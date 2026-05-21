Kylie Minogue y Michael Hutchence, un amor que terminó en tragedia: "Él era demasiado malo y sexy"

Kylie Minogue (57 años) ha vuelto a mirar de frente uno de los capítulos más intensos y dolorosos de su vida sentimental: su relación con Michael Hutchence, el carismático líder de INXS, a quien ella ha recordado con emoción en su nuevo documental.

Más de tres décadas después, el vínculo entre ambos sigue despertando interés por la fuerza con la que se enamoraron, por la intensidad de aquella etapa y por el final prematuro del músico, que murió demasiado joven, a los 37 años. La propia Kylie ha reconocido en distintas ocasiones que aquella historia marcó profundamente su vida personal y emocional.

La relación entre Kylie Minogue y Michael Hutchence comenzó en 1989, cuando ella tenía 21 años y él ya era una gran estrella del rock internacional. Su encuentro se produjo en un momento clave para la cantante australiana, que entonces estaba consolidando su carrera musical tras hacerse conocida por la serie Neighbours.

Kylie Minogue y Michael Hutchence el día de su presentación oficial como pareja. Getty Images

La química entre los dos fue inmediata, y desde el principio la historia tuvo una atracción entre dos polos opuestos: la inocencia pop de Kylie con la oscuridad seductora del cantante de INXS.

"Los dos estábamos como hipnotizados", explica Kylie en el documental sobre su vida que acaba de estrenarse en Netflix. Él le abrió una puerta a un mundo totalmente distinto al que conocía hasta entonces. Esa diferencia de universos, lejos de alejarlos, fue parte del magnetismo de la relación.

"Era un dios del rock tan sexy que gustaba tanto a hombres como a mujeres. Rebosaba confianza y la confianza es sexy", asegura ahora Dannii Minogue, hermana de Kylie.

Cabe destacar que por aquel entonces, la artista estaba saliendo con Jason Donovan, su compañero de reparto en la ficción que la catapultó a la fama. "No me gusta sentirme atada a nada porque disfruto del cambio y no me gusta sentirme limitada". Así que abandonó la serie y a su pareja para comenzar su historia de amor con Michael.

"Mi equipo estaba preocupado", dice la cantante. "Ella era demasiado buena y mona para él y él es demasiado malo y sexy para ella", explican en el documental.

La pareja protagonizó un romance corto pero intenso. Getty Images

Una de las principales preocupaciones del entorno de Kylie fueron las drogas, las cuales consumía habitualmente Michael Hutchence. Cuando en una entrevista durante su relación fue preguntado por si él incitaba a Minogue a consumir, él dijo: "Ella nunca quiere. Ella está a tope al natural. No necesita nada".

La estrella del pop vivió muchas primeras veces junto al cantante. "Nunca sentí que tuviera una venda en los ojos, pero él me la quitó. Era muy divertido, culto y tierno. Simplemente sentía que era mi persona", afirma Kylie.

Michael fue una influencia decisiva en su despertar emocional y personal. Le hizo descubrir facetas de sí misma que todavía no conocía. Gracias a él dio el salto definitivo para convertirse en la diva que es hoy.

Su romance duró aproximadamente dos años. Con el paso del tiempo, la relación fue adquiriendo un tono más complejo. La separación llegó tras una etapa marcada por tensiones, rumores y el desgaste propio de dos carreras muy exigentes. Kylie ha reconocido que el final fue muy doloroso.

"Él fue el primero en muchos sentidos y una de esas primeras veces fue el desamor. Estaba destrozada. Las cosas podían haber sido de otra manera porque estábamos bien juntos", confiesa la cantante.

"Fue un momento realmente increíble de mi vida y desde entonces no lo he encontrado", apunta emocionada.

La tragedia llegó en 1997, cuando Michael Hutchence fue hallado muerto en un hotel de Sídney. Tenía solo 37 años. Su muerte, confirmada como suicidio, conmocionó al mundo de la música y dejó a Kylie profundamente afectada.

Kylie y Michael en los Music Awards en Los Ángeles. Getty Images

La cantante asistió al funeral y durante años mantuvo un recuerdo respetuoso y doloroso de quien había sido una de las personas más importantes de su juventud.

"Recibí una llamada, y aunque no recuerdo las palabras exactas, me comunicaron que se había ido. Cogí un vuelo para ir a Sidney al entierro y pensé: "¡Vaya otra primera vez!". Era la primera vez que asistía a un funeral".

"Pueden parecer desproporcionados los recuerdos que tengo de él y de aquella época, pero me sentía protegida, querida, valorada y él creía en mí. Siempre siento que está conmigo aunque parezca una locura".