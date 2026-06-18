Muere a los 35 años la actriz Daveigh Chase, la inolvidable Samara de 'The Ring'

Daveigh Chase, en un acto público en Los Ángeles, en 2010. Gtres

El mundo del cine ha amanecido este pasado miércoles, 17 de junio, con una trágica noticia que ha sacudido a los amantes del terror y de la animación por igual.

Daveigh Chase, la actriz que dio vida a uno de los personajes más icónicos del género en las últimas décadas, la inquietante Samara Morgan de The Ring, ha fallecido a los 35 años.

La información ha sido confirmada por su pareja, Roy Hernandez, al portal estadounidense TMZ, que también adelanta detalles sobre las circunstancias de su muerte y el delicado estado de salud que atravesaba en los últimos tiempos.

Según explicó Hernandez, Chase falleció el pasado martes a causa de una meningitis y una infección en la sangre que derivaron en complicaciones sépticas y un fallo multiorgánico.

La actriz, en un evento en 2007. Gtres

La actriz había sido ingresada a comienzos de junio en un hospital de Los Ángeles debido a un cuadro de desnutrición, un dato que, según fuentes cercanas, reflejaba la fragilidad física que arrastraba desde hacía meses.

Su muerte, prematura y repentina, ha generado una oleada de reacciones entre seguidores y profesionales del sector, que recuerdan su talento precoz y su impacto en la cultura popular.

Nacida en 1990, Chase creció en un entorno familiar complicado, marcado por el divorcio de sus padres. Desde muy pequeña mostró inclinación por las artes escénicas: interpretación, canto y baile formaban parte de su vida cotidiana.

Su madre, consciente de su potencial, la inscribió en concursos de talentos y audiciones que pronto le abrieron las puertas del mundo artístico. A los ocho años ya debutaba sobre un escenario en una obra de teatro, un primer paso que anticipaba una carrera prometedora.

Su salto al reconocimiento llegó en 2002, un año clave para la actriz. Con apenas doce años, Chase fue seleccionada por Disney para poner voz a Lilo Pelekai, la niña hawaiana protagonista de Lilo & Stitch.

La película se convirtió en un éxito mundial y su interpretación le valió un premio Annie en 2003, uno de los galardones más prestigiosos en el ámbito de la animación. Su voz quedó asociada para siempre a un personaje entrañable que marcó a toda una generación.

La actriz falleció el pasado martes, 16 de junio.

Ese mismo año, Chase participó en otro proyecto fundamental para su trayectoria: la versión estadounidense de El viaje de Chihiro, la obra maestra de Hayao Miyazaki. Su trabajo en el doblaje consolidó su reputación como actriz versátil y capaz de dotar de profundidad emocional a personajes animados.

El rostro del terror

Pero si hay un papel que definió la carrera de Daveigh Chase, ese fue el de Samara Morgan en The Ring (La señal), estrenada también en 2002.

Su interpretación de la niña espectral que emerge de un pozo y aterroriza a los espectadores a través de una cinta maldita se convirtió en un icono inmediato del cine de terror contemporáneo.

La imagen de Samara, con su cabello largo y oscuro cubriendo el rostro, quedó grabada en la memoria colectiva y se transformó en una referencia cultural que trascendió el propio filme.

Por este papel, Chase recibió el premio MTV Movie Award a Mejor Villana, un reconocimiento que subrayó su capacidad para encarnar personajes perturbadores pese a su corta edad.

Su actuación fue clave para el éxito de la película, que revitalizó el género del terror en Hollywood y abrió la puerta a una oleada de remakes de cintas japonesas.

A lo largo de su adolescencia y juventud, Chase continuó trabajando tanto en cine como en televisión. Participó en títulos como Donnie Darko, donde interpretó a la hermana del protagonista, y en series como Oliver Beene o Big Love, en la que encarnó a Rhonda Volmer.

Su actividad profesional se mantuvo de forma intermitente hasta 2017, año en el que se registran sus últimos trabajos conocidos. A partir de entonces, la actriz se alejó progresivamente de la vida pública.

Su retirada coincidió con un periodo marcado por problemas legales relacionados principalmente con el consumo de drogas, episodios que ocuparon titulares y alimentaron la percepción de que atravesaba una etapa personal complicada.