El hijo de Liam Payne, de 9 años, será el único heredero de su fortuna, valorada en más de 21 millones de libras esterlinas

El cantante Liam Payne, en una fotografía tomada en Londres, en 2019. Gtres

El Tribunal Superior ha determinado que Bear Gray Payne, el hijo de nueve años del fallecido cantante británico Liam Payne, será el único beneficiario de la fortuna valorada en más de 21 millones de libras esterlinas que dejó el exintegrante de One Direction.

La resolución judicial, emitida recientemente, establece que el patrimonio del artista podrá utilizarse de inmediato para "beneficiar" al menor, mientras que el resto deberá ser depositado en un fideicomiso hasta que cumpla los 18 años.

Los documentos testamentarios, hechos públicos esta semana, confirman que Payne, fallecido el 16 de octubre de 2024 tras caer desde el tercer piso del Hotel Casa Sur en Buenos Aires, no dejó testamento.

Esta circunstancia obligó a que su herencia se gestionara bajo las normas de sucesión intestada del Reino Unido, que establecen un procedimiento específico para determinar quiénes pueden reclamar parte del patrimonio y en qué plazos.

El cantante de One Direction, en un evento. Gtres

Tras la muerte del cantante, de 31 años, el Tribunal Superior de Newcastle nombró como administradores provisionales de su patrimonio a Cheryl Tweedy, expareja de Payne y madre de Bear, y al abogado de la industria musical Richard Bray.

Su función inicial consistía únicamente en recolectar y preservar los bienes del artista mientras se resolvía la situación legal. La nueva resolución judicial amplía ahora sus facultades y permite que parte del patrimonio pueda destinarse al bienestar inmediato del menor.

El resto deberá mantenerse en un fideicomiso hasta que Bear alcance la mayoría de edad, momento en el que podrá disponer plenamente de la herencia.

Entre los activos más destacados figura la casa de cinco habitaciones en Chalfont St Giles, Buckinghamshire, adquirida por Payne en 2021 por 3,25 millones de libras. El cantante la compró con el objetivo de vivir más cerca de su hijo tras su separación de Cheryl.

La muerte de Liam Payne generó una intensa investigación en Argentina. Inicialmente, tres personas fueron acusadas de homicidio involuntario: su amigo Rogelio -Roger Nores-, la operadora del hotel Gilda Martin y el recepcionista Esteban Grassi.

Sin embargo, los cargos fueron retirados posteriormente. La causa penal continúa abierta en otro frente. El empleado del hotel Ezequiel Pereyra y el camarero Braian Paiz han sido acusados de suministrar cocaína al cantante.

Liam Payne. Gtres

Las autoridades argentinas mantienen que la sustancia habría sido adquirida horas antes del incidente que terminó con la vida del artista.

De acuerdo con las normas sucesorias británicas, cualquier persona que desee presentar una reclamación contra la herencia de alguien que fallece sin testamento dispone de un plazo de seis meses desde la concesión de las Cartas de Administración.

En el caso de Payne, este plazo ya ha comenzado a correr. En el momento de su muerte, el cantante mantenía una relación con la influencer Kate Cassidy, de 27 años, con quien convivía.

Aunque legalmente podría haber presentado una reclamación para solicitar parte del patrimonio, fuentes cercanas a ella aseguran que no tiene intención de hacerlo.

Cassidy ya había declarado públicamente que "nunca le pidió dinero a Liam Payne", una afirmación que reiteró tras conocerse que no recibiría nada de la herencia.

La influencer ha sido objeto de críticas en redes sociales desde el fallecimiento del artista, lo que la llevó a defender su relación en una entrevista exclusiva con The Sun.

La defensa de Kate Cassidy

En esa entrevista, Cassidy respondió con firmeza a quienes la acusaban de haberse beneficiado económicamente de su relación con Payne.

"Cuando la gente viene y me señala con el dedo diciendo: 'Recibiste una asignación y tuviste gastos de manutención', al final del día no es asunto de nadie más que de Liam y mío", afirmó.

La joven insistió en que jamás solicitó dinero al cantante y que las especulaciones sobre su relación son infundadas. "Nunca le pedí dinero. Sí, es molesto, pero se trata de tener la piel dura y nunca voy a dejar que nadie me diga cómo era mi relación con Liam", declaró.

El cantante, en uno de sus conciertos. Gtres

Añadió que "las únicas dos personas que realmente saben lo fuerte que era nuestra relación somos Liam y yo".

La decisión del Tribunal Superior deja claro que Bear Gray Payne será el único beneficiario de la fortuna del cantante.

La ausencia de testamento y la falta de reclamaciones por parte de otros posibles interesados han simplificado el proceso, aunque la gestión del patrimonio seguirá bajo supervisión judicial hasta que el menor cumpla la mayoría de edad.

El caso ha reavivado el debate sobre la importancia de que figuras públicas y personas con grandes patrimonios redacten testamentos claros para evitar disputas legales y proteger a sus seres queridos.

En el caso de Payne, la intervención de Cheryl Tweedy como administradora y la ausencia de conflictos familiares han permitido que el proceso avance sin mayores controversias.