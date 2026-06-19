Anne Hathaway anuncia que está embarazada de su tercer hijo a los 43 años

Gran sorpresa la que se ha conocido este viernes, 19 de junio: la actriz estadounidense Anne Hathaway (43 años) ha hecho público que está esperando su tercer hijo junto a su marido, el actor y productor Adam Shulman.

La actriz ha compartido la noticia a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, donde aparece mostrando su incipiente barriguita.

Acompaña la imagen con un breve mensaje -"x Baby I’m yours x"- que ha bastado para desatar una oleada inmediata de felicitaciones y reacciones entre sus seguidores, que llevaban días especulando sobre un posible embarazo.

En el vídeo, Hathaway aparece en lo que parece ser el salón de su casa, vestida con un conjunto blanco de dos piezas formado por una falda larga y una blusa ligera.

La actriz posa con los brazos cruzados y, al abrirlos, revela su vientre, confirmando la noticia con un gesto sencillo y espontáneo.

No ha añadido más información sobre el tiempo de gestación, la fecha prevista de nacimiento o el sexo del bebé. Fiel a su estilo, ha optado por un anuncio íntimo, sin grandes producciones ni declaraciones extensas, dejando que la imagen hablara por sí sola.

La publicación se ha viralizado en cuestión de minutos. Miles de seguidores y amigos de la industria han celebrado la noticia con mensajes de cariño, emojis y palabras de apoyo.

Hathaway, que mantiene una relación cercana con su comunidad digital, no ha respondido aún a los comentarios, pero la reacción masiva confirma el cariño que despierta entre el público.

La actriz junto a su marido, en un acto público. Gtres

Este embarazo llega en un momento especialmente intenso para la actriz, que en los últimos meses ha estado inmersa en la promoción de la esperada segunda parte de El diablo viste de Prada.

Dos décadas después del estreno de la primera entrega, la secuela ha generado una enorme expectación entre los fans de la saga y ha devuelto a Hathaway a una presencia mediática constante.

La actriz ha participado en presentaciones, encuentros con seguidores y entrevistas internacionales, recuperando un protagonismo que recuerda a sus años de mayor actividad en la industria.

Su agenda, marcada por viajes y apariciones públicas, se verá previsiblemente ajustada a partir de ahora. Hathaway ha sido siempre muy clara respecto a su prioridad: su familia.

En diversas entrevistas ha explicado que organiza su trabajo para pasar el mayor tiempo posible con sus hijos y que el equilibrio entre su vida personal y profesional es una condición indispensable para aceptar nuevos proyectos.

Este será el tercer hijo para Hathaway y Adam Shulman, una de las parejas más discretas y estables de Hollywood.

La pareja paseando en Nueva York en 2019. Gtres

Se casaron en 2012 en una ceremonia íntima en California y son padres de Jonathan, nacido en 2016, y Jack, que llegó al mundo en 2019.

A lo largo de los años, la actriz ha hablado abiertamente sobre cómo la maternidad transformó su vida.

En una entrevista con People, afirmó: "La maternidad me ha cambiado en todos los sentidos". Hathaway también ha sido muy honesta sobre los desafíos que vivió antes de formar su familia.

En 2024 reveló que sufrió una pérdida gestacional en 2015, un año antes de quedarse embarazada de su segundo hijo. En aquel momento interpretaba a una mujer embarazada en la obra Grounded, y vivió el proceso en silencio, sin compartirlo con el público.

Con el tiempo decidió hablar de ello para acompañar a otras mujeres que atraviesan experiencias similares.

Su testimonio, compartido en una entrevista con Vanity Fair, fue ampliamente aplaudido por su sensibilidad y valentía, y reforzó su imagen como una figura pública cercana y empática.