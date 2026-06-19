La gran celebración del 37 cumpleaños de Michelle Salas tranquiliza sobre el estado de salud de su padre, Luis Miguel

El cantante Luis Miguel (56 años) continúa ingresado en un centro de referencia en cardiología de Nueva York tras someterse a una "delicada operación" de la que no han trascendido más datos.

Parece que si su evolución sigue siendo positiva, el intérprete mexicano podría recibir el alta en los próximos días, como publicaba la revista Semana, que es quien daba la exclusiva de esta información el pasado miércoles, 17 de junio.

Paloma Cuevas (53) no se ha separado de su cama en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Es ella quien se encarga de cuidar y animar a su pareja mientras llega su esperada recuperación final.

La intervención de Luis Miguel ha coincidido con una fecha clave para la familia: el 37 cumpleaños de su hija Michelle Salas, que ha celebrado con un viaje a Los Cabos (México).

3559629c-1d06-4f44-9113-35e22adb9103.jpg

El hecho de que la influencer no haya suspendido la celebración tranquiliza sobre el estado de salud de su padre. De haber revestido de gravedad, qué duda cabe que la joven hubiera cancelado sus planes para estar con su progenitor al que en los últimos tiempos ha estado muy unida.

No siempre fue así. La relación entre ambos ha pasado por muchas fases y periodos largos de distanciamiento, pero de un tiempo a esta parte su unión está renovada.

El último ejemplo de ello es la imagen inédita que publicó Michelle Salas el pasado 20 de abril en su cuenta de Instagram donde aparecía junto a Luis Miguel. En ella se podía leer: "Te amo Papu ¡Feliz cumpleaños! que sean muchos años más celebrando tu vida".

La foto con la que Salas felicitó a su padre.

Por cierto, la fotografía era una instantánea del día de la boda de Michelle donde padre e hija salen abrazados bailando.

Luis Miguel, ausente durante gran parte de la infancia de su hija, sí quiso estar presente en el que seguro fue el día más importante de vida. Por motivos de salud no ha podido estar en su cumpleaños, pero la influencer no ha estado sola.

Viaje de ensueño

El viaje a México lo ha compartido con parte de su familia materna y un grupo de amigos. Su madre Stephanie Salas (56) y su abuela Sylvia Pasquel (75) soplaron las velas junto a la joven.

En las imágenes y los vídeos compartidos por Michelle en sus redes sociales se puede ver incluso bailando a la veterana actriz mexicana, que a pesar de su edad, no pierde su energía, su vitalidad y su fuerza.

Además Sylvia, que presume de perfiles sociales, quiso dedicar unas palabras públicas a su nieta a la que adora: "Eres una mujer hecha y derecha, guapa, elegante, culta, con un marido precioso y muy exitosa, te deseo todo lo mejor del mundo hijita. Te deseo que seas muy feliz y que sigas siendo tan exitosa como eres. Te ama, tu abuela".

El grupo llegó a Los Cabos el pasado día 11 de junio para alojarse en el impresionante hotel Zadún. Se trata del primer Ritz-Carlton Reserve en México, un santuario donde el desierto y el Mar de Cortés se funden y el tiempo parece detenerse.

Otra imagen de la celebración del cumpleaños.

Michelle Salas alquiló una de las villas de las que dispone el hotel para acomodar a todos sus invitados. Estas casas son individuales y están inspiradas en las haciendas mexicanas. Cuentan con hasta seis amplios dormitorios y servicio personalizado durante la estancia. El precio por noche es de 8.000 dólares (unos 6.900 euros).

Allí han estado cuatro días, hasta el lunes, 15 de junio, que pusieron rumbo a casa de nuevo. La influencer, que vivió un tiempo en España, está ahora afincada en Nueva York junto a su marido, el empresario venezolano Danilo Díaz Granados.

Han sido unos días de ensueño, que empezaron con una ruta a bordo de un yate de lujo para ver el atardecer, una gran cena para honrar a la cumpleañera y otros planes más relajados como disfrutar de la piscina y el spa del alojamiento.

Seguro que ahora que Michelle Salas ha regresado a la Gran Manzana visita a su padre en el hospital para comprobar por ella misma cómo se encuentra el cantante. De producirse este encuentro, es bastante improbable que ninguno de sus protagonistas lo confirme pues son muy reacios a hablar sobre su vida privada.