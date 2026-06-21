Última hora sobre Luis Miguel: los detalles de su ingreso en Nueva York y los "malabares" de Paloma Cuevas para estar con él

Luis Miguel (56 años) permanece hospitalizado. El cantante mexicano sigue en el prestigioso hospital Mount Sinai de Nueva York, donde se encuentra bajo una estricta supervisión médica tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica.

El artista, quien durante décadas ha mantenido todo lo relacionado a su vida personal bajo un férreo hermetismo, acumula ya varias semanas ingresado en este centro de referencia internacional.

A pesar de la complejidad del proceso, las escasas noticias en torno a su estado actual son tranquilizadoras.

Luis Miguel

Evolución positiva, pero sin alta

Tal y como detalla la revista Semana, la evolución de Luis Miguel está siendo favorable.

Sin embargo, el equipo de especialistas que atiende al cantante ha preferido actuar con la máxima cautela y considera que aún es pronto para darle el alta.

El objetivo actual es mantenerlo monitorizado de manera constante, bajo estricto seguimiento de los especialistas, para asegurar que su proceso de recuperación continúe por el buen camino y sin contratiempos.

Como se sabe, fue el pasado 17 de junio cuando se confirmó la noticia que tiene en vilo a miles de seguidores en todo el mundo.

El Sol de México, -como se le apoda desde 1982, cuando lanzó su primer álbum de estudio, titulado Un sol-, tuvo que pasar por quirófano para una "delicada operación", la cual afortunadamente se ha desarrollado con éxito.

Paloma Cuevas, en una imagen de archivo. GTRES

El apoyo de Paloma Cuevas

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el cantante se encuentra "bien" y arropado por su pareja, Paloma Cuevas (53).

Este medio ha podido saber que la hija de Victoriano Valencia (95) ha hecho "auténticos malabares" para estar a su lado sin desatender a sus dos hijas, Paloma y Bianca, en Madrid.

Tal y como han informado a este diario, cuando la cordobesa no se encuentra en nuestro país, delega sus responsabilidades en su hermana, Verónica.

El cardiólogo español Valentín Fuster, con el rey Felipe VI, la reina Letizia e Isabel Díaz Ayuso durante el Premio Internacional de Investigación en El Pardo, en febrero de 2020. GTRES

En manos de un cardiólogo español

La salud de Luis Miguel está siendo coordinada por un equipo médico de primer nivel.

Al frente de este grupo de especialistas se encuentra el cardiólogo español Valentín Fuster, una de las figuras más respetadas de la medicina a nivel mundial y uno de los científicos más laureados de la historia.

Su prestigio es tan grande que ostenta un récord único: es el único cardiólogo del mundo que ha recibido los máximos galardones de investigación de las cuatro principales organizaciones internacionales de cardiología.

En el ámbito nacional, su labor ha sido condecorada con el Premio Príncipe de Asturias en 1996 y el Premio Nacional de Investigación Gregorio Marañón en 2019 por sus aportaciones sobre el origen de los infartos.

Su profundo impacto social y médico llevó al rey Juan Carlos I (88) a otorgarle el título real de Marqués de Fuster en 2014.

En la actualidad, Fuster compagina su labor como director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) en Madrid con su cargo de Physician-in-chief en el hospital Mount Sinai de Nueva York.