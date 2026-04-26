Así vivió Melania el atentado a Donald Trump: escuchó los disparos antes que el Presidente e incluso 'vaticinó' el tiroteo

Melania Trump, en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. GTRES

El 25 de abril de 2026 pasará a la historia personal del matrimonio Trump como un día de auténtico terror.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (79) y su mujer, Melania (56), tuvieron que ser evacuados por agentes del Servicio Secreto mientras se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) tras escucharse varios sonidos de disparos.

Han sido minutos de caos. Y de angustia. El propio mandatario ha contado en primera persona cómo él y su esposa vivieron el intento de asesinato a su persona, que se celebró en el salón de baile del Washington Hilton.

En una rueda de prensa en el Ala Oeste de la Casa Blanca, Trump ha revelado que su compañera se percató rápidamente de lo que estaba sucediendo.

Incluso ha compartido la advertencia que esta le hizo sobre cuestiones de seguridad antes del incidente. Unas palabras que cobran ahora un significado especial.

Y es que, de algún modo, Melania vaticinó los hechos al compartir con su marido su preocupación -previa a los hechos- en materia de protección.

Donald Trump y su mujer, Melania Trump, en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. GTRES

"Melania lo sabía"

"Siempre es impactante cuando ocurre algo así", empezó diciendo Trump en la rueda de prensa ofrecida menos de una hora después de que el atacante, identificado como Cole Allen intentara sin éxito acabar con su vida.

Collen, de 31 años, y natural de California, era huésped del hotel donde se celebraba la cena. Portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

El joven, que ha sido detenido y se encuentra bajo custodia policial, irrumpió en el banquete hiriendo a un agente del Servicio Secreto.

Los Trump estaban sentados, uno al lado del otro, cuando se oyó el primer disparo. "Estaba sentado con la primera dama y escuché un ruido y pensé que era una bandeja, pensé que se había caído", ha destacado el presidente.

Cole Tomas Allen, sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington DC, el 25 de abril de 2026. Reuters.

Según el presidente, Melania comprendió la magnitud de lo que estaba sucediendo casi al instante. Fue ella quien se dio cuenta, antes que él, de que algo grave estaba pasando: "Melania era consciente de lo que había pasado y creo que lo sabía".

"El ruido venía de lejos y no se alcanzó la zona en la que me encontraba de ningún modo", añadía. El atacante estaba “a unos 45 metros”. Por ello, afortunadamente, todos salieron ilesos.

Los agentes reaccionaron en cuestión de segundos y evacuaron de inmediato a Trump, a la Primera Dama, así como a los miembros del Gabinete presentes. Entre ellos el vicepresidente, J. D. Vance (41).

El matrimonio Trump, en el momento del atentado en el Washington Hilton, en Washington D.C. GTRES

La preocupación de la Primera Dama

El presidente también ha revelado las palabras con las que su esposa le había transmitido su inquietud por su seguridad, debido a las amenazas que había recibido anteriormente.

"La primera dama estaba haciendo un trabajo magnífico. Ama al país. Lo conoce mejor que nadie", ha destacado. "Pero me dijo en numerosas ocasiones: 'Tienes un trabajo peligroso'".

Este tipo de temores, claro está, son una constante en quien ostenta cargos públicos tan notorios y relevantes a nivel internacional como los Trump. Pero, tras lo sucedido, los comentarios de Melania parecen responder a una fuerte intuición. O, acaso, a un nefasto presentimiento.

Lo cierto es que el atentado a Donald Trump está cargado de otras curiosas y funestas coincidencias.

Para empezar, la fecha. El incidente tuvo lugar poco antes de que Melania Trump celebre su 56 cumpleaños. La exmodelo, nacida un 26 de abril de 1970, ha vivido el capítulo de mayor pavor de su vida a escasas horas de soplar las velas de su tarta.

Otro detalle que llama la atención: el lugar. Y es que el hotel Washington Hilton se encuentra, casualmente, en la misma calle donde tuvo lugar el intento de asesinato de Ronald Reagan, hace 45 años.

El atentado contra el presidente Ronald Reagan tuvo lugar el 30 de marzo de 1981 en Washington D.C., 70 días después de que asumiera la presidencia. Y específicamente a la salida del hotel Washington Hilton. Una poderosa convergencia.

President Donald Trump was escorted off the stage by Secret Service agents during the White House dinner after a possible attack 😳 pic.twitter.com/y7wBA4Bxui — clip 🛸 (@clippedszn) April 26, 2026

Cabe recordar que, antes del atentado frustrado de este sábado, el presidente de Estados Unidos ya había sobrevivido a otros dos ataques.

El primer intento de asesinato tuvo lugar en julio de 2024, durante un acto de campaña en Butler, Pensilvania.

En aquella ocasión, un tirador efectuó ocho disparos con un rifle, logrando que uno de los proyectiles impactara superficialmente en la oreja derecha del líder republicano.

Apenas 60 días después, se abortó un segundo plan de asesinato en un club de golf de Florida, donde fue interceptado un individuo armado que acechaba al expresidente.

Ante estos sucesos, Donald Trump afirmó que este tipo de ataques son una consecuencia directa de su nivel de relevancia como líder político: "Estos atentados ocurren a quienes más se esfuerzan", comparándose con los presidentes Abraham Lincoln y John F. Kennedy -ambos víctimas de magnicidios durante sus mandatos-.

"Me cuesta decir que me siento honrado, pero al estudiar otros casos históricos, se observa que siempre les sucede a quienes logran un mayor impacto", concluyó.