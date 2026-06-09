Nick, el hijo de Rob Reiner acusado de asesinar a sus padres, presenta una demanda para recibir su herencia

La batalla legal que rodea a Nick Reiner (32 años), hijo del célebre director de cine Rob Reiner, ha dado un giro inesperado. El joven, actualmente acusado del asesinato de sus padres, ha presentado una solicitud formal para reclamar la herencia que, según sostiene, le corresponde por derecho.

La petición, registrada este pasado lunes, 8 de junio, exige el acceso inmediato a los fondos de un fideicomiso de 1,5 millones de dólares que sus progenitores, Rob y Michele Reiner, dejaron a su nombre.

En los documentos judiciales, obtenidos por Daily Mail, Nick asegura que el fideicomiso establecía un reparto claro: la mitad del dinero debía entregársele al cumplir los 30 años y la otra mitad cuando alcanzara los 35.

Sin embargo, afirma que el administrador actual del fideicomiso, el abogado Paul Kanin, ha bloqueado el acceso a los fondos con "excusas cambiantes" y "preocupaciones infundadas" sobre su capacidad para gestionar el dinero.

Nick Reiner durante el juicio celebrado en Los Ángeles. EFE

La disputa económica se ha entrelazado directamente con el proceso penal que afronta.

Nick sostiene que intentó contratar al prestigioso abogado defensor Alan Jackson para que asumiera su representación en el caso de asesinato, pero que Kanin se negó a liberar los fondos necesarios para pagar sus honorarios.

Esta negativa provocó que Jackson abandonara la defensa, obligando a Nick a recurrir a una abogada de oficio, la defensora pública adjunta Kimberly Greene, quien ya ha presentado en su nombre una declaración de no culpabilidad.

En su petición, Nick asegura que el administrador le comunicó que no podría acceder al dinero hasta que el tribunal determinara su culpabilidad o inocencia, una postura que él considera ilegal y contraria a los términos del fideicomiso.

"El tiempo apremia", habría dicho Nick a Kanin, explicándole que sin esos fondos no solo no puede costear una defensa privada, sino que tampoco dispone de dinero para artículos básicos mientras permanece en prisión preventiva.

Sus abogados insisten en que cada semana de retraso supone "un perjuicio irreparable" para su defensa, ya que impide que el abogado de su elección pueda investigar y preparar el caso.

Nick Reiner en el juicio. EFE

La petición también denuncia que, mientras se le niega el acceso a su propio dinero, el administrador estaría utilizando los fondos del fideicomiso para pagar a otros abogados encargados de justificar la retención del dinero durante "otros dos años", algo que, según la defensa, viola lo establecido.

Además, Nick acusa a Kanin de haber intentado transferir el fideicomiso a otro administrador y de haber retrasado la entrega de los fondos que debían liberarse en su trigésimo cumpleaños alegando, inicialmente, que creía que su predecesor ya los había entregado.

Por todo ello, Nick exige ahora que Kanin rinda cuentas ante el tribunal y que se le indemnice por los daños ocasionados por la supuesta mala gestión del fideicomiso.

Mientras tanto, el proceso penal avanza. Nick Reiner se enfrenta a seis cargos de delitos graves, entre ellos dos de asesinato en primer grado, dos de circunstancias especiales por asesinato múltiple y otros dos por el uso de un arma mortal, concretamente un cuchillo.

La Fiscalía sostiene que el pasado 14 de diciembre, Nick asesinó a sus padres en su vivienda de 13,5 millones de dólares situada en la exclusiva zona de Brentwood, en Los Ángeles. Según la acusación, los apuñaló mortalmente antes de huir del lugar.

El caso ha generado una enorme conmoción en Hollywood y en la opinión pública estadounidense, no solo por la brutalidad del crimen, sino también por el perfil del acusado.

Rob Reiner y su mujer, Michele Singer, en una imagen de archivo. Gtres

Nick arrastra un largo historial de problemas de salud mental y abuso de sustancias, episodios que su entorno conocía desde hacía años.

Horas antes del crimen, varios testigos lo vieron discutiendo acaloradamente con su padre durante una fiesta navideña organizada por el presentador Conan O’Brien, supuestamente por un conflicto relacionado con su hermana menor, Romy.

El fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, ha confirmado que la pena de muerte es una posibilidad real si Nick es declarado culpable. "Este caso es susceptible de ser sometido a la pena de muerte", declaró tras una audiencia previa.

Rob Reiner junto a su mujer y sus hijos en una gala en Nueva York en el año 2014. Gtres

Hochman explicó que la decisión final dependerá de un proceso "sumamente riguroso" en el que se evaluarán todas las circunstancias atenuantes y agravantes.

La Fiscalía ha invitado a la defensa a presentar argumentos formales para evitar que se solicite la pena capital, un procedimiento que, según el fiscal, "está en curso".

La defensa de Nick insiste en que la negativa del administrador del fideicomiso a liberar los fondos no solo vulnera los deseos de sus padres, sino que compromete gravemente su derecho constitucional a una defensa adecuada.

El tribunal deberá decidir ahora si el acusado puede acceder al dinero que reclama mientras espera juicio.