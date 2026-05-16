David Beckham debuta en la lista de los más ricos de Reino Unido: su apabullante fortuna de más de mil millones de euros

La fotografía de la riqueza en el Reino Unido acaba de sumar una nueva incorporación. David Beckham (51 años), icono global del deporte, figura por primera vez como milmillonario en la prestigiosa lista de las personas más ricas del país.

El exjugador del Manchester United y del Real Madrid, convertido en empresario de éxito, entra en la clasificación, elaborada por el Sunday Times. acompañado de su mujer, Victoria Beckham (52), con quien comparte una fortuna estimada en 1.185 millones de libras.

Esto es cerca de 1.362 millones de euros. Es la primera vez que el matrimonio supera la barrera de los mil millones, un hito que refleja la expansión de sus negocios más allá del fútbol y la moda.

El Sunday Times, que publicará la lista completa este fin de semana, ha adelantado algunos de los nombres más llamativos.

David junto a su mujer, Victoria, en un acto reciente. Gtres

Hay 157 multimillonarios, uno más que en 2025, pero 20 menos que el máximo alcanzado hace cuatro años. Sin embargo, el umbral de entrada a la lista ha descendido en 10 millones de libras, hasta los 340 millones, otro indicador del lento panorama económico.

Entre esos nombres multimillonarios, además de los Beckham, destacan los hermanos Noel y Liam Gallagher, fundadores de Oasis, que también aparecen en la edición de 2026 con un patrimonio conjunto de 375 millones de libras.

La presencia de los Gallagher, figuras clave de la música británica de los años 90, confirma la capacidad de la industria cultural para generar fortunas duraderas, incluso décadas después del auge de una banda.

Pero la entrada de Beckham en el club de los milmillonarios es, sin duda, el titular más potente. Su ascenso económico no se explica únicamente por su carrera deportiva, sino por su habilidad para transformarse en una marca global.

El exfutbolista es copropietario del Inter Miami, el equipo estadounidense que ha revolucionado la MLS con la llegada de Lionel Messi (38).

El deportista junto a su mujer, Victoria, en octubre de 2025, en Londres. Gtres

El club está valorado en 1.450 millones de dólares, una cifra que ha contribuido de forma decisiva a impulsar la fortuna del matrimonio.

A ello se suman contratos publicitarios, inversiones estratégicas y la consolidación de la marca Victoria Beckham, que ha logrado estabilizarse tras años de dificultades financieras.

En otro renglón, la presencia de Noel y Liam Gallagher en la lista es otro de los elementos destacados. Aunque la relación entre ambos continúa marcada por tensiones y distanciamientos públicos, su legado musical sigue generando ingresos millonarios.

Oasis, disuelta en 2009, continúa siendo una de las bandas más escuchadas del catálogo británico, con un impacto cultural que se traduce en ventas, derechos de autor y acuerdos comerciales.

Su patrimonio conjunto asciende a 375 millones de libras, una cifra que los sitúa entre los artistas más ricos del país. La inclusión de los Gallagher en la lista de 2026 subraya el peso económico de la música británica, un sector que sigue exportando talento y generando beneficios globales.

Aunque ninguno de los dos ha vuelto a alcanzar el éxito masivo de Oasis, sus carreras en solitario, giras y derechos musicales mantienen su posición privilegiada.

Más allá de las figuras del deporte y la música, la lista del Sunday Times vuelve a estar dominada por gigantes empresariales y financieros.

Uno de los nombres más llamativos es el de Christopher Harborne, inversor en criptomonedas y figura polémica por sus donaciones al partido Reform UK, liderado por Nigel Farage.

Noel y Liam Gallagher. Gtres

Harborne aparece con una fortuna de 18.177 millones de libras -20.903 millones de euros-, lo que lo sitúa entre los individuos más ricos del país.

Harborne ha donado al menos 12 millones de libras -13,8 millones de euros- a Reform UK, un gesto que lo ha convertido en uno de los principales financiadores del populismo de derecha británico.

Su presencia en la lista refleja el auge de las fortunas vinculadas a las criptomonedas y a la inversión tecnológica, sectores que han experimentado un crecimiento explosivo en la última década.

Como cada año, la lista está encabezada por la familia Hinduja, cuyo imperio abarca hoteles de lujo, intereses petroleros y negocios bancarios.

Su capital asciende a 38.000 millones de libras -43.700 millones de euros-, una cifra que los mantiene en la cima de la clasificación.

Los Hinduja representan el modelo clásico de conglomerado global, con inversiones diversificadas y presencia en múltiples sectores estratégicos. En segundo lugar se sitúa la familia Reuben, con un patrimonio de 27.971 millones de libras -32.166 millones de euros-.

Christopher Harborne.

Su fortuna procede principalmente del sector del metal y del negocio inmobiliario, dos áreas que han experimentado un crecimiento sostenido en el Reino Unido pese a la incertidumbre económica derivada del Brexit y la inflación.

La 38ª edición de la lista del Sunday Times ofrece una radiografía precisa del estado de la riqueza en el Reino Unido.

Según los datos adelantados por The Times, las 350 personas y familias más adineradas del país acumulan una riqueza combinada de 784.000 millones de libras -901.000 millones de euros-.

Esto supone un aumento del 1,4 % respecto al año anterior y equivale aproximadamente a una cuarta parte del PIB británico.

Este crecimiento, aunque moderado, refleja la resistencia de las grandes fortunas en un contexto económico marcado por la inflación, la subida de los tipos de interés y la desaceleración del mercado inmobiliario.

Mientras muchos hogares británicos enfrentan dificultades económicas, las grandes fortunas continúan expandiéndose, impulsadas por inversiones globales, activos diversificados y negocios con presencia internacional.

Sea como fuere, volviendo al protagonista de esta historia, Beckham no sólo fue uno de los futbolistas más influyentes de su generación; también ha sabido capitalizar su imagen para construir una marca global que abarca moda, deporte, publicidad y entretenimiento.

Su ascenso económico coincide con una tendencia internacional: la aparición de deportistas y artistas que, gracias a inversiones estratégicas, se convierten en magnates.

En este sentido, Beckham se suma a figuras como LeBron James (41), Rihanna (39) o Taylor Swift (36), que han transformado su éxito mediático en fortunas multimillonarias.