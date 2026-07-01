Cara Delevingne y Amber Heard tuvieron un romance mientras la estrella de 'Aquaman' se divorciaba de Johnny Depp

Amber Heard (40 años) y Cara Delevingne (33) estuvieron juntas mientras la estrella de Aquaman se estaba divorciando de Johnny Depp (63). Así lo acaba de revelar la actriz y modelo británica en el podcast del famoso periodista y presentador Louis Theroux (56).

Los rumores de un posible romance entre ambas circulaban desde hace mucho tiempo y se hicieron más fuertes durante el mediático proceso de divorcio del protagonista de Piratas del Caribe y su esposa.

Del litigio, que finalmente ganó Depp, han pasado ya más de tres años. Y es ahora cuando Delevingne se ha atrevido a contar la verdad de lo ocurrido en esos meses.

Amber y Cara en una fiesta en 2014. Geety Images

"Amber y yo fuimos muy amigas durante mucho tiempo, y luego, cuando estaban en pleno proceso de divorcio, sí, supongo que nos vimos envueltas en una situación similar", ha asegurado.

Ha llegado incluso a afirmar que el actor de Hollywood siempre había sospechado de la buena sintonía entre las dos mujeres, pero el romance no ocurrió cuando él creyó.

"Hicimos una película juntos que se llamaba London Fields. Él también estaba haciendo la película. Creo que los celos lo volvieron loco. En ese momento no pasaba nada. Más tarde, después de que se divorciaron, supongo que sí".

Por si fuera poca información, Cara ha querido compartir más datos y ha asegurado que Amber no estuvo solo con ella en ese tiempo. "También estaba involucrada con otras personas", refiriéndose a las relaciones de Heard con el fundador de X -antes Twitter- Elon Musk (55).

La historia de Amber Heard y Cara Delevingne no llegó a nada. Tras la batalla legal contra Johnny Depp, Heard puso tierra de por medio y se mudó a España. Fue en la primavera de 2023. Un año después se conoció que la intérprete tenía una relación amorosa con la fotógrafa Bianca Butti, con la que también rompió.

Maggie Gyllenhaal, Liv Tyler, Stella McCartney, Amber Heard y Cara Delevigne en Nueva York. Geety Images

Desde entonces, Amber no quiere saber nada de Hollywood y vive feliz en Madrid con sus tres hijos: su hija Oonagh (5), nacida por gestación subrogada, y los mellizos Agnes (1) y Ocean (1), nacidos en mayo de 2025.

Por su parte, Delevingne, que se declara "lesbiana orgullosa", mantiene una relación con la música Minke desde hace cuatro años. "En la relación en la que estoy ahora, siento que es la primera vez que realmente me he enamorado", asegura en su charla con Louis Theroux.

Para ella, ahora lo más importante es su pareja: "Cuando dejas de lado las sustancias y todo lo demás, siento que siempre saboteaba mis relaciones y las sustancias o el trabajo siempre estaban en primer plano. Ya no".

Drogas

Otra de las grandes revelaciones que ha hecho Delevingne es la sobredosis que estuvo a punto de costarle la vida. Tuvo que ser trasladada al hospital y recibió una dosis de naloxona, medicamento utilizado para estos casos que salva vidas al bloquear y revertir de inmediato los efectos de una sobredosis.

"Lo que les has hecho pasar a las personas que amas, y ves el dolor en sus rostros. La vergüenza... eso me da ganas de llorar, y es horrible", dijo.

La actriz con su pareja Minke. Geety Images

El punto de inflexión llegó después de sus terribles imágenes en 2022 al salir de Burning Man en Los Ángeles donde sale desaliñada, descalza y fumando un cigarro. "Tenía tantas cosas en el pelo después de Burning Man, probablemente no me había duchado, así que solo tenía arena. Mi pelo se ve fatal".'

"Se me nota en los ojos. Tengo un aspecto totalmente salvaje, descontrolado y mal, y solo estoy fumando un cigarrillo, con una camiseta de 'Free Britney' o algo así".

Perdió muchos trabajos por esas imágenes. Fue entonces cuando comenzó su proceso de recuperación.