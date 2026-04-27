La alfombra roja de la Met Gala 2026 se tiñe de protestas contra Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez

Carteles que llaman al boicot de la Met Gala han proliferado estos días por las calles de Nueva York. El motivo: que los patrocinadores de esta edición, que se celebrará el 4 de mayo, son Jeff Bezos (62 años) y su esposa, Lauren Sánchez (56), a quienes se acusa de impulsar al ICE o de "explotación laboral" en Amazon.

Bezos, fundador de Amazon reconvertido en empresario de viajes espaciales, y su nueva esposa serán los inusuales patrocinadores de la fiesta, que recauda fondos de otras celebridades para el Instituto de Moda del Museo de Arte Metropolitano (Met).

No es extraño que el evento tenga patrocinadores, pero sí a título personal. En el pasado ponían dinero las marcas de moda de lujo, en la última década se sumaron tecnológicas como Apple, Instagram y TikTok, y ahora lo hace uno de los hombres más ricos del mundo.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez en la Met gala de 2024. Getty

La contribución de Bezos a la Met Gala no se conoce, pero seguro que apenas hace mella en su fortuna de más de 200.000 millones de dólares y es bien recibida por la organización del evento, que afronta altos costes y en 2025 recaudó un récord de 31 millones de dólares.

No obstante, no todos están contentos con su aterrizaje en este evento seguido por millones de personas por internet y así lo denuncian unos llamativos carteles que han proliferado en las últimas semanas en la Gran Manzana llamando a "boicotear la Met Gala de los Bezos".

Un cartel muestra una lata de gas lacrimógeno en la alfombra roja con el título "patrocinado por la firma que impulsa a ICE (Servicio de Inmigración de Estados Unidos)", ya que denuncian que Amazon financia a esa agencia. Otro exhibe una botella llena de supuesta orina que alude a la "explotación laboral", también en referencia a la empresa.

El responsable de estos carteles, que se pueden descargar 'online', es el grupo activista británico Everybody Hates Elon ('Todo el mundo odia a Elon', por Elon Musk), que según una nota a medios quiere "exponer y avergonzar" a Bezos y que también hizo acciones de este tipo ante su ostentosa boda en Venecia en 2025.

Bezos dona "el equivalente del precio de una taza de café en este mundo, y a cambio puede aparecer en Vogue y salir con Beyoncé y Zendaya", dijo un activista sin identificar al portal HellGateNY, cuestionando por qué "evita impuestos" si quiere "financiar instituciones culturales".

Escaparate de moda

Bajo el tema La moda es arte, se espera que decenas de estrellas del cine, la música y los deportes luzcan extravagantes conjuntos para la Met Gala, incluyendo a Beyoncé (44), Nicole Kidman (58) y Venus Williams (45), que son las anfitrionas elegidas por el cerebro del evento, Anna Wintour.

Wintour ha sido durante décadas la poderosa directora de Vogue y, aunque en 2025 cedió las riendas a Chloe Malle, sigue trabajando como ejecutiva bajo el paraguas de la editorial Condé Nast, dirige el Instituto de Moda del Met, que lleva su nombre, y es la máxima autoridad de la gala.

El matrimonio en la fiesta previa a la gala.

El tema se relaciona con la exposición anual del instituto -también patrocinada por los Bezos- que se llama 'Costume Art' y mostrará unos 400 objetos, entre prendas y obras de arte, que exploran la historia de la moda en diferentes tipos corporales, según un comunicado.

La mujer que inspiró el personaje de Miranda Priestley en el filme El diablo viste de Prada elige personalmente a los invitados, que pagan una exclusiva entrada de 75.000 dólares por cabeza o van de la mano de marcas que compran mesas a partir de 350.000 dólares, según medios especializados.

Famosos confirmados como Zoë Kravitz, Sabrina Carpenter, Doja Cat, Teyana Taylor, Adut Akech y Angela Bassett llegarán a la fiesta cruzando la alfombra roja que cubre la escalinata del Met, posarán para los fotógrafos y, si están de humor, se detendrán a hablar con los medios.

Rosalía en la Met Gala. Getty

Aunque no se sabe quién irá hasta poco antes, la gala ha estado llena de estrellas latinas en los últimos años, incluyendo a Bad Bunny (32), Rosalía (33), Shakira (49), J Balvin, Maluma (40) o Anitta, por lo que probablemente suene el español dentro del 'guateque', protegido bajo siete llaves.

Quien ha rechazado ya asistir es el nuevo alcalde, el demócrata socialista Zohran Mamdani, que se suma a las ya habituales ausencias de sus antecesores -acudieron un par de veces en los últimos doce años- con el argumento de que su prioridad es hacer la ciudad más asequible.

Mamdani, que arrasó en las elecciones con la propuesta de subir los impuestos a los ricos, perderá así la oportunidad de lanzar un dardo al centro de la diana, aunque la sorpresa está garantizada en una noche en la que buscarán el protagonismo divas del entretenimiento y millonarios.