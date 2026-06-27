El cantante Lionel Richie, de 77 años, es trasladado a un hospital tras sufrir un mareo en pleno concierto: "Me siento extraño"

Subirse a un escenario, aguantar la adrenalina de un directo y mantener la potencia vocal durante horas exige un despliegue físico titánico. Un esfuerzo extra que se vuelve exponencialmente más complejo y arriesgado para un artista a partir de determinada edad.

Esto explica por qué muchos artistas se resisten a la jubilación: el amor a las tablas les puede. Pero los años no perdonan y el cuerpo, en ocasiones, termina pasando factura en pleno directo.

Es lo que le ha sucedido a Lionel Richie hace apenas unas horas. El cantante estadounidense, de 77 años, ha dado un enorme susto a sus fans la noche del pasado miércoles.

Durante el concierto inaugural de su esperada gira conjunta con la mítica banda Earth, Wind & Fire, titulada Sing A Song All Night Long, en el Grand Casino Arena de St. Paul, en Minnesota, sufrió un mareo que le obligó a acortar el show.

Lionel Richie interrumpió su presentación tras manifestar síntomas de mareo en el escenario durante el concierto del pasado miércoles en Minnesota.



Luego de un intermedio de 40 minutos, miembros de su equipo anunciaron la cancelación definitiva del espectáculo debido a que no… — Charo Fernández (@Charofernandezr) June 26, 2026

Susto en pleno concierto: "Me siento extraño"

El espectáculo transcurría con normalidad hasta que, a mitad del directo, el público comenzó a notar que algo no iba bien.

Según informan medios estadounidenses como Radar Online o TMZ, el artista empezó a "balancearse" sobre el escenario.

Visiblemente afectado, el propio Richie interrumpió la actuación para confesar a los asistentes que se sentía "mareado" y "extraño".

Tanto fue así que, en un intento por capear el bache físico, tuvo que sentarse en una de las plataformas del escenario mientras interpretaba su éxito Dancing on the Ceiling.

77-year-old Lionel Richie had to cut his performance in St. Paul, Minnesota, short last night after falling ill! 🙏 pic.twitter.com/aCJzVpc8UH — Vince Langman (@LangmanVince) June 25, 2026

Haciendo gala de su profesionalidad, intentó tomárselo con humor y bromeó con el público asegurando que, en una situación así, lo mejor que se podía hacer era "sentarse": "Cuando te sientas extraño contigo mismo, sienta el culo", bromeaba.

Tras un breve parón, regresó al piano para tocar Three Times a Lady, pero el malestar fue a más y se retiró definitivamente.

Fue su saxofonista, Dino Soldo, el encargado de dar la mala noticia a la grada: "Desgraciadamente, Lionel no se encuentra bien. No vamos a poder continuar con la actuación esta noche".

Los hechos recuerdan, irremediablemente, a otro veterano cantante que ha sufrido recientemente un problema de salud en pleno escenario. Hace apenas unos días, Rod Stewart (81) se vio obligado a recibir oxígeno de urgencia en pleno directo tras estar a punto de desvanecerse.

Evacuado en ambulancia

La situación obligó a intervenir de inmediato. Según ha revelado TMZ, varios paramédicos recibieron al artista entre bastidores y lo trasladaron de urgencia en ambulancia a un hospital cercano.

Fuentes del entorno del músico han querido tranquilizar a los seguidores aclarando que el ingreso se realizó como una "medida de precaución para someterlo a pruebas y garantizar su estabilidad.

Las consecuencias de este inesperado contratiempo de salud la pagarán sus seguidores. Para poder recuperarse, Lionel Richie necesita un tiempo extra de descanso. Esto lo ha obligado a cancelar sus próximos conciertos.

"Bajo el consejo de los médicos para descansar y volver a la salud plena, Lionel Richie ha pospuesto sus próximos dos espectáculos", ha anunciado la promotora Live Nation Chicago.

Aplaza sus próximas citas

La organización se ha visto obligada a reestructurar el exigente calendario de la gira, que contempla un total de 26 recitales en distintas ciudades.

Siguiendo las órdenes de reposo absoluto de su equipo médico, se han cancelado y pospuesto sus próximos dos espectáculos: el previsto para el viernes 26 de junio en Chicago (Illinois) y el del sábado 27 de junio en Columbus (Ohio).

Desde la promotora aseguran que las nuevas fechas se anunciarán pronto y que el reembolso de las entradas está garantizado.

"Lionel tiene el corazón roto por posponer estos dos espectáculos y no puede esperar a estar de vuelta actuando para sus fans", añade el comunicado, que pide disculpas por los inconvenientes.

Si la recuperación avanza según lo previsto, Richie y Earth, Wind & Fire volverán a rugir sobre el escenario el próximo martes 30 de junio en Pittsburgh (Pensilvania).