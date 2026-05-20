Kylie Minogue revela que sufrió cáncer por segunda vez en 2021 y habla de su batalla contra la enfermedad: "Estaba asustada"

Kylie Minogue (57 años) acaba de hacer una de sus revelaciones más íntimas. La artista ha confesado que en 2021 el cáncer volvió a su vida por segunda vez.

En el nuevo documental de Netflix, Kylie, la australiana ha explicado que ha preferido mantener en secreto esta vez su enfermedad, hasta ahora, para vivirla de la manera más privada posible. La buena noticia es que ha logrado superarlo otra vez.

"He estado tratando de encontrar el momento adecuado para decirlo. No sentía ninguna obligación de contárselo al mundo, y simplemente no podía porque era solo una sombra de lo que fui".

Mientras luchaba contra el cáncer, lanzó su canción de regreso Padam Padam en 2023, que se convirtió en un gran éxito y ganó un premio Grammy.

La cantante fue diagnosticada de un primer cáncer de mama en 2005 y ha recordado cómo aquella etapa marcó un antes y un después tanto en su carrera como en su vida personal.

La artista posando en la presentación del documental que lleva su nombre. GTRES

"Estaba asustada. Me sentía muy alejada de mi cuerpo", asegura la estrella de la música.

Su hermana, Dannii Minogue (54), a quien Kylie está muy unida, también ha querido ofrecer su testimonio y ha contado cómo vivieron ellos de cerca la enfermedad. "No sabíamos si volvería a estar bien otra vez. Solo quería estar con mi hermana".

Fue la música la que empujó a las hermanas a seguir adelante. Danii también es cantante y DJ y ha subrayado, en varias ocasiones, que Kylie es para ella "su mejor mentora" y una guía artística constante.

Kylie Minogue también ha querido destacar la importancia de la detección temprana y del apoyo recibido durante el proceso. Su primer caso tuvo una gran repercusión mediática en su momento, lo que contribuyó a aumentar la concienciación sobre el cáncer de mama en todo el mundo.

De hecho, tras hacer público su diagnóstico, se produjo un notable incremento en las revisiones médicas preventivas, un fenómeno que llegó a conocerse como el "efecto Kylie".

Kylie junto a su hermana Danii. Getty Images

Este nuevo testimonio llega en un momento especialmente activo para la artista, que continúa reinventándose en la industria musical con nuevos proyectos y actuaciones internacionales. Está inmersa en plena preparación de una gran gira mundial para celebrar sus 40 años de carrera musical.

Su capacidad para sobreponerse a la adversidad y seguir en primera línea la ha consolidado como un referente no solo musical, sino también personal para millones de seguidores.

Primer diagnóstico

La primera vez que Kylie Minogue habló públicamente sobre su cáncer fue a través de una entrevista televisiva en 2006, poco después de ser declarada libre de la enfermedad. En ese momento ya había pasado por cirugía y quimioterapia y tomó la decisión de contar su experiencia para dar ánimo a otras personas afectadas.

La artista solo tenía 36 años cuando recibió el primer diagnóstico, después de que otro médico le dijera que no había de qué preocuparse. En aquella charla explicó cómo se sintió cuando le dieron la noticia, describiéndolo como si "hubiera caído una bomba" y recordando días en los que apenas pudo levantarse de la cama.

En la entrevista también insistió en que el cáncer se podía superar, enviando un mensaje de esperanza a pacientes y familiares.

La cantante durante uno de sus últimos conciertos en París. GTRES

A diferencia de esta segunda vez, en la que Kylie ha llevado su diagnóstico en silencio, la primera vez la cantante tuvo que soportar el peso de la presión mediática.

Fue tan alta que incluso el entonces primer ministro del estado australiano de Victoria, Steve Bracks, pidió públicamente a la prensa que respetara la intimidad médica de Kylie y recordó que existían leyes contra el acoso a pacientes con enfermedades graves.

Pese a eso, la artista reconoció años después que la exposición le dejó marcada emocionalmente, razón por la que decidió mantener en secreto su segundo diagnóstico de cáncer en 2021.