Shakira ya no llora, solo factura: gira internacional, Mundial 2026 y una nueva vida de lujo en Miami junto a sus hijos

Shakira (49 años) parece haber dado un giro definitivo a su narrativa personal y profesional. Atrás quedan las lágrimas, las canciones de despecho y los procesos judiciales. Ahora, el horizonte se dibuja lleno de proyectos ambiciosos y éxitos.

Después de que la artista colombiana haya dado carpetazo a sus asuntos fiscales en España, tras una sentencia histórica de la Audiencia Nacional que ha reconocido que jamás existió fraude por su parte, la cantante se prepara para una agenda profesional que no deja de crecer.

Shakira ya no llora. Ni por Gerard Piqué (39), padre de sus dos hijos, ni por Hacienda. Ahora solo factura. De aquí que la gira internacional en la que se encuentra inmersa se llame precisamente Las mujeres ya no lloran world tour.

Shakira en concierto. Getty

El periplo de conciertos arrancó en 2025 recorriendo América Latina y Estados Unidos, y este 2026 se está extendiendo a Europa, Asia y Oriente Medio.

Solo en España, la intérprete de Loba ofrecerá 12 actuaciones en Madrid en el estadio que llevará su nombre. "La residencia en Madrid es un sueño para mí. Es la oportunidad para enseñarles todo a mis fans europeos y tener un rato maravilloso, voy a darlo todo", ha asegurado la artista en su último encuentro con medios justo antes de que se conociera su gran victoria judicial.

"Hay muchas nuevas ideas, habrá añadidos en el show, habrá artistas invitados... Tiraré la casa por la ventana porque es lo que merecen mis fans".

Su regreso a los escenarios ha vuelto a conectar a Shakira con millones de fans y ha consolidado su posición como una de las grandes figuras globales del pop latino.

Además, la FIFA anunció hace tan solo unos días que la cantante colombiana actuará junto con Madonna (67) y BTS en el descanso de la final del Mundial 2026 del 19 de julio. Es una especie de half time como el de la Superbowl, que se hace por primera vez en la historia de esta competición.

Shakira no solo será una de las protagonistas musicales de la final del Mundial 2026; también formará parte de la banda sonora oficial de todo el torneo, con su canción Dai Dai, publicada la semana pasada.

"Siempre he tenido una conexión indudable con el fútbol y con los Mundiales. Este va a ser mi cuarto mundial, pero creo que va a ser el más especial de todos porque esta edición planea dejar un legado importante para todos aquellos niños que no tienen visibilidad, que viven en condiciones de vulnerabilidad y que no tienen acceso a una educación de calidad", aseguró Shakira.

En lo que va de 2026, y aunque aún no hay cifras oficiales, ya se habla de récord de facturación de la intérprete gracias a la gira mundial, los derechos de la canción oficial del Mundial y la venta de su casa en Barcelona por tres millones de euros.

Por actuaciones puntuales, como el concierto privado en el Up Front de Televisa‑Univisión, cobró entre 500.000 y 600.000 dólares por show, según informan medios especializados, lo que indica ingresos muy altos por evento.

Adiós problemas

Los últimos años de Shakira en España se convirtieron en una auténtica tortura. Ya lo dijo ella misma en la canción que le dedicó a Piqué tras su ruptura en la que afirmó que en nuestro país se sentía "un rehén" por el acoso mediático de la prensa.

En realidad la letra de su tema Loba, define a la perfección los difíciles momentos de la cantante en Barcelona, donde residía junto al futbolista y sus hijos, Milan (13) y Sasha (11).

Engañada y abandonada por su pareja en 2022, la artista no solo tuvo que hacer frente públicamente a una infidelidad, sino que la separación del catalán coincidió con todos sus problemas con Hacienda. "Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda", dice la canción.

La cantante junto a sus hijos, Milan y Sasha. Getty

Sus problemas con el fisco comenzaron en 2018 cuando la Fiscalía de Barcelona acusó a Shakira de defraudar cerca de 14,5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014. Se llegó a pedir una pena de hasta ocho años de cárcel y una multa superior a 23 millones de euros.

En 2023, Shakira llegó a un acuerdo con la Fiscalía catalana, admitiendo que no tributó cuando debió hacerlo y aceptando una multa millonaria que, en medios legales, se cifró en torno a 7,3 millones de euros, saldando así el riesgo de prisión.

La artista abandonó la Ciudad Condal y fijó su residencia en Miami junto a sus hijos, después de llegar a un acuerdo con Piqué y obtener la custodia de los pequeños.

Pero quedó pendiente una segunda causa ante la Audiencia Nacional sobre si residió o no en España en 2011. Ahora la justicia ya ha hablado y ha dado la razón a la latina. No hubo fraude y Hacienda tiene que devolverle a la cantante 60 millones de euros que le había retenido "de manera indebida", como aseguran los abogados de Shakira.

Nueva vida

Tras su regreso a Estados Unidos, la colombiana se instaló en una lujosa propiedad en Miami Beach de 750 metros cuadrados. Sus padres se mudaron con ella a Florida para poder ayudarla con la crianza de los pequeños, que cursan sus estudios en la Miami Country Day School, un centro muy prestigioso y valorado.

Shakira saliendo de los juzgados de Barcelona. Getty

La artista ha señalado que sus hijos están más felices y protegidos, sin persecución diaria de paparazzi y con una vida más "normal" para ellos, a pesar de su fama.

Shakira ha recuperado también una rutina más tranquila con paseos familiares, surf, deportes, salidas al mar y momentos de ocio lejos del foco mediático del que quería escapar.

Además de su mansión en Miami, posee propiedades en Uruguay y Bahamas. Su patrimonio se cifra en más de 300 millones de dólares, según cálculos de medios especializados en fortunas de celebridades como Celebrity Net Worth.

Como dijo recientemente en una carta abierta: "Llorar ya no basta, hay hijos que mantener, facturas que pagar y vidas que construir".



