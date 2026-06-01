Rod Stewart cancela, a sus 81 años, dos conciertos por motivos de salud y hace saltar las alarmas entre sus seguidores

Rod Stewart (81 años) ha hecho saltar las alarmas entre sus seguidores después de cancelar dos conciertos programados en Las Vegas por motivos de salud. El legendario cantante británico suspendió sus actuaciones previstas para el 29 y 30 de mayo en el Coliseo del Caesar's Palace, apenas unas horas antes de que se subiera al escenario, lo que provocó decepción entre sus fans.

En un comunicado difundido por su equipo, el artista explicó que la decisión fue tomada por consejo de su médico, con el objetivo de evitar complicaciones y favorecer una recuperación completa.

El propio cantante también se dirigió a su público con un mensaje de disculpa en el que lamentó no poder cumplir con las fechas anunciadas. "Mis disculpas a mi familia de fans", expresó, dejando claro que su intención es regresar a los escenarios tan pronto como sea posible.

El artista en uno de sus últimos conciertos. GTRES

Su problema de salud no es otro que una fuerte sinusitis -inflamación de los senos paranasales- que impide al intérprete continuar con los espectáculos programados.

La cancelación de estos dos shows no es un hecho aislado en la carrera reciente del intérprete de Maggie May. Stewart ya había enfrentado otros contratiempos de salud en años anteriores, que lo obligaron a frenar temporalmente sus presentaciones.

En 2025, por ejemplo, canceló un concierto en Las Vegas y luego suspendió otro por una gripe, lo que llevó a reprogramaciones y a nuevos ajustes en su gira. También en 2024 cancelaron varios conciertos por una faringitis estreptocócica y una infección por Covid 19, que afectaron parte de su recorrido por Estados Unidos.

Pese a estos episodios, Rod Stewart ha mantenido una actividad constante sobre el escenario durante los últimos años, especialmente en su residencia en Las Vegas, una de las más exitosas de la ciudad.

Su presencia en el Caesars Palace ha sido especialmente celebrada por el público, que valora su capacidad para seguir ofreciendo espectáculos a una edad en la que muchos artistas ya se han retirado.

El cantante con el rey Carlos III de Ingaletrra. GTRES

"Me mantengo en muy buena forma. Jugué al fútbol toda mi vida, aunque ya no tanto porque me pusieron una prótesis de rodilla. Y siempre he tenido un entrenador personal, el mismo desde hace 38 años", aseguró en una entrevista Stewart.

No hay que olvidar que la estrella de la música también ha contado públicamente que superó dos cánceres: uno de tiroides y otro de próstata.

Por ahora, todo apunta a que esta pausa será breve. Según la información difundida por medios estadounidenses, Stewart planea volver al escenario este martes, 2 de junio, si su evolución continúa favorablemente.