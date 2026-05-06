Jack Schlossberg, el soltero de oro de América que sueña con llegar al Congreso: así es el nieto 'guaperas' de John F. Kennedy

Hace unas horas reaparecía públicamente Caroline Kennedy (63 años), la superviviente de la saga Kennedy Bouvier y única hija con vida del 35.° presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, tras el trágico deceso de su hija Tatiana, el pasado 30 de diciembre, a los 35 años.

Cuatro meses después de la dolorosa partida de su hija, Caroline ha hecho un alto en su duelo y se ha dejado, tímidamente, ver. Lo ha hecho en las redes sociales de su hijo menor, Jack Kennedy Schlossberg (33). Una sonrisa, serena y algo triste, se dibuja en su atribulado rostro.

Madre e hijo se inmortalizan por las calles de Nueva York, frente al icónico Barney Greengrass, en el Upper West Side de Manhattan. Tanto Jack como Rose, los otros dos hijos del matrimonio formado por Caroline y Ed Schlossberg, han sido el sostén de Caroline.

La abogada y diplomática estadounidense es, además, el principal apoyo de su vástago Jack en su sueño por convertirse en parlamentario demócrata en el Congreso de Nueva York y seguir, así, los pasos políticos de su abuelo, John F. Kennedy.

Jack, en una instantánea de archivo. Gtres

Jack siempre ha vivido bajo el peso -y el brillo- de un apellido que marcó la historia política de Estados Unidos. Su sola presencia despierta inevitablemente comparaciones, expectativas y nostalgias, dados sus antecedentes familiares.

Pero a sus 33 años, el joven abogado y activista ha decidido dejar de ser únicamente el heredero de una dinastía legendaria para ser congresista por Nueva York.

Su campaña, todavía en desarrollo, lo ha situado en el centro del debate público. No sólo por su apellido, sino por su estilo directo, su presencia en redes sociales y su capacidad para conectar con votantes jóvenes.

Alto, atlético, moreno, con un carisma que recuerda al de su tío John F. Kennedy Jr., Jack se ha convertido en el nuevo 'soltero de oro' de América. Pero detrás de esa imagen hay una vida discreta, marcada por la disciplina, la lectura, el deporte y un sentido del deber.

Jack Schlossberg nació en 1993 en Nueva York, el menor de los tres hijos de Caroline Kennedy y el diseñador Ed Schlossberg. Creció lejos del foco mediático, en un entorno donde la educación y la responsabilidad cívica eran pilares fundamentales.

Estudió en Yale y posteriormente en Harvard, donde completó un doble grado en Derecho y Administración Pública. Su formación, impecable y exigente, lo preparó para un camino que muchos daban por hecho: la política.

Pero Jack no se lanzó de inmediato a la vida pública. Trabajó en organizaciones sin ánimo de lucro, colaboró en iniciativas medioambientales y se involucró en proyectos de justicia social.

El hijo menor de Caroline durante una convención, en 2025. Gtres

También fue corresponsal político para Vogue, un rol que le permitió explorar un lenguaje más cercano a los jóvenes, un público que hoy constituye la base de su campaña.

Su salto definitivo llegó en 2025, cuando anunció su intención de presentarse al Congreso por el distrito de Nueva York. La noticia no sorprendió a nadie: en los Kennedy, la política es casi un idioma materno. Lo que sí llamó la atención fue su estilo.

Jack no se presenta como un heredero, sino como un outsider. Un candidato que, aunque proviene de una familia icónica, quiere hacer política desde un lugar nuevo, más directo, más digital y más cercano a los votantes de su generación.

El candidato de TikTok

Si algo distingue a Jack de otros aspirantes es su habilidad para usar las redes sociales como herramienta política. En TikTok, donde acumula miles de seguidores, publica vídeos breves en los que imita acentos, interpreta personajes y explica temas complejos con humor.

Su objetivo, según él mismo ha dicho, es "presentar asuntos serios de un modo divertido". Esta estrategia, que podría parecer frívola, ha resultado sorprendentemente eficaz.

Jack en una fotografía reciente.

