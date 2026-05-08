La legendaria cantante Bonnie Tyler, en coma inducido tras someterse a una cirugía intestinal de urgencia

Máxima preocupación por el estado de salud de Bonnie Tyler (74 años). La cantante británica se encuentra en coma inducido después de someterse a una cirugía intestinal de urgencia, según informan los medios ingleses.

Si bien su estado había sido estable estos días después de tener que ser operada por una perforación en el intestino, su salud habría empeorado en las últimas horas.

La legendaria intérprete, que se encuentra en Cuidados Intensivos en un hospital de Portugal, necesita ayuda de un respirador artificial y está inconsciente.

Bonnie Tyler durante una de sus actuaciones. Gtres

El equipo médico que la está atendiendo ha trasladado a sus familiares que las próximas horas son cruciales y que no pueden predecir el futuro de la artista.

"Sabemos que toda su familia, sus amigos y sus seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desearán lo mejor para que se recupere pronto y por completo", explicó su representante en un comunicado.

Bonnie está casada con el promotor inmobiliario Robert Sullivan (79), que no se ha separado de su mujer en ningún momento. La pareja no tiene hijos y reparte su tiempo entre sus casas de Portugal y de Gales.

En el momento que le dio el fuerte dolor abdominal por el que tuvo que ser trasladada a Faro rápidamente, el matrimonio se encontraba disfrutando unos días en el Algarve.

Según el Daily Mail, la cantante estaba enamorada de esa zona del sur de Portugal desde que la visitó por primera vez para grabar un disco en la década de 1970. Fue entonces cuando compró su primera propiedad allí. El matrimonio también posee varias propiedades de alquiler en el país.

Tyler, nacida como Gaynor Hopkins, saltó a la fama a finales de la década de los 70 con canciones como It's a Heartache, pero alcanzó el estrellato internacional en los años 80 con el icónico Total Eclipse of the Heart.

En 2013 participó en Eurovisión representando al Reino Unido. Quedó en el puesto 19 con su canción Believe In Me.

La cantante posando junto a su marido Robert Sullivan, Getty

La cantante galesa tenía previsto iniciar una nueva gira a finales de este año. De hecho, en marzo declaró sentirse totalmente fuerte y llena de salud para embarcarse en el proyecto.

Solo confesó tener un pequeño problema de salud en las rodillas, que ya había solucionado tras una intervención quirúrgica. "Si tienes salud, lo tienes todo. Hago Pilates en casa, solo 20 minutos al día; es algo que puedo hacer en mi habitación de hotel", afirmó.

Ahora sus fans y sobre todo, su familia, espera con impaciencia y esperanza el nuevo parte médico.