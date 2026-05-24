Donald Trump Jr. celebra su boda "tropical" en una isla privada de Bahamas: sin su padre y con solo 40 invitados

Todo ha salido según lo previsto. El hijo mayor del presidente Donald Trump (79 años), Donald Trump Jr. (48), ha celebrado su ansiada ceremonia nupcial con Bettina Anderson (39).

La fiesta ha tenido lugar el pasado sábado, 23 de mayo, en una isla privada de Bahamas, apenas dos días después de que ambos rubricaran su matrimonio civil en secreto.

A la cita, de carácter íntimo y familiar, solo ha acudido un reducido grupo de invitados, apenas unas 40 personas. Entre ellos, los hermanos del novio, Ivanka Trump (44), Eric Trump (42) y Tiffany Trump (32), así como sus respectivas parejas.

Bettina Anderson ha mostrado en sus redes sociales los anillos de su boda con Donald Trump Jr. @bettina_anderson

Las alianzas de boda

"La fiesta fue preciosa”, ha explicado una fuente al citado medio. “El evento se celebró principalmente en el interior y fue encantador, pero algunos invitados estuvieron fuera durante un rato”.

Esta fiesta nupcial de ambiente "tropical", tal y como detalla la revista, ha tenido lugar siguiendo el expreso deseo de los recién casados de proteger su intimidad. Por eso, hasta la fecha, no se han hecho públicas imágenes del casamiento.

Las únicas instantáneas que han salido a la luz las ha compartido la propia novia. A través de sus redes sociales ha publicado una emotiva fotografía de su anillo de bodas tras dar el 'sí, quiero'.

En una foto en blanco y negro compartida en Instagram Stories, la socialité estadounidense aparece de la mano de su marido. Ella lleva una alianza de boda fina, con la mano del empresario cubriendo la suya.

Él, por su parte, llevaba una alianza de boda estilo banda de cigarro. “Tuya para siempre, mío para siempre”, escribía en el pie de foto, añadiendo un emoji de corazón blanco y etiquetando al novio en la publicación.

"Una pareja maravillosa"

“Don y Bettina hacen una pareja maravillosa”, ha declarado Eric Trump a Page Six el pasado sábado.

“Me siento muy orgulloso de haber presenciado gran parte de su historia como pareja. Se les ve radiantes el uno con el otro y ha sido increíble ver cómo se desarrolla su historia. No podría estar más feliz por ellos en su día especial”, añadía.

La familia de Bettina, algunos amigos cercanos, así como los cinco hijos de Donald Jr. -fruto de su matrimonio con su exmujer, Vanessa Trump (48)- también han estado en la cita familiar.

Sin embargo, el gran ausente de la jornada ha sido el Presidente de Estados Unidos, quien ya había anunciado que no podría estar presente en la ceremonia.

Donald Trump Jr. y Bettina Anderson celebraron su 'wedding shower' el pasado 12 de abril. Redes sociales.

"Si bien deseaba mucho estar con mi hijo, Don Jr., y con la nueva integrante de la familia Trump, su futura esposa, Bettina, las circunstancias relacionadas con el gobierno y mi amor por los Estados Unidos de América no me lo permiten", escribió el político en Truth Social.

"Bettina y Don Jr. se casaron en un día espléndido en un lugar que visitan con frecuencia", han deslizado fuentes cercanas a la pareja a People.

Otros detalles que se ha podido conocer de la ceremonia están relacionados con la organización y la tarta nupcial.

Tal y como ha adelantado Page Six, Lewis Miller Design, conocida por impartir una clase de arreglos florales para el baby shower de Meghan Markle (44) y que ha organizado varios eventos para Carolina Herrera, fue la encargada de planificar la boda.

El bizcocho de bodas fue realizado por la pastelería Sweet Stacy's de Palm Beach, en Florida. En lo que respecta al menú, el responsable de la caligrafía fue el diseñador Bernard Maisner.

El hijo mayor de Donald Trump comenzó su relación con Bettina Anderson en 2024. Redes sociales.

Su enlace civil secreto

Según ha adelantado la revista People, la pareja decidió formalizar su matrimonio el pasado jueves, 21 de mayo, -dos días antes de su festejo nupcial en Bahamas-, en un lugar mucho más recogido: la casa de la hermana gemela de Bettina, Kristina Anderson McPherson, en West Palm Beach.

Según consta en la licencia matrimonial, el cuñado de Bettina, el abogado inmobiliario Bradley McPherson, ofició la boda.

Cabe recordar que Don Jr. es el hijo mayor del presidente Donald Trump y de la fallecida Ivana Trump, quienes estuvieron casados desde 1977 hasta 1990.

Bettina, por su parte, es modelo y una conocida personalidad de la alta sociedad estadounidense. Es hija del empresario de Florida Harry Loy Anderson Jr. y de la filántropa Inger Anderson.

Donald Trump Jr. y Bettina Anderson contrajeron matrimonio civil el pasado jueves 21 de mayo en West Palm Beach y celebraron su fiesta nupcial dos días después, el 23, en Bahamas. Redes sociales.

¿Boda en la Casa Blanca?

La pareja anunció su compromiso en un evento navideño en la Casa Blanca el 15 de diciembre de 2025, con una presentación a cargo del padre de Don Jr., el presidente Donald Trump.

El pasado 12 de abril celebraron el wedding shower rodeados de amigos y familiares. Este tipo de fiesta previa a la boda, muy común en Estados Unidos, se organiza en honor a los futuros novios. Su propósito principal es "bañar" (to shower) a la pareja con buenos deseos y regalos prácticos para ayudarles a equipar su nuevo hogar.

Según adelanta People, el recién estrenado matrimonio no descarta celebrar su boda en la Casa Blanca próximamente. En ese caso, el Presidente y la Primera Dama, Melania Trump (56), sí podrán estar presentes.

Inicialmente, la pareja tenía pensado casarse en la Mansión Ejecutiva. Sin embargo, decidieron reducir el tamaño de la celebración debido a la guerra en Irán.

Donald Trump Jr. y su mujer, Bettina Anderson, acompañados de su padre, el presidente de Estados Unidos Donald Trump. @bettina_anderson

Lo cierto es que aún no se ha celebrado ninguna boda en la Casa Blanca durante el segundo mandato de Donald Trump.

La última boda en el hogar presidencial tuvo lugar en noviembre de 2022, cuando la nieta del presidente Joe Biden, Naomi Biden, contrajo matrimonio con Peter Neal en el jardín sur.

La última vez que un hijo de un presidente se casó en la Casa Blanca fue en 1971, cuando la hija del presidente Richard Nixon, Tricia, se casó con Edward Finch Cox en el icónico Jardín de las Rosas.

Donald Trump Jr. estuvo comprometido anteriormente con la ex presentadora de Fox News, Kimberly Guilfoyle (57). Si bien nunca anunciaron oficialmente su ruptura, en diciembre de 2024 salió a la luz que Don Jr. llevaba meses saliendo con Bettina Anderson.