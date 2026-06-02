La fotografía de Kendall Jenner y Jacob Elordi que confirma su romance: cena para dos en el local más famoso de Tokio

Son pocas las dudas que quedaban, pero por si hay alguien que todavía no termina de creerse la historia de amor entre Kendall Jenner (30 años) y Jacob Elordi (28), la pareja acaba de confirmar su relación.

Lo ha hecho a través de una instantánea, la primera en la que aparecen juntos públicamente. En ella se puede ver a la supermodelo y al actor de Cumbres Borrascosas en el interior de un famoso restaurante de Udon en Tokio, especializado en fideos hechos a mano al momento.

Junto al resto del staff del local, los enamorados posan muy sonrientes y relajados, y en actitud cariñosa: Jacob aparece posando su cabeza sobre Kendall.

Ha sido el restaurante japonés quien ha compartido la foto de la pareja en Instagram, una instantánea que llega apenas unas semanas después de que la dupla fuera pillada en una playa de Hawái.

“Kendall Jenner y Jacob Elordi nos visitaron en Udon Shin. Gracias por venir. Esperamos que hayan pasado un momento agradable”, ha escrito el restaurante junto a la imagen.

Kendall Jenner y Jacob Elordi habrían comenzado su romance a principios de febrero de 2026, aunque los rumores cobraron fuerza en abril, durante Coachella, cuando fueron vistos en actitud cercana en varios momentos del festival.

Desde entonces, también se les ha visto juntos en una fiesta posterior a los Oscar de Vanity Fair, en Los Ángeles, en la playa privada de Hawái y en una cena doble con Kylie Jenner (28) y Timothée Chalamet (30).

Hasta ahora, ninguno de los dos ha hablado oficialmente su relación, pero sobran las palabras. Las apariciones repetidas en distintos continentes -desde Estados Unidos hasta Japón- y las muestras de cercanía han convertido este romance en uno de los más comentados de 2026.

Kendall Jenner en la gala MET. GTRES

En cuanto a sus relaciones anteriores, Kendall Jenner tuvo como pareja más relevante a Devin Booker (29), con quien estuvo oficialmente junto desde febrero de 2021 hasta noviembre de 2022, en una relación que duró más de dos años y que fue muy mediática.

Antes de eso, tuvo un romance muy comentado con Bad Bunny (32) entre 2018 y 2019, y también salió discretamente con Harry Styles (32) entre 2016 y 2017, aunque nunca lo confirmaron.

Jacob Elordi, por su parte, tuvo como pareja más duradera a Olivia Jade Giannulli (26), con quien mantuvo una relación intermitente desde 2021 hasta octubre de 2024, con varias rupturas y reconciliaciones.

Antes de eso, estuvo con Kaia Gerber (24) durante casi un año, y también se rumoreó un idilio con Zendaya (29) durante 2020, en el periodo en que rodaron Euphoria.