Jack ha logrado que jóvenes que nunca antes se habían interesado por la política sigan sus contenidos, comenten sus propuestas y compartan sus vídeos.

Admirador declarado de Joe Biden (83) y firme defensor de Kamala Harris (61), Jack considera que Estados Unidos atraviesa un momento crucial para su democracia. En esa línea, entiende como una "desgracia" la ascensión al poder de Donald Trump (79).

Pese a su creciente popularidad, Jack mantiene una vida privada sorprendentemente reservada. No se le conocen romances recientes y, de hecho, solo ha tenido una relación pública: la que mantuvo entre 2017 y 2019 con la profesora de yoga Krissy Jones.

Desde entonces, nada. Quienes lo conocen aseguran que es disciplinado, ordenado y algo perfeccionista. Le gusta leer, hacer deporte y llenar su apartamento de flores frescas, un detalle que ha llamado la atención de sus seguidores cuando lo ha mostrado en redes.

Su círculo íntimo es reducido y su vida social, moderada. Nada que ver con la imagen de playboy que muchos proyectan sobre él por su físico y su apellido.

En 2018 incluso hizo una breve aparición como actor en un episodio de una serie, un guiño simpático a su vena interpretativa, que hoy explota en sus vídeos.

Pero más allá de ese cameo, Jack no ha mostrado interés por el mundo del espectáculo. Su vocación, insiste, es la política.

La comparación con su tío, John F. Kennedy Jr., es inevitable. Ambos comparten rasgos físicos, carisma y una presencia magnética que cautiva a la prensa y al público.

Pero Jack ha dejado claro que no quiere que su vida se convierta en un espectáculo mediático como lo fue la de su tío.

Enfadado con Love Story

En el plano de la discreción, ésa que tanto le ha inoculado su madre, Caroline, Jack se ha mostrado muy enfadado con el resultado de la serie Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, una ficción que refleja la relación entre su tío y su esposa.

Jack considera que la producción explota una historia íntima y dolorosa, y ha criticado públicamente la forma en que se recrean episodios personales sin el consentimiento de la familia.

Jack junto a su madre, Caroline, en una imagen de archivo. Gtres

"Si quieres conocer a alguien que nunca ha conocido a ningún miembro de mi familia y no sabe nada de nosotros, habla con Ryan Murphy", ha asegurado recientemente, haciendo alusión al creador de la serie.

Abunda Jack: "Este tipo no tiene ni idea de lo que está hablando, y está haciendo una fortuna exponiendo grotescamente la vida de otras personas".

E insta a Murphy a que "done algunos de los millones de dólares que gana a algunas de las causas que John ha defendido a lo largo de su vida".

Conviene puntualizar en este extremo que tanto Jack como sus hermanos aparecen en, al menos, dos escenas de la ficción. Por un lado, durante una reunión familiar en casa, en la que Carolyn Bessette , la mujer de su tío John F. Kennedy Jr., se muestra muy cómplice con ellos.

En un momento dado, Carolyn y los chicos bajan al portal de casa, donde hay fotógrafos que los inmortalizan. Esto provoca una suerte de pelea entre Bessette y su cuñada, Caroline, pues ésta siempre ha luchado por que sus hijos vivan ajenos a los focos.

Por otro lado, los hermanos Kennedy Schlossberg también ocupan plano en la mencionada ficción a la hora de abordar la maravillosa relación que tenía con su abuela, Jacqueline Kennedy Onassis. Sea como fuere, a Jack no le ha gustado nada lo plasmado en la pantalla.

El heredero que quiere ser algo más

Caroline junto a su vástago Jack. Gtres

Las crónicas dibujan a Jack como un joven que no pretende ser una réplica de su abuelo ni de su tío. Quiere ser un Kennedy del siglo XXI.

Su atractivo físico y su carisma lo han convertido en un fenómeno mediático, pero su trabajo, su disciplina y su visión política son los elementos que podrían definir su futuro.

El 'soltero de oro' de América no solo quiere conquistar titulares. Quiere conquistar un escaño. Y, sobre todo, quiere demostrar que el legado de los Kennedy no es un recuerdo del pasado, sino una fuerza que puede reinventarse en cada generación.