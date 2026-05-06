Victoria Beckham, tras las duras acusaciones de su hijo Brooklyn: "He querido ser la mejor madre posible y proteger a mis hijos"

La tensión en el universo Beckham suma y sigue. Después de que Brooklyn Beckham (27 años) anunciara que quiere recuperar el control de su propio nombre y alejarse de la 'marca Beckham', su madre, Victoria (52) le ha respondido públicamente.

Por primera vez y de manera directa, Victoria ha plantado cara a las durísimas declaraciones de su hijo Brooklyn, con quien mantiene una relación prácticamente rota desde hace meses.

La diseñadora ha aprovechado su participación en el pódcast Aspire, presentado por la empresaria Emma Grede, para abordar de frente las acusaciones que su primogénito lanzó en enero.

Brooklyn afirmó entonces que sus padres y sus hermanos -Romeo, de 23 años; Cruz, de 21; y Harper, de 14- eran "meramente simbólicos".

Victoria Beckham, en una imagen reciente. Gtres

En una declaración de seis páginas, acusó a sus progenitores de haberlo "controlado" y de priorizar "la promoción pública por encima de todo", con "publicaciones superficiales en redes sociales, eventos familiares y relaciones falsas".

Un golpe directo al corazón del imperio Beckham y, sobre todo, a la figura de Victoria. Lejos de esquivar el tema, Victoria responde con firmeza: "Cuando David y yo nos conocimos, nunca fue nuestra intención crear una marca".

"La gente habla de la ‘marca Beckham’, algo que ha surgido de forma muy natural. Cuando conocí a David, era un chico que usaba gomina. David era Adidas, Brylcreem y Pepsi, y yo estaba en las Spice Girls".

"Y ahí fue donde aprendí muchísimo sobre cómo construir una marca y sobre marketing", agrega la que fue cantante de las Spice Girls.

Victoria recuerda con humor los inicios comerciales del grupo: "Mientras él hacía Brylcreem y Adidas, las Spice Girls hacían patatas fritas Walker’s, Pepsi, caramelos Chupa Chups, desodorante".

La diseñadora insiste en que jamás planearon un proyecto conjunto: "No tenemos ningún acuerdo en común. David hace lo que David hace, yo hago lo que hago. Siempre ha sido así. Tenemos intereses muy diferentes".

Abunda Victoria: "Creo que fue el mundo exterior el que realmente habló de la marca Beckham; nosotros nunca lo vimos de esa manera. Simplemente hacemos lo nuestro".

Victoria también aborda en su charla cómo la exposición pública pudo afectar a sus hijos. Brooklyn aseguró haber crecido con "ansiedad abrumadora", algo que su madre no niega, aunque defiende que siempre intentaron protegerlos.

"Siempre hemos intentado proteger a los niños lo mejor posible y siempre hemos sido muy unidos. (...) Nuestros hijos han tenido una crianza muy diferente a la mía y la de David, y creo que el mundo también es muy distinto ahora".

Sin embargo, Victoria rechaza la idea de haber sido una madre dominante: "Nunca fui insistente".

Una frase que contrasta con la acusación de Brooklyn, quien afirmó que ella lo llamó "malvado" por no sentarse en la mesa principal de su boda con Nicola Peltz (31) y que incluso "secuestró" su primer baile.

Victoria junto a su hijo Brooklyn y la mujer de éste, Nicola.

La distancia entre padres e hijo mayor es total desde mayo del año pasado, cuando Brooklyn y Nicola no asistieron al 50 cumpleaños de David Beckham.

Desde entonces, la comunicación se realiza únicamente a través de abogados. De hecho, los representantes legales de la pareja enviaron una carta al equipo jurídico de los Beckham exigiendo que "solo se comuniquen a través de ellos".

A pesar del conflicto, Victoria se muestra reflexiva sobre su papel como madre: "En definitiva, queremos que los niños sean trabajadores y amables. Siempre he querido ser la mejor madre posible y cuidar de ellos".

"También siento que parte de mi labor ha sido ayudarlos a desarrollar todo su potencial. No se trata de presionarlos, sino de estar ahí para apoyarlos".

David, Victoria y su hijo mayor, Brooklyn. Gtres

Reconoce, además, que criar adultos es un desafío distinto: "Creo que criar hijos adultos es muy diferente a criar hijos pequeños. Intento hacer lo mejor que puedo. Es mi responsabilidad asegurarme de que mis hijos sean la mejor versión de sí mismos".

Mientras la relación con Brooklyn sigue congelada, Victoria destaca los proyectos de sus otros hijos.

Sobre Cruz, que ha iniciado su carrera musical, ha asegurado en el pódcast: "Cuando veo a Cruz, mi pequeño hijo, que está de gira en este momento, le digo: 'lo más importante es que aprendas tu oficio'".

"Cruz ha pasado años aprendiendo a tocar cinco o seis instrumentos diferentes, compone sus propias canciones, forma una banda, toca en pequeños locales y lo hace con mucha humildad. Tiene un talento increíble y está construyendo su marca".

También habla de Harper, cuya "muy dura" batalla contra el acné la ha inspirado a lanzar su propia línea de belleza este verano, dirigida a la Generación Z y Alfa.

La marca, registrada como HIKU BY Harper, se inspira en la cosmética surcoreana. "Ella estaba teniendo muchos problemas con su piel", ha explicado Victoria.