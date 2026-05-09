Jake Hall se puso "agresivo" y habría intentado hacerse daño a sí mismo con cristales rotos: su último mensaje antes de morir

Jake Hall, en una imagen de sus redes sociales.

El mundo de la televisión británica continúa conmocionado por la muerte de Jake Hall, exconcursante del reality The Only Way Is Essex (TOWIE), fallecido a los 35 años en Mallorca tras un presunto accidente ocurrido en una villa en Santa Margalida.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y, por el momento, no se han practicado detenciones.

Pero lo que más ha impactado a sus seguidores no es solo la noticia de su muerte, sino el último y significativo mensaje que el propio Hall publicó en redes sociales apenas unas horas antes del trágico suceso.

En su cuenta de Instagram, donde acumulaba cientos de miles de seguidores, Hall compartió un carrusel de imágenes y vídeos en los que aparecía disfrutando de la isla junto a su hija.

Hall, en una imagen de sus redes.

En el texto que acompañaba la publicación, reflexionaba sobre la vida y la necesidad de aferrarse a lo positivo: hablaba de "recordar las cosas buenas" y de "crear arte en muchas formas".

Horas después de escribir esas palabras, el exrostro televisivo fue hallado sin vida en la villa donde se alojaba.

Según medios británicos, Hall habría sufrido graves heridas en la cabeza tras golpearse contra una puerta de cristal durante una fiesta.

Medios como el Daily Mail apuntan, en cambio, en otra dirección: que murió a causa de una herida en el pecho provocada por cristales rotos tras "ponerse agresivo e intentar hacerse daño".

Una fuente cercana a la investigación ha declarado al Daily lo que sigue: "Los testigos han dicho a los investigadores que había estado de fiesta toda la noche y decidió continuar la fiesta en el lugar que estaba alquilando".

Jake, en otra foto de sus redes.

Según la información recabada por la policía, parece ser que Hall "se agitó, posiblemente a causa del alcohol y otras sustancias que pudo haber consumido, algo que se determinará mediante la autopsia".

"Y en un momento dado se puso agresivo e intentó hacerse daño golpeándose la cabeza contra objetos".

"La hipótesis de que murió autolesionándose tras una posible combinación de exceso de alcohol y posiblemente drogas sigue siendo la más probable en este momento", sostiene Daily Mail.

La Guardia Civil trata la muerte como un posible accidente, aunque continúa interrogando a las personas que se encontraban en la vivienda en el momento de los hechos.

La noticia ha generado una ola de incredulidad entre sus seguidores y entre la llamada 'familia TOWIE', que ha comenzado a despedirse de él en redes sociales.

Lo apuñalaron en Marbella

En 2016, Jake Hall protagonizó uno de los episodios más mediáticos de su vida cuando fue apuñalado durante una pelea en una discoteca de Marbella.

El incidente, que ocupó titulares en Reino Unido y España, dejó al joven en estado crítico.

Pasó semanas hospitalizado y su recuperación fue lenta y complicada. Aquel suceso marcó un antes y un después en su trayectoria personal y profesional.

Hall, que entonces tenía poco más de 20 años, se encontraba en uno de los momentos de mayor popularidad tras su paso por TOWIE.

El ataque, ocurrido en un local nocturno de la Costa del Sol, lo obligó a replantearse su estilo de vida y a alejarse temporalmente de la televisión.

Durante su recuperación, compartió mensajes de agradecimiento a sus seguidores y aseguró que la experiencia le había hecho valorar más la vida y a su familia.

Desde la cama del hospital, y aún convaleciente, escribió mensajes de agradecimiento a sus seguidores: "Muchísimas gracias a todos por vuestro increíble apoyo y por ayudarme a superar esto".