónico de los Estados Unidos: el Madison Square Garden. Y una fecha estratégicamente patriótica: el 3 de julio, justo 24 horas antes de que el país entero estalle en celebraciones por el Día de la Independencia, convirtiendo el enlace en un preludio edulcorado de la gran fiesta nacional del 4 de julio.

Allí donde la mismísima Marilyn Monroe paralizó al mundo cantándole el Cumpleaños feliz al presidente Kennedy, la ganadora de 14 premios Grammy y la estrella de los Kansas City Chiefs elevaron el concepto de enlace matrimonial a la categoría de show en un estadio con capacidad para 20.000 personas.

Una producción apoteósica, y sin precedentes, diseñada explícitamente para convertirse en el evento más glam y ruidoso de sus ya de por sí estratosféricas carreras.

Cientos de 'swifties', fans de Taylor Swift, se agolparon en las inmediaciones del Madison Square Garden. GTRES

Caos en la Gran Manzana

Eso sí, la cantante estadounidense y el astro de la NFL no necesitaron ocupar todas las gradas del recinto. Les bastaron las 1.250 plazas que se permite ocupar en la pista central a quienes reservan un evento privado en este espacio.

La magnitud del evento obligó a la policía de Nueva York (NYPD) a cerrar por completo las calles colindantes desde el mediodía, bloqueando uno de los corredores de transporte más transitados del planeta.

Bajo un sol abrasador de 37 °C, miles de Swifties colapsaron Manhattan, subiéndose a los andamios de la ciudad, coreando himnos de la artista y vitoreando cada comitiva de camionetas SUV con cristales tintados que se adentraba en el recinto a través de una colosal carpa blanca de seguridad.

Preparativos de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. GTRES

El Garden llevaba días siendo objeto de una minuciosa transformación. Desde el pasado lunes, decenas de camiones descargaron toneladas de equipo, césped y misteriosas cajas con las etiquetas Garden Party y Mirror Ball.

El resultado fue un despliegue sin parangón que culminó al término de la ceremonia, cuando los letreros gigantes del exterior del estadio se iluminaron con un vibrante color rosa lavanda proclamando al mundo el juego de palabras definitivo: JUST&T MARRIED, haciendo un guiño a las iniciales de Taylor y Travis.

Como si de una valla deportiva se tratara, los recién casados anunciaron que se habían dado el 'sí, quiero' con letras escritas en un enorme panel de luces. Más yanqui, imposible.

El actor Ethan Hawke y su mujer, Ryan Shawhughes. GTRES

'Monarquía pop' y alta costura

Fieles a la naturaleza hiperbólica del evento, la pareja decidió prescindir del formato tradicional de las bodas.

Así, no hubo damas de honor. Ni cortejo de padrinos. Nada fue estándar. En su lugar, el protagonismo familiar fue absoluto: Austin Swift, hermano de la cantante, ejerció como padrino de honor de la novia, mientras que el legendario exjugador de la NFL Jason Kelce guardó las espaldas de su hermano Travis.

En lo que respecta al encargado de oficiar la ceremonia, este tampoco fue ni un sacerdote, ni un guía espiritual.

En su caso, optaron por el mejor showman para animar la velada. Fue el actor Adam Sandler, amigo cercano de la pareja, quien leyó los votos y aportó el toque irreverente a la grandiosidad de la noche.

Con su sentido del humor de andar por casa, entre la inocencia y el absurdo, Sandler ofició una ceremonia que unió formalmente a las dos icónicas figuras ante una constelación de celebridades.

Para la ocasión, la moda estuvo a la altura del mito. Los novios vistieron diseños exclusivos de Christian Dior Alta Costura, confeccionados en los históricos talleres de la Avenue Montaigne de París por Jonathan Anderson, director creativo de la maison.

Se trata de un hito histórico, al ser el primer vestido de novia de alta costura que el aclamado diseñador crea para una celebridad de renombre mundial. La novia completó el deslumbrante conjunto con zapatos hechos a medida por Christian Louboutin y joyas de Cartier.

