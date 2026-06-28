Richard Gere, 76 años, sobre su dieta: "Amo las ensaladas y mi mujer las hace muy bien. Además, medito una hora al día"

A tan solo cuatro años de soplar las ochenta velas, Richard Gere (76 años) continúa desafiando las leyes biológicas del envejecimiento.

El icónico actor estadounidense se mantiene en un envidiable estado de forma física y mental, luciendo la misma vitalidad que le catapultó al estrellato hace décadas.

Lejos de recurrir a los retoques de la medicina estética, la fórmula de su eterna juventud radica en una filosofía de vida holística donde la salud mental y los cuidados físicos van de la mano.

¿Sus dos grandes pilares? La meditación diaria y una rigurosa dieta saludable.

Dieta rica en vegetales, pescados y mariscos

"El 80% de mi dieta es vegetal", explicó años atrás al ser preguntado por sus rutinas de alimentación. Cierto es que gran parte de lo que ingiere procede directamente de la tierra.

"Yo amo las ensaladas y mi mujer hace unas fantásticas, mezcla muy bien los ingredientes", explicó en una entrevista reciente a la revista ELLE.

"Ella cocina de maravilla", añadía. "Su pasta y los platos japoneses son también espectaculares, y prepara los mejores ñoquis que he probado jamás".

Con estas declaraciones desvelaba, además, que su dieta no es estrictamente vegetariana: no solo vive de frutas y verduras. En su régimen incluye también pescados y mariscos.

Su alimentación basada en plantas y productos del mar es su mejor medicina para mantenerse sano. De hecho, durante sus estancias en España ha visitado diversos restaurantes especializados en pescados y mariscos.

Cabe recordar que en su visita a Granada, en febrero de 2025, degustó gambas de Motril a la plancha, raviolis de cigala, una versión de ensalada César con quesos locales y diversas especialidades de pescado.

Tan suculentos manjares los degustó en el restaurante Ruta del Veleta en Cenes de la Vega, durante su visita a Andalucía para recoger el Goya Internacional en la gala del pasado año.

Yoga, budismo y meditación

Para complementar sus cuidados físicos, el protagonista de largometrajes como Oficial y caballero y Pretty Woman incorpora prácticas como el yoga a su rutina diaria.

Esta disciplina, combinada con la meditación, le ha permitido fortalecer su estabilidad emocional y afrontar el estrés propio de la industria del entretenimiento.

Su costumbre de practicar mindfulness no solo refleja su compromiso ético con la filosofía budista, sino que le ofrece beneficios médicos comprobados, como una óptima salud cardiovascular.

"Medito durante una hora al día", ha confesado el actor al hablar de su día a día.

Para Gere, el trabajo interior no es una moda pasajera: "No cabe duda de que si meditas durante una hora, te sentirás diferente. Es real", ha

Este profundo enfoque espiritual está directamente influenciado por el budismo tibetano, una disciplina que comenzó a estudiar en la década de 1970 y que, hasta el día de hoy, continúa marcando su camino.

A día de hoy, esta vitalidad le permite compaginar su faceta personal con una agenda profesional completamente activa.

El pasado 19 de junio se estrenó en España La vida es Verdi, el documental sobre el centenario de los míticos Cines Verdi de Barcelona en el que Gere participa de forma estelar.

Además, no frena su actividad en la ficción: actualmente forma parte del elenco de The Off Weeks, una esperada miniserie de Apple TV+ protagonizada por Ben Stiller y Jessica Chastain que se encuentra en pleno proceso de producción.

Doce años de amor incondicional

Detrás del equilibrio del actor también se encuentra su sólida relación con la española Alejandra Silva.

La pareja se conoció hace ya 12 años, en 2014, en un hotel de la idílica localidad italiana de Positano, donde él se alojaba y ella trabajaba.

A pesar de los desafíos iniciales, como la distancia geográfica y la notable diferencia de edad, lograron superar todas las dificultades hasta consolidar una de las parejas más estables y admiradas del star system internacional actual.

Gere se deshace en elogios al hablar de su mujer, con la que contrajo matrimonio hace ya ocho años.

"Es una persona muy compleja.... Es hipersensible, así que todo le afecta y le conmueve. Es muy, muy sensible. Es una madre impresionante, la madre que todos querríamos tener. Es increíble con los perros, conmigo... Supe de inmediato que era la mujer más increíble del mundo", dijo en su charla con ELLE.

Alejandra y Richard Gere en un fotograma de 'Lo que nadie quiere ver'. Hogar Sí

"Sé espontáneo, sé amable, sé diferente"

En otra reveladora conversación con el medio Express UK, Richard Gere compartió una reflexión sobre el paso del tiempo y cómo habría vivido su juventud si hubiera poseído la madurez actual.

"Ninguno de nosotros saldrá vivo de aquí, así que, por favor, deja de tratarte como algo secundario. Si hubiera sabido que mi vida terminaría así, la habría vivido con más intensidad, disfrutando de todo aquello que me dijeron que no hiciera", decía.

Incluso lanzaba un consejo para la vida: "Come comida deliciosa. Pasea bajo el sol. Ve al mar. Di la verdad que llevas en el corazón como un tesoro escondido. Sé espontáneo. Sé amable. Sé diferente. No hay tiempo para nada más".

A sus 76 años, y con la mirada puesta en los 80, el actor lo tiene más claro que nunca: la vida se resume en el presente. Porque, como él mismo sentencia con urgencia, cada instante cuenta.