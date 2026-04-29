La Interpol busca a la suegra de la exmiss Carolina Flores Gómez como presunta autora de su extraño crimen a tiros

El 15 de abril se vivió un día trágico en el domicilio de la exmiss de la Baja California Carolina Flores Gómez. La joven, de 27 años, fue presuntamente asesinada a tiros por su suegra, de nombre Erika María N, de 63 años. Esta mujer, tras el suceso, desapareció. Se fugó.

Y así lleva 15 días: en paradero desconocido. Ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) ha pedido ayuda a la Interpol para que se la busque. En concreto, cuentan las crónicas que se ha solicitado a la Interpol la emisión de una ficha roja internacional para dar con ella.

El crimen quedó registrado por una cámara para bebés, cuyas imágenes fueron filtradas a la prensa local. En ellas se observa que en el lugar también estaban presentes el esposo de la víctima, Alejandro N, y el hijo de ocho meses de la pareja.

La Fiscalía capitalina emitió días atrás una orden de captura por feminicidio, y ahora la búsqueda se extiende a más de 190 países gracias a la activación de la alerta internacional.

Carolina Flores Gómez.

El caso ha generado una ola de indignación en un país marcado por una persistente crisis de violencia machista.

La brutalidad del ataque -Flores recibió 12 disparos, seis en la cabeza y seis en el tórax- y la frialdad con la que la presunta agresora actuó han conmocionado a la opinión pública.

Las imágenes del video muestran el momento en que Alejandro N entra en la habitación y encuentra a su madre junto al cuerpo sin vida de Carolina.

Su primera reacción, captada por la cámara, fue preguntarle: "¿Qué hiciste, loca?", a lo que ella respondió: "Nada, es que me hizo enojar".

Pese a ello, el hombre permitió que su madre huyera del lugar. Además, tardó casi 24 horas en presentar la denuncia ante la Fiscalía, un hecho que ha generado fuertes cuestionamientos sobre su papel en el caso, aunque por ahora no es considerado sospechoso.

La huida y las dudas

La exmiss de México en una imagen de sus redes.

Tras el asesinato, Erika María N tomó sus maletas y abordó un taxi para escapar.

Las autoridades ya localizaron al conductor, quien proporcionó detalles sobre la ruta de fuga, información que forma parte de la carpeta de investigación. La FGR mantiene activa una alerta migratoria en aeropuertos y terminales de autobuses para evitar que la sospechosa abandone el país.

Una de las incógnitas que rodean el caso es cómo nadie escuchó los disparos de una pistola de nueve milímetros en un edificio de departamentos. La Fiscalía continúa analizando esta y otras inconsistencias mientras avanza en la recolección de pruebas técnicas y testimoniales.

Según declaraciones de Reyna Flores, madre de la víctima, la relación entre su hija y su consuegra se deterioró desde que la pareja se mudó de Ensenada a Ciudad de México en diciembre.

La tensión aumentó aún más cuando Carolina quedó embarazada. La madre de la joven también relató la llamada telefónica en la que su yerno le informó del asesinato, conversación que dejó en evidencia la frialdad del hombre y su tardanza en actuar.

Carolina, en otra fotografía.

La organización Colectiva Diamantina Rosa, a la que pertenecía la exreina de belleza, reveló que Alejandro N justificó el tiempo que tardó en denunciar alegando que estuvo grabando videos con instrucciones para el cuidado de su hijo en caso de ser detenido.

El feminicidio de Carolina Flores se suma a una larga lista de crímenes de género que mantienen en alerta a la sociedad mexicana. Colectivos feministas y familiares de la víctima han convocado movilizaciones para exigir justicia y evitar que el caso quede impune.

La FGR, por su parte, continúa con la investigación bajo el protocolo de feminicidio, mientras la búsqueda internacional de Erika María N se intensifica.