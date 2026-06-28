Courteney Cox rompe con Johnny McDaid tras 10 años: su boda cancelada y su ruptura en plena terapia de pareja

Courteney Cox y Johnny McDaid han puesto fin a un noviazgo marcado por fuertes altibajos que ha durado una década. GTRES

Parecían una de esas parejas de Hollywood destinadas a disfrutar de una relación duradera. Pero la historia de amor entre Courteney Cox (62 años) y Johnny McDaid (49) ha llegado a su fin.

La protagonista de Friends y el músico de Snow Patrol han puesto punto final a más de una década de relación marcada por los altibajos y las segundas oportunidades.

La noticia, adelantada por el Daily Mail y confirmada posteriormente por la revista People, pone fin a un romance que siempre se desarrolló con discreción, aunque nunca desde el secretismo.

No se les veía juntos desde hace 9 meses

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado todavía sobre la ruptura, pero desde hace meses no se les veía juntos en público.

De hecho, su última aparición conocida fue en el US Open, en septiembre de 2025.

Nada hacía presagiar entonces una separación. Apenas dos meses antes, la actriz había dedicado a McDaid un cariñoso mensaje de cumpleaños en sus redes sociales. "Feliz cumpleaños al hombre que puede hacer casi cualquier cosa", escribió.

Su post, acompañado de varias fotografías del músico en distintas escenas, -desde encima de un escenario hasta pilotando un avión o disfrutando de una jornada de pesca- era toda una declaración de amor.

"Te quiero siempre", añadía, acompañando sus palabras con varios corazones.

Courteney Cox y Johnny McDaid, en Cancún (México) en 2015.

Temporadas de relación a distancia

La historia entre ambos comenzó a finales de 2013, cuando se conocieron en una fiesta organizada por la propia actriz en Los Ángeles. La conexión fue inmediata y, menos de un año después, anunciaban su compromiso.

Todo parecía encaminado hacia el altar, pero a finales de 2015 la relación sufrió un importante revés y decidieron cancelar la boda y separarse.

Sin embargo, aquella ruptura no fue definitiva. Un año después retomaron su relación, aunque nunca volvieron a prometerse oficialmente.

Desde entonces optaron por construir su historia de otra manera, apostando por el crecimiento individual y manteniendo durante largas temporadas una relación a distancia entre Estados Unidos y Reino Unido.

Courteney Cox y Johnny McDaid en Santa Mónica (California), en 2015. GTRES

Una ruptura en plena terapia

Fue la propia Courteney Cox quien arrojó luz sobre aquel difícil episodio sentimental en una entrevista concedida en 2024 al pódcast Minnie Questions.

La intérprete reveló entonces que la ruptura se produjo en medio de una sesión de terapia de pareja.

"Rompimos en terapia. No lo esperaba en absoluto", confesó. Según explicó, McDaid tomó la decisión en los primeros minutos de la sesión, dejándola completamente desconcertada. "Estábamos comprometidos y me quedé en shock. Sentí un dolor inmenso", recordó.

Lejos de guardar rencor, la actriz aseguró que aquella experiencia terminó convirtiéndose en una de las más transformadoras de su vida.

Según explicó, aquel episodio la obligó a mirar hacia dentro y a replantearse muchas dinámicas emocionales que arrastraba desde la infancia. "Me enseñó a recuperar mi voz, a poner límites y a no tomarme las cosas de manera personal", afirmó.

Aquella reflexión permitió a la pareja reencontrarse y comenzar una nueva etapa juntos. Sin embargo, casi diez años después de aquella segunda oportunidad, el amor entre Courteney Cox y Johnny McDaid parece haber llegado, esta vez sí, a su desenlace definitivo.