Cameron Diaz anuncia por sorpresa que ha sido madre por tercera vez a sus 53 años junto a su marido, Benji Madden

Cameron Diaz (53 años) está atravesando el que, sin miedo a equívoco, es uno de los trances más excelsos y especiales de su vida, pues acaba de anunciar, para sorpresa de propios y extraños, que ha sido madre de nuevo.

A los 53 años, la actriz ha dado la bienvenida a su tercer hijo junto a su marido, el músico Benji Madden, consolidando una etapa marcada por la estabilidad familiar y un regreso progresivo a la industria cinematográfica tras casi una década alejada de los focos.

Cameron y Benji, que contrajeron matrimonio en 2015, ya son padres de Raddix, nacida en 2019, y de Cardinal, que llegó al mundo en 2024, en ambos casos mediante la gestación subrogada.

Ahora celebran la llegada de un nuevo bebé, Nautas Madden, cuyo nacimiento ha sido recibido con entusiasmo tanto por sus seguidores como por el entorno de la pareja.

El anuncio lo ha hecho público el propio Madden a través de sus redes sociales, donde ha compartido un mensaje cargado de emoción y gratitud.

"Cameron y yo estamos felices, emocionados y profundamente agradecidos de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. Bienvenido al mundo, hijo", ha posteado el guitarrista.

Y agrega: "Nos encanta la vida en familia: nuestros hijos están sanos y felices, y nos sentimos muy agradecidos. Estamos disfrutando muchísimo".

Diaz ha reaccionado rápidamente con emojis de corazones y estrellas, reflejando la alegría que vive la familia.

El nombre del bebé, Nautas, no ha pasado desapercibido. De origen latino, significa "marinero" o "navegante", un concepto que la pareja ha querido subrayar con la imagen compartida en redes.

El nacimiento de Nautas llega en un momento especialmente significativo para Cameron Diaz, quien ha hablado abiertamente en los últimos años sobre su experiencia como madre a una edad más avanzada.

La actriz fue madre por primera vez a los 47 años, una circunstancia poco habitual en la industria del cine, donde la presión por la juventud y la maternidad temprana sigue siendo intensa.

Cameron junto a su esposo, Benji. Gtres

Diaz, sin embargo, ha defendido siempre su decisión y ha descrito la maternidad como "lo mejor" que le ha ocurrido.

Su camino hacia la maternidad no ha sido sencillo. En varias entrevistas ha explicado que el proceso fue largo y complejo, y que la decisión de alejarse de Hollywood en 2018 estuvo directamente relacionada con su deseo de formar una familia.

"Sentí que era algo que tenía que hacer para recuperar mi vida", confesó en una ocasión.

Durante ese periodo, la actriz encontró también una nueva vía profesional con Avaline, la marca de vinos orgánicos y aptos para veganos que fundó en 2020 junto a Katherine Power.

El proyecto nació de una conversación entre amigas y de una pregunta aparentemente simple: por qué las botellas de vino no incluían una lista clara de ingredientes. Avaline se convirtió en un éxito comercial y en una muestra de la capacidad de Diaz para reinventarse.

Amor y trabajo

Tras años de ausencia, Cameron Diaz ha retomado su carrera cinematográfica con una estrategia pausada y selectiva. Su regreso ha sido recibido con expectación, especialmente por los seguidores que crecieron con sus papeles en comedias románticas y películas de acción.

Entre sus próximos proyectos destacan colaboraciones con figuras como Keanu Reeves y nuevos rodajes que marcan su vuelta a la actividad profesional.

La actriz en una fotografía de archivo. Gtres

Además, uno de los anuncios más celebrados ha sido su regreso como la voz de Fiona en la saga Shrek, un personaje icónico que forma parte del imaginario colectivo desde principios de los 2000.

En el plano del amor, la relación entre Cameron Diaz y Benji Madden es una de las más estables y discretas de Hollywood.

Se conocieron gracias a su círculo cercano -con Nicole Richie, esposa del hermano de Benji, como figura clave- y su romance avanzó con rapidez.

En 2015 se casaron en una ceremonia íntima en Beverly Hills, lejos del ruido mediático que suele rodear a las celebridades. Desde entonces han construido una vida familiar sólida, alejada de escándalos y centrada en la crianza de sus hijos.

A diferencia de otras parejas del mundo del espectáculo, Diaz y Madden han optado por mantener un perfil bajo, compartiendo solo momentos puntuales de su vida privada.