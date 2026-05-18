Barbra Streisand no recogerá en Cannes su Palma de Oro de Honor por un problema de salud

Barbra Streisand (83 años) no estará finalmente en el Festival de Cannes 2026. La actriz, cantante y directora ha cancelado su asistencia a la gala de clausura del próximo 23 de mayo, donde estaba previsto que recogiera la Palma de Oro de Honor, por recomendación médica.

Según ha comunicado la propia artista a través de una nota difundida por la organización del certamen, sus médicos le han aconsejado continuar con la recuperación de una lesión en la rodilla, lo que le impide viajar hasta la ciudad francesa. “Lamentablemente no podré asistir al Festival de Cannes este año”, ha señalado Streisand con evidente pesar.

A pesar de su ausencia, la intérprete de Funny Girl ha querido mostrar su agradecimiento por el reconocimiento. “Me siento profundamente honrada”, ha asegurado, subrayando que esperaba con ilusión “celebrar las extraordinarias películas de la 79 edición” y reencontrarse con colegas del mundo del cine. Además, ha reiterado su cariño por Francia, un país al que siempre ha estado muy vinculada.

La actriz en uno de sus últimos actos públicos. Getty

Lejos de empañar el homenaje, el Festival de Cannes ha decidido mantener intacto el tributo previsto durante la gala de clausura. Streisand se suma así a una edición en la que también han sido distinguidos con Palmas de Oro honoríficas figuras como Peter Jackson y John Travolta.

El reconocimiento a Streisand responde a una trayectoria excepcional que abarca más de seis décadas en la industria del entretenimiento. El delegado general del certamen, Thierry Frémaux, la definió como “una estrella mundial que es ante todo una artista que impulsa proyectos que reflejan quién es”. Por su parte, la presidenta del festival, Iris Knobloch, destacó su papel como referente femenino: “Ha dejado huella por la fuerza de su arte y por su búsqueda intransigente de la libertad”.

Convertida en un icono cultural, Streisand ha brillado tanto delante como detrás de las cámaras. Películas como Hello, Dolly! (1969), ¿Qué me pasa, doctor? (1972), Tal como éramos (1973) o Ha nacido una estrella (1976) forman parte de su legado cinematográfico, al que se suma su labor como directora en títulos como Yentl (1983), un proyecto que tardó dos décadas en llevar a la gran pantalla.

La actriz con dos Emmy en 1995. Getty

Ganadora de dos premios Óscar -a mejor actriz por Funny Girl y a mejor canción original por Evergreen-, además de ocho Globos de Oro, la artista estadounidense ha sido también un símbolo de perseverancia. Tal y como subrayan desde Cannes, “nunca ha permitido que las dificultades la frenen”, consolidándose como un modelo para generaciones de mujeres.

Aunque este año no pueda recoger en persona uno de los galardones más importantes de su carrera, su figura será, sin duda, una de las grandes protagonistas de la clausura del festival.