El príncipe Guillermo irrumpió en plena cuenta atrás de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. GTRES

La aparición del príncipe Guillermo

Si la cena de ensayo del jueves en el icónico Teatro Infosys -donde se vio a íntimos como Jack Antonoff, Lena Dunham o Selena Gomez luciendo lentejuelas y tonos joya- ya auguraba un despliegue titánico, las horas previas al enlace sumaron un giro de guion inesperado.

En plena cuenta atrás para el ‘sí, quiero', una aparición inesperada terminó de agitar aún más el ambiente: la del príncipe Guillermo.

La explicación a este insólito cruce de mundos llegó a través de New Heights, el pódcast que Travis Kelce presenta junto a su hermano Jason. El programa hizo saltar las redes al publicar un teaser del episodio grabado en la antesala de la boda, revelando al Príncipe de Gales como el gran invitado sorpresa.

En las divertidas imágenes del adelanto se pudo ver al hijo del rey Carlos III con los auriculares puestos mientras los hermanos Kelce le dedicaban una extensísima y protocolaria presentación repasando sus títulos oficiales.

Travis le llegó a hacer una reverencia en un tono de complicidad, a lo que el propio royal respondió entre risas: "¡Menuda presentación, chicos!". Un bombazo mediático que terminó de elevar la expectación global de la boda.

La alfombra roja del siglo

La lista de invitados que desfiló hacia el interior del Garden pareció una gala de los Oscars multiplicada por la Super Bowl.

Entre la marea de estrellas de primera línea se encontraban: Gigi Hadid y Bradley Cooper, acaparando flashes a su llegada; e iconos de la pantalla como Hugh Grant, Jason Sudeikis, Dakota Johnson y Ethan Hawke.

También se vio al presentador británico Graham Norton y el cómico y presentador Jimmy Fallon.

No faltaron grandes nombres de la música como Ed Sheeran, Benson Boone, las hermanas HAIM, Ellie Goulding y las estrellas del country Miranda Lambert, Maren Morris y The Chicks.

Taylor Swift y Travis Kelce ya son marido y mujer. GTRES

Un imperio de amor

Este desenlace de película cierra un círculo que comenzó en julio de 2023 de la forma más inverosímil: con un jugador de fútbol americano frustrado por no poder entregarle una pulsera de la amistad con su número de teléfono a la mayor estrella del pop durante su Eras Tour.

Dos años después, tras citas blindadas, carreras en el campo de la Super Bowl y declaraciones de amor internacionales, la pareja anunció su compromiso el 26 de agosto de 2025 con aquella ya mítica frase: "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar".

Un portavoz de la cantante confirmó que, coincidiendo con la semana de su enlace, la pareja ha realizado una monumental donación de 26 millones de dólares a diversas causas benéficas, incluyendo Feeding America y la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, más conocida como ASPCA, una de las organizaciones benéficas de bienestar animal más grandes y antiguas de Norteamérica, fundada en 1866 .

De esa cantidad han destinado 2 millones de dólares a la Biblioteca de la Imaginación de Dolly Parton. Un gesto que la propia cantante ha agradecido a través de sus redes sociales.

"Gracias por el generoso regalo. Os deseo a ambos lo mejor, y sabed que siempre os querré", ha dicho, tarareando su éxito más internacional, I will always love you, compuesta en 1973 e interpretada por Whitney Houston en 1992 para la banda sonora de la película El guardaespaldas.

Esta celebración por todo lo alto no solo ha paralizado Nueva York e iluminado el mismísimo Empire State; también ha redefinido los límites de lo que puede ser una boda moderna. Y a lo grande.

Taylor Swift y Travis Kelce han regalado a sus invitados, y un poco al mundo, el gran show de sus vidas. El Madison Square Garden ya tiene una nueva noche histórica que añadir a sus anales.