La mansión de Donald e Ivana Trump, que eligieron desde un helicóptero, será derribada tras venderse por 31,5 millones

El informe forense de Ivana Trump desvela importantes hallazgos sobre las circunstancias concretas de su muerte

Una de las propiedades más emblemáticas vinculadas a la historia personal de Donald Trump (80 años) está a punto de desaparecer para siempre.

La mansión que el actual presidente de Estados Unidos compartió con su primera esposa, Ivana Trump, en la exclusiva localidad de Greenwich, en Connecticut, será demolida.

Curiosamente, el derribo se producirá un año después de que el inmueble se comercializara, hace apenas dos años, por una astronómica cifra: en 2024 se vendió por 31,5 millones de dólares.

Una casa construida en 1939

La residencia, una imponente construcción de estilo georgiano situada frente a las aguas del estrecho de Long Island, formó parte de una de las etapas más conocidas de la vida del empresario y de la empresaria checa.

La pareja la adquirió en 1982, poco después del nacimiento de su segunda hija, Ivanka Trump (44), cuando ambos se encontraban en pleno ascenso social y empresarial.

La vivienda, construida en 1939, cuenta con cerca de 1.840 metros cuadrados y se levanta sobre una finca de aproximadamente 2,3 hectáreas con acceso directo al agua.

Situada a unos 50 kilómetros de Nueva York, Greenwich combina el atractivo de una tranquila zona residencial con la proximidad a Manhattan.

Su emplazamiento privilegiado ha convertido durante décadas a esta zona en el refugio favorito de grandes fortunas, directivos de Wall Street y celebridades como la cantante Diana Ross y los actores Mel Gibson o Tom Cruise, quien tuvo una propiedad en la zona durante su matrimonio con Katie Holmes.

Tras el sonado divorcio de Donald e Ivana en 1992, marcado por la mediática relación del magnate con Marla Maples, a la que posteriormente convertiría en su segunda esposa (estuvieron casados de 1993 a 1999), la propiedad se quedó en manos de Ivana.

Donald Trump y su primera esposa, Ivana, compraron la mansión en 1982. James S. Gagliardi (Modern Media).

Un inmueble valorado en 31,5 millones

Años después, en 1998, el financiero Robert Steinberg la adquirió por 15 millones de dólares.

Desde entonces, la mansión pasó varias temporadas en el mercado inmobiliario hasta que encontró un nuevo comprador en 2024, que desembolsó 31,5 millones de dólares por hacerse con ella.

Sin embargo, lejos de conservar la histórica residencia, los nuevos propietarios han optado por empezar de cero.

Tras divorciarse del actual Presidente de Estados Unidos, Ivana Trump se quedó con la mansión. James S. Gagliardi (Modern Media).

Se levantará una nueva mansión

Según la documentación presentada ante la Comisión de Planificación y Zonificación de Greenwich, el proyecto contempla la demolición de todas las estructuras existentes para levantar una nueva mansión de grandes dimensiones.

Los planes incluyen la creación de una piscina exterior, una pista de tenis al aire libre, otra cubierta, varios edificios auxiliares y una nueva residencia principal.

Además, la propuesta prevé la unificación de tres parcelas en una sola finca para acometer una transformación integral del terreno.

El medio local Patch, que adelantó la noticia, señala que el abogado John Tesei, representante de los propietarios, explicó ante las autoridades municipales que el objetivo es desarrollar por completo la propiedad una vez eliminadas todas las construcciones actuales.

Ivana Trump, en Zagreb, en 2019. GTRES

Donald e Ivana Trump eligieron la vivienda desde un helicóptero

Detrás del nuevo proyecto estará el prestigioso estudio Robert A.M. Stern Architects, uno de los nombres más reconocidos de la arquitectura estadounidense contemporánea.

La firma ha participado en algunos de los desarrollos inmobiliarios más exclusivos del país, entre ellos el lujoso rascacielos residencial 220 Central Park South de Nueva York, la Biblioteca Presidencial George W. Bush en Dallas o la casa club del Ocean Course de Kiawah Island, en Carolina del Sur.

La desaparición de la mansión pone fin a un inmueble estrechamente ligado a la historia más personal de Donald e Ivana Trump.

De hecho, la propia Ivana recordó en sus memorias Raising Trump, publicadas en 2017, cómo eligieron la finca.

La mansión se vendió en 2024 por 31,5 millones de dólares. James S. Gagliardi (Modern Media).

Según relató, ambos recorrieron la zona en helicóptero para inspeccionar distintas propiedades antes de decidirse por aquella residencia frente al mar que acabaría convirtiéndose en uno de los símbolos de su vida en común.

Ivana Trump falleció en 2022, pero la vivienda siguió siendo durante años uno de los escenarios más representativos de la etapa que compartió con Donald Trump y de una época marcada por el lujo, la notoriedad pública y el auge del apellido Trump.

Ahora, más de 40 años después de que la pareja cruzara por primera vez sus puertas, la histórica mansión se prepara para desaparecer definitivamente del paisaje de Greenwich.