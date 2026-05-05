La declaración de amor de Alejandra Silva a Richard Gere en el aniversario de su boda: "Te elegiría de nuevo, en cada vida"

Alejandra (43 años) y Richard Gere (76) están de celebración. La pareja acaba de cumplir ocho años de casados y la empresaria y activista no ha querido dejar pasar esta fecha tan especial sin declarar su amor a su esposo.

La gallega ha abierto el álbum inédito de su boda con el mítico actor de Hollywood, al que ha dedicado unas emotivas y sentidas palabras.

"Hoy hace ocho años nos reunimos con nuestras familias y las personas que más queremos para celebrar juntos el comienzo de nuestra vida", ha empezado en el post que ha compartido en Instagram.

"Fue uno de los días más mágicos de nuestras vidas, un día lleno de amor, de alegría, emoción y la sensación de que algo verdaderamente especial estaba comenzando".

"Muchos años después, nuestra historia de amor continúa… con más profundidad, más recuerdos, más hijos, más risas, más vida y el mismo final feliz con el que soñé aquel día. Feliz aniversario, mi amor. Te elegiría de nuevo, en cada vida".

La historia de amor entre Alejandra Silva y Richard Gere comenzó en 2014, cuando el actor se hospedó en un hotel de lujo en Positano, Italia, que ella regentaba en aquel entonces. Ambos describieron aquel encuentro como un "flechazo", sintiendo una conexión profunda que, según Alejandra, parecía haber surgido desde "muchas vidas atrás".

En aquel momento, la gallega estaba atravesando un proceso de separación por lo que la relación no comenzó inmediatamente después. Con el tiempo, la complicidad entre ambos creció y la empresaria coruñesa decidió mudarse a Nueva York para iniciar una vida en común junto al actor.

La pareja se dio el 'sí, quiero' el 5 de mayo de 2018 en su mansión a las afueras de Nueva York. Tiene dos hijos en común, Alexander, el primogénito de la pareja, nacido en febrero de 2019; y James, nacido en abril de 2020.

Alejandra Silva y Richard Gere el día de su boda. Instagram

Alejandra Silva, por su parte, es madre también de Albert, fruto de su matrimonio anterior con Govind Friedland y el actor tiene otro hijo, Homer James Jigme, con Carey Lowel (65).

La diferencia de edad de 33 años nunca ha sido un impedimento para la pareja. Si hay algo que ha destacado Alejandra en innumerables entrevistas es que el actor posee una energía notable.

Su boda

La pareja se casó primero por lo civil y después hizo una gran fiesta en el rancho que el actor posee en Pound Ridge, Nueva York. La ceremonia se llevó a cabo por el rito budista y para ambientar la finca eligieron una decoración inspirada en la India.

Decoraron el lugar con carpas importadas de Jaipur, flores y banderas tibetanas, creando una atmósfera de "cuento de hadas". La celebración fue un encuentro familiar y cercano, alejado de las grandes convenciones de Hollywood.

Para su boda, Alejandra Silva no optó por un único diseño, sino que lució tres vestidos diferentes durante los distintos momentos de la celebración, cada uno con un estilo y significado particular.

Trenza de espigas adornada con flores de Alejandra Silva. Instagram

El primero de ellos fue un diseño vintage de inspiración victoriana que tenía un valor sentimental muy especial: era el vestido con el que se casó su propia madre.

Para la fiesta posterior en el rancho de Nueva York, Alejandra confió en el diseñador israelí Yaniv Persy, con quien había entablado una gran amistad. Uno de estos diseños destacaba por su estilo romántico y bohemio

El tercero, igual de romántico, pero en color blanco, de corte imperio y con una espalda totalmente descubierta que caía en una falda voluminosa.

En los tres looks, Alejandra lució una trenza de espigas en su cabello adornada con flores.



