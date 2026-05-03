Las actrices Meryl Streep y Zendaya, primeras bajas de la MET Gala: los motivos de sus ausencias

La cuenta atrás para la Met Gala 2026 ya ha comenzado, pero lo ha hecho marcada por dos ausencias de peso que no han pasado desapercibidas.

Meryl Streep (76 años) y Zendaya (29), -habituales cada una a su manera- en la conversación mediática que rodea al evento, se han convertido en las primeras bajas confirmadas de una noche que promete estar envuelta en polémica.

En el caso de Streep, su ausencia no supone una sorpresa absoluta, pero sí añade un nuevo matiz a la controversia que rodea esta edición.

La actriz, considerada una de las grandes leyendas de Hollywood, nunca ha asistido a la gala organizada por Anna Wintour (76), pese a haber sido invitada en numerosas ocasiones.

Meryl Streep en una escena de 'El Diablo Viste de Prada 2'. Gtres

Sin embargo, este año su nombre ha estado especialmente presente, ya que, según varios informes, habría rechazado incluso la posibilidad de ejercer como copresidenta honoraria del evento.

Detrás de esta decisión estaría la implicación del fundador de Amazon, Jeff Bezos (62), y su esposa, Lauren Sánchez (56), quienes figuran como principales donantes y copresidentes honorarios.

Su participación ha generado una oleada de críticas y ha alimentado llamamientos al boicot por parte de distintos sectores, algo que podría haber influido en la postura de Streep.

No obstante, desde su entorno insisten en que la actriz simplemente nunca ha sentido la gala como "su ambiente", pese a su respeto por Wintour y por la revista Vogue.

Paradójicamente, la intérprete atraviesa un momento de plena actualidad mediática. Streep protagoniza la esperada secuela de El diablo viste de Prada 2, retomando su icónico papel de Miranda Priestly, un personaje inspirado precisamente en la figura de Wintour.

Meryl Streep en un acto público. Gtres

Además, ocupa la portada de Vogue en su edición de mayo de 2026, reforzando así su estrecha -aunque compleja- relación con el universo de la moda.

Última baja: Zendaya

Muy distinta es la situación de Zendaya, una de las reinas indiscutibles de la alfombra roja de la Met Gala en los últimos años. La actriz, que en 2025 acaparó titulares con un impecable diseño de Louis Vuitton, no acudirá en esta ocasión debido a compromisos profesionales.

Su agenda ha estado marcada por la promoción de sus últimos proyectos, entre ellos Euphoria, lo que le ha impedido encajar la cita en su calendario.

La ausencia de Zendaya supone un golpe para el espectáculo visual que cada año ofrece la gala, donde su presencia se traduce casi siempre en uno de los looks más comentados de la noche.

Sin embargo, su decisión parece responder exclusivamente a motivos laborales, alejados de cualquier polémica.

Zendaya en la MET Gala. Gtres

Mientras tanto, el debate en torno al patrocinio de Bezos y Sánchez continúa creciendo.

La implicación de la pareja rompe con la tradición de contar con una gran casa de moda como principal respaldo del evento y ha provocado protestas en los alrededores del Museo Metropolitano de Nueva York, con mensajes críticos hacia el magnate tecnológico.

Así, la Met Gala de este año no solo se enfrenta al reto de mantener su estatus como la noche más importante de la moda, sino también al de gestionar una narrativa marcada por ausencias significativas y un contexto cada vez más politizado.