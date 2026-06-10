El rapero Diddy Combs habría "agredido sexualmente" a un actor infantil tras prometerle trabajar con él si accedía

Nuevo escándalo sexual en torno al rapero Sean Diddy Combs (55 años) tras una nueva acusación de agresión sexual, esta vez presentada por un hombre que afirma haber sido víctima del rapero cuando era un niño actor.

La denuncia, revelada por Daily Mail, se suma a la larga lista de señalamientos que han rodeado al magnate del hip-hop en los últimos años, en medio de su proceso de apelación por una condena federal relacionada con tráfico de personas con fines de prostitución.

Según la demanda, el denunciante -cuya identidad permanece protegida por tratarse de un presunto menor en el momento de los hechos- asegura que conoció a Diddy en 2007 durante una fiesta de networking en Hollywood Hills.

El joven, que entonces buscaba oportunidades en la industria del entretenimiento, habría sido invitado por el rapero a mantener una conversación privada sobre posibles proyectos profesionales.

El rapero, en una imagen de archivo. Gtres

Una vez a solas, el denunciante afirma que Combs lo agredió sexualmente. Según su testimonio, el rapero le practicó un acto sexual sin consentimiento.

El joven habría manifestado sentirse incómodo antes de que ocurriera la supuesta agresión, pero asegura que Diddy insistió en que "lo tendría en cuenta para futuras oportunidades" tras el incidente.

La demanda sostiene que, tras la agresión, Combs abandonó la habitación y el menor salió de la fiesta "conmocionado por lo sucedido".

El denunciante también ha incluido en la acción legal a varios agentes y representantes presentes en el evento, alegando que tenían la responsabilidad de protegerlo y no lo hicieron.

El representante del rapero, Juda Engelmayer, ha negado categóricamente las acusaciones en declaraciones al Daily Mail. Califica la denuncia como "falsa y ridícula" y aseguró que se trata de "otro detractor" que busca beneficiarse económicamente.

"El señor Combs jamás ha agredido sexualmente a nadie, y eso incluye a ningún menor. Estas acusaciones serán desmentidas, al igual que todas las demás", afirma Engelmayer.

El cantante durante una de sus actuaciones. Gtres

El equipo legal del artista sostiene que la demanda forma parte de una serie de intentos de aprovecharse de la situación judicial actual del músico, quien enfrenta múltiples frentes legales desde hace meses.

La nueva acusación llega en un momento especialmente delicado para Diddy, quien cumple actualmente una condena de 50 meses en la Institución Correccional Federal de Fort Dix, en Nueva Jersey.

El rapero fue sentenciado por dos cargos de tráfico de personas con fines de prostitución bajo la Ley Mann, que prohíbe transportar a personas a través de fronteras estatales para participar en actos sexuales.

En 2028, la libertad

Sin embargo, su fecha de liberación ha sido modificada recientemente. Según registros de la Oficina Federal de Prisiones obtenidos por Page Six, Combs será puesto en libertad el 25 de abril de 2028, un mes y medio antes de lo previsto inicialmente.

Diddy Combs, en un acto público. Gtres

Su salida estaba programada para el 8 de mayo de 2028, pero fue retrasada en noviembre tras supuestamente infringir normas internas de la prisión.

En noviembre, Diddy habría sido sancionado por consumir alcohol casero -una mezcla fermentada de azúcar, Fanta y manzanas, según TMZ- y participar en una llamada telefónica a tres bandas, algo prohibido en el centro penitenciario.

Su equipo legal defendió que la llamada estaba protegida por el secreto profesional entre abogado y cliente.

Pese a estos incidentes, Combs obtuvo la aprobación para ingresar en un programa de rehabilitación por abuso de drogas, lo que le permitió acceder a la reducción de su condena.

Los abogados del rapero han estado trabajando activamente para revertir su condena. En abril, presentaron argumentos ante el tribunal alegando que los comportamientos atribuidos a Combs -que la fiscalía describió como tráfico sexual- no constituían una violación de la Ley Mann.

Según la defensa, las actividades que se le imputan eran "actuaciones sexuales coreografiadas" realizadas en habitaciones de hotel, con disfraces, juegos de rol e iluminación escenificada.

Aseguran que estas grabaciones eran "pornografía amateur" destinada al consumo privado del artista y sus parejas, y que por tanto estarían protegidas por la Constitución de Estados Unidos.