Bonnie Tyler despierta del coma 48 días después de su operación de urgencia, pero su estado sigue siendo grave

Importantes novedades las que se han conocido este lunes, 15 de junio: la cantante Bonnie Tyler (75 años) ha despertado del coma 48 días después de su operación de urgencia tras sufrir un fuerte dolor abdominal, el pasado mes de abril, en Portugal.

Así lo ha informado el medio The Sun, a través de uno de los representantes de la artista. "Bonnie ya no está en coma, pero sigue grave", ha asegurado una persona próxima a Tyler. Al mismo tiempo, hay señales cautelosamente positivas.

La estrella permanece ingresada en cuidados intensivos en Faro, en el sur de Portugal. Desde que se conoció su revés de salud, pocos son los datos que han trascendido del estado de la cantante.

Lo último que se supo al respecto es que había sufrido un paro cardiaco cuando los médicos intentaban sacarle del coma inducido en el que se encuentra. Lo que sí se ha detallado han sido las cancelaciones progresivas de sus conciertos.

Bonnie Tyler en uno de sus últimos conciertos. Getty Images

La artista tenía previsto empezar su tour el pasado 30 de mayo. La preocupación en el entorno de Bonnie es mayúscula, sobre todo de sus fans, que apenas si tienen datos de su evolución.

En los primeros días de su hospitalización, se publicaron varios partes médicos explicando que había sometido "a una cirugía intestinal de urgencia".

Durante el procedimiento surgieron complicaciones graves. Cuando los médicos intentaron despertarla del coma inducido, sufrió un paro cardíaco y tuvieron que reanimarla.

Según fueron transcurriendo los días, parece que su salud se fue resintiendo más y más hasta que los médicos se vieron obligados a inducirle el coma para ayudarla en su recuperación.

El 12 de mayo había sido, hasta ahora, el último día del que se tienen noticias oficiales de ella. "Esta mañana, Bonnie permanece grave pero estable en el hospital de Faro. Sus médicos confían en su pronta recuperación", rezaba el comunicado publicado en su web.

Bonnie Tyler.

Ni su marido ni el resto de la familia han realizado declaraciones públicas. Únicamente han expresado su malestar por las intervenciones de algunos amigos de la cantante que sí han hablado ante los medios. En un comunicado, la familia expresó su posición con firmeza.

"La familia de Bonnie está profundamente decepcionada por los numerosos rumores sensacionalistas y falsos que circulan en los medios. Deseamos dejar claro que Liberto Mealha no nos representa en absoluto ni mantiene contacto con nosotros en relación con Bonnie".

Añadieron además que, cuando exista información verificada sobre su estado, emitirán una nueva comunicación oficial.

"Pedimos a los medios que dejen de especular y de difundir rumores infundados, que solo contribuyen a aumentar la angustia de su familia, amigos y numerosos seguidores. Solicitamos nuevamente privacidad y respeto en estos momentos tan difíciles".