Kylie Jenner, demandada de nuevo: una segunda empleada le acusa de abusos laborales, acoso y discriminación

Kylie Jenner (28 años) vuelve a situarse en el centro de la polémica tras conocerse una nueva demanda presentada por una de sus empleadas domésticas, que denuncia un presunto clima laboral marcado por el acoso, la discriminación y los abusos.

Según documentos judiciales obtenidos por Los Angeles Times, Juana Delgado Soto ha interpuesto una demanda contra Jenner, su empresa Kylie Cosmetics, así como contra varias entidades vinculadas a la gestión de su personal, entre ellas Kylie Jenner Inc., la supervisora Itzel Sibrian, Tri Star Services y La Maison Family Services.

En la denuncia se recogen acusaciones de discriminación racial, acoso laboral, impago de salarios y la omisión de medidas para prevenir o corregir estas conductas.

Soto asegura que comenzó a trabajar para Jenner en 2019, pero que las condiciones se deterioraron notablemente a partir de 2023, cuando Sibrian asumió funciones de supervisión.

Kylie Jenner. Gtres

Según su relato, durante años se le habrían negado descansos básicos para comer o reposar, una situación que, lejos de mejorar, se habría agravado con el tiempo.

En 2024, la empleada presentó una queja formal ante el departamento de recursos humanos, denunciando presuntos episodios de humillación relacionados con su acento, su origen y su estatus migratorio.

Entre las acusaciones más graves, sostiene que fue insultada y tratada de "estúpida" por su superior.

Aunque, según la demanda, Sibrian fue suspendida temporalmente, posteriormente habría sido reincorporada, lo que desencadenó supuestas represalias contra Soto: reducción de salario, aumento desproporcionado de tareas y cambios constantes en su horario.

El documento judicial también recoge situaciones personales especialmente delicadas. Soto afirma que se vio obligada a perderse su propia fiesta sorpresa de cumpleaños para atender compromisos laborales de Jenner, así como que no se le concedió tiempo suficiente para afrontar el fallecimiento de su hermano.

Kylie Jenner en un acto público. Gtres

En ese contexto, asegura que algunos compañeros cuestionaban su versión, llegando a insinuar que mentía sobre la muerte de su familiar y obligándola a recoger basura que otros tiraban deliberadamente.

El conflicto alcanzó su punto álgido en abril de 2025, cuando Soto decidió escribir una carta dirigida directamente a Jenner, que dejó en su camilla de masajes antes de una sesión. En ella, expresaba el profundo desgaste emocional que decía sufrir y confiaba en que la empresaria desconocía lo que estaba ocurriendo.

Sin embargo, al día siguiente, según la demanda, fue amenazada con el despido y recibió órdenes estrictas de evitar cualquier contacto visual o interacción con la celebridad.

Además, Soto denuncia restricciones básicas como el acceso al baño, la prohibición de beber agua dentro de la vivienda -a la que el personal se refería como "el agua de Kylie"- y la imposición de tareas degradantes, como limpiar la caseta del perro.

La situación, según su testimonio, derivó en un deterioro grave de su salud mental. En agosto de 2025, envió un mensaje a sus supervisores asegurando que no podía continuar: relataba episodios de ansiedad, insomnio y un constante sentimiento de maltrato sin que nadie interviniera.

El caso queda ahora en manos de la justicia, mientras el entorno de Jenner no se ha pronunciado públicamente sobre estas acusaciones.