Brooklyn Beckham estalla de nuevo contra sus padres y les acusa de utilizar a su hermana Harper: "Estaba orquestado"

Es la guerra sin fin, la que libra la familia Beckham Adams. Las espadas están en alto y existen dos bandos bien definidos: David (51 años) y Victoria (52), junto a sus hijos Romeo (23), Cruz (21) y Harper (14); y al frente, el primogénito, Brooklyn (27), y su esposa, Nicola Peltz (31).

El conflicto interno que desde hace meses sacude a la familia ha sumado un nuevo episodio, uno que vuelve a poner de manifiesto la profundidad del distanciamiento entre Brooklyn Beckham y sus afamados progenitores.

Según fuentes cercanas, el primogénito no muestra intención alguna de retomar el contacto, pese a los esfuerzos de sus seres queridos por reconstruir los lazos rotos. La última escena, ocurrida en Los Ángeles, ha reavivado el debate sobre hasta qué punto la reconciliación es posible.

"El último capítulo en la guerra de los Beckham vuelve a confirmar una cosa: que Brooklyn no quiere de momento reconciliarse con sus seres queridos, por mucho que estos lo intenten", se puede leer en algunos tabloides como The Sun o Daily Mail.

El matrimonio, en una fotografía captada en Los Ángeles, en 2022. Gtres

Así lo recoge el entorno del joven, que interpreta el reciente gesto de su hermana menor, Harper, como una maniobra orquestada por sus padres.

La semana pasada, David y Victoria viajaron a Hollywood acompañados de tres de sus cuatro hijos -Romeo, Cruz y Harper- para asistir a la inauguración de la estrella en el Paseo de la Fama dedicada al exfutbolista.

Un reconocimiento que, pese a su carácter festivo, quedó ensombrecido por la ausencia de Brooklyn.

Aprovechando la estancia en California, Harper decidió acercarse a la mansión de Beverly Hills donde residen Brooklyn y su esposa. Su intención, según fuentes familiares, era entregar una carta escrita a mano y tender un puente hacia su hermano mayor.

Sin embargo, la visita no tuvo el desenlace esperado. "El hecho de que hubiera fotógrafos allí presentes cuando Harper fue a entregar la carta en mano lo dice todo: estaba preparado para que lo captaran las cámaras", ha deslizado un representante de Brooklyn a la revista HELLO!

Las imágenes difundidas muestran a la adolescente acercándose a la lujosa vivienda a mediodía y marchándose minutos después sin obtener respuesta.

Brooklyn junto a su mujer, Nicola, en un evento público. Gtres

Brooklyn no se encontraba en casa: había viajado a Nueva York para asistir a un festival gastronómico, lo que hacía imposible que atendiera a su hermana.

Aun así, desde su entorno se insiste en que la presencia de fotógrafos evidencia una estrategia de exposición pública que el joven rechaza frontalmente.

Según declaraciones recogidas por The Sun, una persona del entorno de los Beckham afirma, tras las nuevas acusaciones de Brooklyn: “Hacer un anuncio basado en el distanciamiento familiar como si fuera una broma cuando su familia está devastada y su hermana y abuelos, inconsolable".

"Me parece un poco hipócrita que alguien que dice querer paz y privacidad intente sacar provecho de todo ello".

Remacha la fuente: "Brooklyn tiene todo el derecho a irse y ganar su propio dinero -sus padres elogian esa ambición-, pero burlarse de una situación familiar tan dolorosa y arraigada no es lo correcto”.

Durante su discurso en el Paseo de la Fama, David Beckham dedicó palabras emotivas a sus cuatro hijos, subrayando que son "la razón de ser" por la que se levanta cada mañana.

También agradeció el apoyo de sus padres y hermanas, y reservó una mención especial para su esposa: "A Victoria, mi maravillosa esposa desde hace casi treinta años. Sin ella, nada de esto sería posible".

La ausencia de Brooklyn, sin embargo, fue un recordatorio silencioso de la fractura que atraviesa la familia.

El distanciamiento entre el chef e influencer y sus padres no es nuevo, pero se ha intensificado en los últimos meses hasta desembocar, a comienzos de año, en una ruptura total.

En enero, Brooklyn publicó un comunicado explosivo en redes sociales en el que afirmaba que no deseaba retomar el contacto con su familia. "No quiero reconciliarme. He visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar con tal de preservar su propia fachada".

David y Victoria junto a sus tres hijos menores, hace unos días, en Hollywood. Gtres

En ese mismo mensaje, acusó a sus progenitores de intentar sabotear su relación con Nicola Peltz desde antes de su boda. "Han intentado sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado", afirmó.

Entre los ejemplos que mencionó, destacó uno especialmente doloroso: "Mi madre canceló la confección del vestido de novia en el último momento, a pesar de lo emocionada que estaba mi pareja por lucir su diseño, lo que la obligó a buscar urgentemente uno nuevo".

El enlace, celebrado en abril de 2022 en Palm Beach, ya había sido objeto de rumores sobre tensiones entre ambas familias.

La acusación más contundente llegó al final del comunicado, donde Brooklyn sentenció: "Mi familia valora el escaparate público y los patrocinios por encima de todo. Para ellos, la marca Beckham es lo primero".

Estas palabras, que dieron la vuelta al mundo, habrían causado un profundo impacto en el núcleo familiar. Fuentes cercanas a David y Victoria aseguran que ambos quedaron conmocionados por lo que consideran un ataque injustificado.

Por ahora, ninguna de las partes parece dispuesta a dar un paso definitivo hacia la reconciliación. Mientras David y Victoria continúan mostrando públicamente su apoyo a sus hijos y su deseo de unidad, Brooklyn mantiene su postura firme y distante.

El intento fallido de Harper, lejos de suavizar la situación, ha añadido un nuevo capítulo a una historia familiar que sigue desarrollándose bajo la mirada atenta de los medios.

La pregunta que queda en el aire es si este conflicto encontrará un punto de inflexión o si, por el contrario, la brecha seguirá ampliándose. De momento, la familia Beckham continúa dividida, atrapada entre el peso de la fama y las heridas personales que aún no han cicatrizado.